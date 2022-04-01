Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên không thể tạo ra ‘’Chemistry’’, diễn như ‘’cho có’’ khiến đạo diễn nổi giận muốn đổi diễn viên ngay ?

Sao quốc tế 01/04/2022 17:51

Vừa qua đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc, đạo diễn của bộ phim Đường Về đang rất muốn thay đổi cặp đôi diễn viên chính là Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên vì cả hai đều không đạt như yêu cầu.

 

Đàm Tùng VậnTỉnh Bách Nhiên đang hợp tác trong dự án phim Đường về. Mới đây, dân mạng đã đồn thổi thông tin cả 2 không thể tạo ‘’phản ứng hóa học’’ tình cảm cùng với đối phương.

Trên các diễn đàn, khán giả bình luận sôi nổi về điều này. Còn có thông tin cho rằng, việc cả hai không có chemistry khiến đạo diễn phim cảm thấy khó chịu. Đạo diễn phim Đường Về thật sự muốn đổi người nhưng không thể do đã ký hợp đồng với hai diễn viên.

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên không thể tạo ra ‘’Chemistry’’, diễn như ‘’cho có’’ khiến đạo diễn nổi giận muốn đổi diễn viên ngay ? - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bắc Nhiên đang vướng phải tin đồn không làm hài lòng đạo diễn phim Đường về -  Ảnh: Internet
 

Tuy nhiên, đó mới chỉ là thông tin lan truyền trên CĐM và những người trong cuộc chưa hề có bất kỳ động thái nào lên tiếng thừa nhận về câu chuyện trên. Hiện phim chưa có kế hoạch lên sóng vào ngày nào cụ thể . Khán giả rất nóng lòng để được xem phản ứng hóa học thực sự của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên để có cái nhìn cụ thể nhất thay vì những lời đồn thổi bên ngoài phim về cả 2 nhân vật chính.

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên không thể tạo ra ‘’Chemistry’’, diễn như ‘’cho có’’ khiến đạo diễn nổi giận muốn đổi diễn viên ngay ? - Ảnh 2

Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vân đều là những diễn viên có tiếng tại trong giới điện ảnh của Cbiz. Cả 2 đã tham gia hàng loạt bộ phim nổi tiếng và cũng đã có chỗ đứng nhất định của mình trong làng giải trí. Vì vậy, việc đạo diễn Đường về lựa chọn Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên là hoàn toàn có cơ sở

Bộ phim Đường Về được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Đây là bộ phim thanh xuân kể về câu chuyện tình vừa cay đắng vừa ngọt ngào của một cặp đôi có hoàn cảnh khác biệt nhau. 



Chứng kiến Đàm Tùng Vận bị mỹ nhân Cbiz lăm le ‘’cướp’’ vai diễn trong bộ dự án phim mới, fan Việt lên tiếng chê bai ‘’diễn dở thì đừng có giành của người khác’’

Chứng kiến Đàm Tùng Vận bị mỹ nhân Cbiz lăm le ‘’cướp’’ vai diễn trong bộ dự án phim mới, fan Việt lên tiếng chê bai ‘’diễn dở thì đừng có giành của người khác’’

Cụ thể, trong bộ phim mới này Đàm Tùng Vận và mỹ nhân này đang 2 nữ diễn viên được nhắm đến cho vai nữ chính của bộ phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Đàm Tùng Vận Tỉnh Bách Nhiên Tỉnh Bách Nhiên Cbiz phim Đường về

TIN LIÊN QUAN

Chứng kiến Đàm Tùng Vận bị mỹ nhân Cbiz lăm le ‘’cướp’’ vai diễn trong bộ dự án phim mới, fan Việt lên tiếng chê bai ‘’diễn dở thì đừng có giành của người khác’’

Chứng kiến Đàm Tùng Vận bị mỹ nhân Cbiz lăm le ‘’cướp’’ vai diễn trong bộ dự án phim mới, fan Việt lên tiếng chê bai ‘’diễn dở thì đừng có giành của người khác’’

Sau 'Trường Ca Hành', Địch Lệ Nhiệt Ba 'yêu lại từ đầu' với Ngô Lỗi trong phim tình cảm hiện đại

Sau 'Trường Ca Hành', Địch Lệ Nhiệt Ba 'yêu lại từ đầu' với Ngô Lỗi trong phim tình cảm hiện đại

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/4/2022: Mã Tư Thuần sắp kết hôn, Lâm Tâm Như sắp 'nên duyên' với Nguyễn Kính Thiên trong phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/4/2022: Mã Tư Thuần sắp kết hôn, Lâm Tâm Như sắp 'nên duyên' với Nguyễn Kính Thiên trong phim mới?

Bạch Lộc khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' tại lễ đóng máy 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

Bạch Lộc khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' tại lễ đóng máy 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

5 năm vẫn 'chê ỏng chê eo', không chịu đóng Sở Kiều Truyện 2, Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen mỉa mai 'làm giá quá đáng'

5 năm vẫn 'chê ỏng chê eo', không chịu đóng Sở Kiều Truyện 2, Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen mỉa mai 'làm giá quá đáng'

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 27 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?