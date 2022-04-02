Chỉ cần làm một hành động nhỏ, Huỳnh Hiểu Minh chính thức chấm dứt liên hệ kinh tế với vợ cũ AngelaBaby

Mới đây, nam diễn viên 'Dương Quá' đã chính thức chấm dứt liên hệ kinh tế với vợ cũ khi đã rút toàn bộ vốn của mình khỏi công ty của vợ cũ.

Ngày 1/4, Sohu đưa tin Huỳnh Hiểu Minh thoái vốn tại Trung tâm Đầu tư Cổ phần Ninh Ba Tinh Lưu. Đây là chi nhánh của AB Capital, công ty do Angelababy thành lập từ năm 2015.

Cụ thể, tỷ lệ đầu tư của Huỳnh Hiểu Minh chiếm đến 60%. Chính vì vậy, việc nam diễn viên rút toàn bộ vốn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty của Angelababy khi nhất định sẽ có những sự xáo trộn, trong từng bộ phần của công ty.

Hai nghệ sĩ hàng đầu showbiz Trung không còn liên hệ kinh tế - Ảnh: Internet

Hành động rút vốn của Huỳnh Hiểu Minh, cũng đồng nghĩa với một việc nam diễn viên đã chính thức cắt đứt mọi mối quan hệ của mình với bà xã cũ, trong cả tình cảm lẫn kinh tế.

Trong quá trình ly hôn, cả 2 đều không có những sự xích mích hay cãi vã. Tuy nhiên, sự chia ly của cặp đôi thực sự khiến fan hâm mộ cảm thấy rất buồn vì cả 2 từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Cbiz.

Tuy nhiên, cả Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đều cho thấy dù ly hôn nhưng họ vẫn sẽ luôn làm tròn nghĩa vụ về việc nuôi con, không bôi nhọ đối phương trên truyền thông và chia tay một cách êm đềm để không làm quý tử Tiểu Hải Miên phải thêm buồn lòng về bố mẹ.

Sau khi đường ai nấy đi, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đều vướng tin có tình mới, nhưng hai nghệ sĩ phủ nhận. Họ cho biết, trước mắt sẽ chỉ chuyên tâm vào công việc và hoàn thành nó một cách tốt nhất. Ngoài ra, thì cả 2 cũng muốn dành nhiều thời gian bù đắp cho bé Tiểu Hải Miên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-can-lam-mot-hanh-dong-nho-huynh-hieu-minh-chinh-thuc-cham-dut-lien-he-kinh-te-voi-vo-cu-angelababy-459766.html