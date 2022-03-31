Sắp sửa đón sinh nhật tuổi 84, mẹ đẻ của ''Hoàn Châu Cách Cách'' khiến netizen phát sốt với nhan sắc ''lão hóa ngược''

Quỳnh Dao mẹ đẻ của ‘Hoàn Châu Cách Cách’ đang có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc bên cạnh con cháu sau sự nghiệp quá đỗi thành công của mình.

Ngoài ''Hoàn Châu Cách Cách'' vốn được nhiều người biết tới, văn sĩ Quỳnh Dao còn là ‘mẹ đẻ’ của nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Tân dòng sông ly biệt… Chính những tác phẩm của bà đã giúp đưa những tên tuổi của Triệu Vy, Lâm Tâm Như vụt sáng, trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

Quỳnh ᴅᴀᴏ cuộc sống sung túc bên con cháu sau sự nghiệp huy hoàng. Ảnh: Internet

Sắp sửa bước sang tuổi thứ 84 nhưng nhan sắc của Quỳnh Dao vẫn cực kỳ ấn tượng - Ảnh: Internet

Mới đây, Quỳnh Dao đã khiến dân tình không khỏi chú ý khi những hình ảnh mới nhất của bà được chia sẻ trên MXH. Ở đó người ta nhìn thấy, dường như tuổi tác không hề ảnh hưởng lên con người này bởi lan da căng bóng và gương mặt trắng sáng khiến cho nhiều fan hâm mộ có chung một suy nghĩ nhan sắc của bà thật sự ''lão hóa ngược hay chăng''.

Sau khi chồng qua đời năm 2019, Quỳnh Dao không xuất hiện trước công chúng nhiều như trước, và rất hiếm khi đăng bài hay tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân. Đặc ʙɪệᴛ năm 2020, nữ văn sĩ tuyên bố chia tay mạng xã hội sau thời gian sử dụng vì nhận ra, những năng lượng tiêu cực nơi đây trở thành “gánh nặng cuộc sống”, làm bà trở nên mệt mỏi.

Chia sẻ về nguyện vọng trong sinh nhật lần thứ 84 vào ngày 20/4 sắp tới, bà cho biết mong gia đình con trai, cháu gái có cuộc sống luôn hạnh phúc, khỏe mạnh.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-sua-don-sinh-nhat-tuoi-84-me-de-cua-hoan-chau-cach-cach-khien-netizen-phat-sot-voi-nhan-sac-lao-hoa-nguoc-459343.html