'Hội sao nữ giả nam' Cbiz : người được khen ngợi đáng yêu, người được phong làm 'Nam thần'

Xuất thân là ''Mỹ nhân'' với hình tượng xinh đẹp trong mắt công chúng, nhưng khi cần những nữ diễn viên dưới đây đã biến hóa thành 'soái ca' vạn người mê, khiến bao khán giả nữ tình nguyện đổ gục.

Làng giải trí đã có không ít những trường hợp các nữ diễn viên trong một số phân cảnh buộc phải giả nam để diễn xuất. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người về hình tượng giả nam của các diễn viên nữ sẽ trở thành trò cười cho mọi người, nhưng nữ diễn viên dưới đây lại cho thấy điều ngược lại khi biến thành các ''soái ca'', thần thái không thua gì các diễn viên chính hiệu. Cảnh Điềm Hình ảnh Cảnh Điềm giả trai trong phim ‘Niềm hãnh diện nhà Đường’ - Ảnh: Internet Trong ‘Niềm hãnh diện nhà Đường’, Cảnh Điềm từng vào vai một thanh niên tuấn tú. Vẻ ngoài nữ tính của cô như biến mất hết khi được chuyên gia trang điểm chỉnh sửa lại.

Dù đã rất cố gắng thể hiện sự nam tính cho nhân vật mà mình đảm nhận, nhưng vẻ ngoài ngây ngô của cô nàng vẫn khiến cô trông không giống một nam thần mày kiếm mắt sắt mà lại là một cậu thiếu niên dễ thương với nụ cười tươi tắn trên môi. Lê Tư ‘Đệ nhất mỹ nhân TVB’ Lê Tư cũng là một trong những nữ diễn viên hóa trang thành nam giới được yêu thích nhất - Ảnh: Internet ‘Đệ nhất mỹ nhân TVB’ Lê Tư cũng là một trong những nữ diễn viên hóa trang thành nam giới có nụ cười cực kỳ đẹp. Hình ảnh ''nam thần'' của cô mặc dù chưa thể hiện được hết sự nam tính nhưng vẫn vô cùng thu hút và đáng yêu.

Dương Mịch Dương Mịch và tạo hình nam nhân của mình - Ảnh: Internet Vốn nổi tiếng là một ''Mỹ nhân'' trong làng giải trí phim truyền hình, tuy nhiên khi phải đóng một vai đòi hỏi phải giả trai, nữ diễn viên vẫn hoàn thành nó cực tốt. Thậm chí nhiều netizen còn cho rằng, nhân vật nam do Dương Mịch đóng giả có thần thái rất cuốn hút. Lưu Thi Thi Lưu Thi Thi xứng đáng là mỹ nhân giả trai đẹp nhất trong làng phim ảnh Trung Quốc - Ảnh: Internet Bộ phim cổ trang nào của Lưu Thi Thi cũng để lại trong lòng khán giả những phân cảnh xuất sắc vì khả năng diễn xuất cực giỏi của cô, đặc biệt hơn là khi có những phân đoạn cô hóa trang thành nam nhân. Cụ thể trong ‘Quái hiệp Nhất Chi Mai’ và ‘Phong trung kỳ duyên’, hình tượng của Lưu Thi Thi xứng đáng được xem là ngoại hình 'Mỹ Nam' trong tất cả những diễn viên nữ đã từng đóng giả nam trước đây. Từ thần thái, cho đến khả năng diễn xuất đều được cô nàng 'cân' tất và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Diệp Đồng nhân vật Hứa Tiên của Diệp Đồng cũng trở thành vai diễn 'huyền thoại' trong các bộ phim thuộc thập niên 80 - 90 - Ảnh: Internet Diệp Đồng chính là người đóng vai ‘nam chính’ Hứa Tiên trong ‘Bạch nương tử truyền kỳ’ phiên bản năm 1992. Bộ phim truyền hình này là tác phẩm kinh điển của giai đoạn sau thập niên 80 – 90 và nhân vật Hứa Tiên của Diệp Đồng cũng trở thành vai diễn 'huyền thoại' trong các bộ phim thuộc thập niên 80 - 90. Thậm chí, nếu như không nói nhân vật của cô là do con gái đóng giả nhiêu khán giả còn cho rằng đó là một người nam giới đóng chứ không phải phụ nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-sao-nu-gia-nam-cbiz-nguoi-duoc-khen-ngoi-dang-yeu-nguoi-duoc-phong-lam-nam-than-459622.html