5 năm vẫn 'chê ỏng chê eo', không chịu đóng Sở Kiều Truyện 2, Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen mỉa mai 'làm giá quá đáng'

Đã 5 trôi qua kể từ ngày Sở Kiều Truyện phần 1 kết thúc, hơn lúc nào hết netizen đang mong mỏi phần 2 ra mắt để có thể xem tiếp những diễn biến hấp dẫn ở bộ phim này.

Theo tìm hiểu, nhà sản xuất của Sở Kiều Truyện 2 muốn mời dàn cast cũ tham gia. Và dĩ nhiên, Triệu Lệ Dĩnh, lâm Canh Tân, Lý Thấm, Đậu Kiêu là những gương mặt thân quen mà ai cũng muốn đóng tiếp phần 2 của Sở Kiều Truyện 2. Nhưng ở thời điểm hiện tại tập hợp được cả 4 gương mặt này là rất khó, thậm chí chỉ mời 2 nam nữ chính thôi đã là ''một bài toán khó'' dành cho nhà sản xuất rồi.

Các fan vẫn đang nuôi hy vọng có thể nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh trong vai ''Sở Kiều'' thêm một lần nữa - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, phía nhà sản xuất của Sở Kiều Truyện 2 cho biết, họ cũng 5 lần 7 lượt mời Triệu Lệ Dĩnh, song đều bị cô từ chối. Lý do thì không ai rõ, nhưng chắc bản thân nữ diễn viên cũng đang có một lịch trình quá bận và việc tham gia Sở Kiều Truyện phần 2 dường như là một việc không thể đối với cô nàng ở thời điểm hiện tại.

Trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh lại từ chối đóng Sở Kiều Truyện, netizen có người đồng tình, có người khác lại tỏ ý khó chịu, cho rằng nữ diễn viên đang… “làm giá”. Một số lời bình luận như :

– Cô Dĩnh cũng làm giá quá rồi. Đằng nào cũng đóng 2 bộ hiện đại liên tiếp rồi giờ đóng bộ cổ trang chiều lòng fan có sao đâu

– Triệu Lệ Dĩnh cũng cứng quá nhỉ, từ chối bao lần rồi. Nhà sản xuất phim cũng thật nhẫn nại quá đi, mời hoài

Có thể thấy, ngày mà các fan hâm mộ của bộ phim Sở Kiều Truyện mong mỏi nhà sản xuất ra phần 2, được dự đoán sẽ còn rất lâu nữa mới có thể thực hiện được nếu họ vẫn muốn giữ nguyên dàn cast cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-nam-van-che-ong-che-eo-khong-chiu-dong-so-kieu-truyen-2-trieu-le-dinh-khien-netizen-mia-mai-lam-gia-qua-dang-459388.html