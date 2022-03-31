Sắp sửa đón sinh nhật tuổi 84, mẹ đẻ của ''Hoàn Châu Cách Cách'' khiến netizen phát sốt với nhan sắc ''lão hóa ngược''

Sao quốc tế 31/03/2022 15:24

Quỳnh Dao mẹ đẻ của ‘Hoàn Châu Cách Cách’ đang có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc bên cạnh con cháu sau sự nghiệp quá đỗi thành công của mình.

Ngoài ''Hoàn Châu Cách Cách'' vốn được nhiều người biết tới, văn sĩ Quỳnh Dao còn là ‘mẹ đẻ’ của nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như  Tân dòng sông ly biệt… Chính những tác phẩm của bà đã giúp đưa những tên tuổi của Triệu Vy, Lâm Tâm Như vụt sáng, trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

Sắp sửa đón sinh nhật tuổi 84, mẹ đẻ của ''Hoàn Châu Cách Cách'' khiến netizen phát sốt với nhan sắc ''lão hóa ngược'' - Ảnh 1

Quỳnh ᴅᴀᴏ cuộc sống sung túc bên con cháu sau sự nghiệp huy hoàng. Ảnh: Internet 

Sắp sửa đón sinh nhật tuổi 84, mẹ đẻ của ''Hoàn Châu Cách Cách'' khiến netizen phát sốt với nhan sắc ''lão hóa ngược'' - Ảnh 2
Sắp sửa bước sang tuổi thứ 84 nhưng nhan sắc của Quỳnh Dao vẫn cực kỳ ấn tượng - Ảnh: Internet 

Mới đây, Quỳnh Dao đã khiến dân tình không khỏi chú ý khi những hình ảnh mới nhất của bà được chia sẻ trên MXH. Ở đó người ta nhìn thấy, dường như tuổi tác không hề ảnh hưởng lên con người này bởi lan da căng bóng và gương mặt trắng sáng khiến cho nhiều fan hâm mộ có chung một suy nghĩ nhan sắc của bà thật sự ''lão hóa ngược hay chăng''.

Sau khi chồng qua đời năm 2019, Quỳnh Dao không xuất hiện trước công chúng nhiều như trước, và rất hiếm khi đăng bài hay tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân. Đặc ʙɪệᴛ năm 2020, nữ văn sĩ tuyên bố chia tay mạng xã hội sau thời gian sử dụng vì nhận ra, những năng lượng tiêu cực nơi đây trở thành “gánh nặng cuộc sống”, làm bà trở nên mệt mỏi.

Chia sẻ về nguyện vọng trong sinh nhật lần thứ 84 vào ngày 20/4 sắp tới, bà cho biết mong gia đình con trai, cháu gái có cuộc sống luôn hạnh phúc, khỏe mạnh.

Bị MC đưa ra câu hỏi vô duyên, nhạy cảm, Phùng Thiệu Phong đáp trả ''cực gắt'' khiến Triệu Lệ Dĩnh choáng váng

Bị MC đưa ra câu hỏi vô duyên, nhạy cảm, Phùng Thiệu Phong đáp trả ''cực gắt'' khiến Triệu Lệ Dĩnh choáng váng

Dù cho đã ly hôn với nữ diễn viên đình đám Cbiz Triệu Lệ Dĩnh, nhưng Phùng Thiệu Phong vẫn luôn làm tròn bổn phận của một người cha với quý tử chung của 2 người.

Xem thêm
Từ khóa:   Quỳnh Dao Văn sĩ Quỳnh Dao Hoàn Châu Cách Cách Phim Hoàn Châu Cách Cách Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bị MC đưa ra câu hỏi vô duyên, nhạy cảm, Phùng Thiệu Phong đáp trả ''cực gắt'' khiến Triệu Lệ Dĩnh choáng váng

Bị MC đưa ra câu hỏi vô duyên, nhạy cảm, Phùng Thiệu Phong đáp trả ''cực gắt'' khiến Triệu Lệ Dĩnh choáng váng

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi

Khuynh thành Diệc Thanh Hoan đóng máy, Viên Băng Nghiên xuất hiện cực kỳ xinh đẹp sau hậu drama vu khống Triệu Lệ Dĩnh dùng thuốc nhỏ mắt quay phim

Khuynh thành Diệc Thanh Hoan đóng máy, Viên Băng Nghiên xuất hiện cực kỳ xinh đẹp sau hậu drama vu khống Triệu Lệ Dĩnh dùng thuốc nhỏ mắt quay phim

Quy định mới của Quảng Điện, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh ''dính chưởng'', cộng đồng Cbiz xì xào bắt đầu có kịch hay để xem

Quy định mới của Quảng Điện, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh ''dính chưởng'', cộng đồng Cbiz xì xào bắt đầu có kịch hay để xem

Đang là ''món ăn tinh thần'' không thể thiếu của các mọt phim, Như Ý Truyện bị ''bay màu'' một cách bất ngờ, lý do đằng sau là gì?

Đang là ''món ăn tinh thần'' không thể thiếu của các mọt phim, Như Ý Truyện bị ''bay màu'' một cách bất ngờ, lý do đằng sau là gì?

Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông

Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 18 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 34 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 37 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 56 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào