5 năm vẫn 'chê ỏng chê eo', không chịu đóng Sở Kiều Truyện 2, Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen mỉa mai 'làm giá quá đáng'

Sao quốc tế 31/03/2022 17:18

Đã 5 trôi qua kể từ ngày Sở Kiều Truyện phần 1 kết thúc, hơn lúc nào hết netizen đang mong mỏi phần 2 ra mắt để có thể xem tiếp những diễn biến hấp dẫn ở bộ phim này.

Theo tìm hiểu, nhà sản xuất của Sở Kiều Truyện 2 muốn mời dàn cast cũ tham gia. Và dĩ nhiên, Triệu Lệ Dĩnh, lâm Canh Tân, Lý Thấm, Đậu Kiêu là những gương mặt thân quen mà ai cũng muốn đóng tiếp phần 2 của Sở Kiều Truyện 2. Nhưng ở thời điểm hiện tại tập hợp được cả 4 gương mặt này là rất khó, thậm chí chỉ mời 2 nam nữ chính thôi đã là ''một bài toán khó'' dành cho nhà sản xuất rồi.

5 năm vẫn 'chê ỏng chê eo', không chịu đóng Sở Kiều Truyện 2, Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen mỉa mai 'làm giá quá đáng' - Ảnh 1

Các fan vẫn đang nuôi hy vọng có thể nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh trong vai ''Sở Kiều'' thêm một lần nữa - Ảnh: Internet

5 năm vẫn 'chê ỏng chê eo', không chịu đóng Sở Kiều Truyện 2, Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen mỉa mai 'làm giá quá đáng' - Ảnh 2

Mới đây nhất, phía nhà sản xuất của Sở Kiều Truyện 2 cho biết, họ cũng 5 lần 7 lượt mời Triệu Lệ Dĩnh, song đều bị cô từ chối. Lý do thì không ai rõ, nhưng chắc bản thân nữ diễn viên cũng đang có một lịch trình quá bận và việc tham gia Sở Kiều Truyện phần 2 dường như là một việc không thể đối với cô nàng ở thời điểm hiện tại.

Trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh lại từ chối đóng Sở Kiều Truyện, netizen có người đồng tình, có người khác lại tỏ ý khó chịu, cho rằng nữ diễn viên đang… “làm giá”. Một số lời bình luận như :

– Cô Dĩnh cũng làm giá quá rồi. Đằng nào cũng đóng 2 bộ hiện đại liên tiếp rồi giờ đóng bộ cổ trang chiều lòng fan có sao đâu

– Triệu Lệ Dĩnh cũng cứng quá nhỉ, từ chối bao lần rồi. Nhà sản xuất phim cũng thật nhẫn nại quá đi, mời hoài

Có thể thấy, ngày mà các fan hâm mộ của bộ phim Sở Kiều Truyện mong mỏi nhà sản xuất ra phần 2, được dự đoán sẽ còn rất lâu nữa mới có thể thực hiện được nếu họ vẫn muốn giữ nguyên dàn cast cũ. 

Xôn xao thông tin Đặng Luân rao bán đất đai, nhà cửa để đền bù thiệt hại cho nhãn hàng sau bê bối trốn thuế

Xôn xao thông tin Đặng Luân rao bán đất đai, nhà cửa để đền bù thiệt hại cho nhãn hàng sau bê bối trốn thuế

Đặng Luân đang bị nhãn hàng "quay lưng" và khởi kiện sau bê bối trốn thuế đầy tai tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Triệu Lệ Dĩnh Sở Kiều Truyện Triệu Lệ Dĩnh Sở Kiều Cbiz Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao thông tin Đặng Luân rao bán đất đai, nhà cửa để đền bù thiệt hại cho nhãn hàng sau bê bối trốn thuế

Xôn xao thông tin Đặng Luân rao bán đất đai, nhà cửa để đền bù thiệt hại cho nhãn hàng sau bê bối trốn thuế

Quy định mới của Quảng Điện, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh ''dính chưởng'', cộng đồng Cbiz xì xào bắt đầu có kịch hay để xem

Quy định mới của Quảng Điện, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh ''dính chưởng'', cộng đồng Cbiz xì xào bắt đầu có kịch hay để xem

Bị MC đưa ra câu hỏi vô duyên, nhạy cảm, Phùng Thiệu Phong đáp trả ''cực gắt'' khiến Triệu Lệ Dĩnh choáng váng

Bị MC đưa ra câu hỏi vô duyên, nhạy cảm, Phùng Thiệu Phong đáp trả ''cực gắt'' khiến Triệu Lệ Dĩnh choáng váng

Sắp sửa đón sinh nhật tuổi 84, mẹ đẻ của ''Hoàn Châu Cách Cách'' khiến netizen phát sốt với nhan sắc ''lão hóa ngược''

Sắp sửa đón sinh nhật tuổi 84, mẹ đẻ của ''Hoàn Châu Cách Cách'' khiến netizen phát sốt với nhan sắc ''lão hóa ngược''

Khuynh thành Diệc Thanh Hoan đóng máy, Viên Băng Nghiên xuất hiện cực kỳ xinh đẹp sau hậu drama vu khống Triệu Lệ Dĩnh dùng thuốc nhỏ mắt quay phim

Khuynh thành Diệc Thanh Hoan đóng máy, Viên Băng Nghiên xuất hiện cực kỳ xinh đẹp sau hậu drama vu khống Triệu Lệ Dĩnh dùng thuốc nhỏ mắt quay phim

Nhiều lần khoe chân "thẳng như kiếm Nhật" chẳng cần bàn cãi khi Dương Mịch được mệnh danh "Mỹ nhân Cbiz có đôi chân đẹp nhất"

Nhiều lần khoe chân "thẳng như kiếm Nhật" chẳng cần bàn cãi khi Dương Mịch được mệnh danh "Mỹ nhân Cbiz có đôi chân đẹp nhất"

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 24 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 27 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau