Vừa qua đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc, đạo diễn của bộ phim Đường Về đang rất muốn thay đổi cặp đôi diễn viên chính là Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên vì cả hai đều không đạt như yêu cầu.

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đang hợp tác trong dự án phim Đường về. Mới đây, dân mạng đã đồn thổi thông tin cả 2 không thể tạo ‘’phản ứng hóa học’’ tình cảm cùng với đối phương.

Trên các diễn đàn, khán giả bình luận sôi nổi về điều này. Còn có thông tin cho rằng, việc cả hai không có chemistry khiến đạo diễn phim cảm thấy khó chịu. Đạo diễn phim Đường Về thật sự muốn đổi người nhưng không thể do đã ký hợp đồng với hai diễn viên.

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bắc Nhiên đang vướng phải tin đồn không làm hài lòng đạo diễn phim Đường về - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đó mới chỉ là thông tin lan truyền trên CĐM và những người trong cuộc chưa hề có bất kỳ động thái nào lên tiếng thừa nhận về câu chuyện trên. Hiện phim chưa có kế hoạch lên sóng vào ngày nào cụ thể . Khán giả rất nóng lòng để được xem phản ứng hóa học thực sự của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên để có cái nhìn cụ thể nhất thay vì những lời đồn thổi bên ngoài phim về cả 2 nhân vật chính.

Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vân đều là những diễn viên có tiếng tại trong giới điện ảnh của Cbiz. Cả 2 đã tham gia hàng loạt bộ phim nổi tiếng và cũng đã có chỗ đứng nhất định của mình trong làng giải trí. Vì vậy, việc đạo diễn Đường về lựa chọn Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên là hoàn toàn có cơ sở

Bộ phim Đường Về được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Đây là bộ phim thanh xuân kể về câu chuyện tình vừa cay đắng vừa ngọt ngào của một cặp đôi có hoàn cảnh khác biệt nhau.







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