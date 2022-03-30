Đang là ''món ăn tinh thần'' không thể thiếu của các mọt phim, Như Ý Truyện bị ''bay màu'' một cách bất ngờ, lý do đằng sau là gì?

Bộ phim Như Ý Truyện mới đây đã bị các trang mạng, nền tảng lớn tại Trung Quốc gỡ bỏ hoàn toàn tất cả các tập phim khỏi hệ thống. Nguyên nhân gì khiến Như Ý Truyện lại thành ra nông nỗi này làm khán giả vô cùng khó hiểu.

Cụ thể, Như Ý Truyện đã ra mắt được vài năm nhưng đây vẫn là một trong những bộ phim truyền hình có sức hút bền bỉ. Thậm chí, nhiều người đã xem Như Ý Truyện trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi bữa cơm gia đình.

Dù thành công về mặt doanh thu nhưng Hậu cung như ý truyện vẫn bị cho ''bay màu'' không thương tiếc Dù hấp dẫn, đáng xem là thế nhưng Như Ý Truyện lại bị các trang mạng, nền tảng lớn tại Trung Quốc gỡ bỏ hoàn toàn tất cả các tập phim khỏi hệ thống. Nguyên nhân gì khiến Như Ý Truyện lại thành ra nông nỗi này làm khán giả vô cùng khó hiểu.

Có hai điểm khiến dòng phim bị chỉ trích. Một là "khuyến khích lối sống xa hoa, hào nhoáng của các triều đại phong kiến trước đây, tìm kiếm dục vọng thay vì những đức tính như tiết kiệm và chăm chỉ". Hai là các nhà sản xuất phim này bị cáo buộc "coi đồng tiền lợi nhuận quan trọng hơn việc định hướng tinh thần cho khán giả". Tuy nhiên, phía Tổng Cục cũng đã đưa ra lời giải thích về hành động của mình. Vì Như Ý Truyện trở nên “kịch hóa” thái quá và biến những nhân vật trong phim không còn tương xứng, phù hợp với sự thật lịch sử. Trong lịch sử, Phú Sát Hoàng hậu và Càn Long có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, bà là một người vợ hiền lành, đoan trang và đức độ. Nhưng khi dựng thành phim Như Ý Truyện, để tôn lên phẩm chất cao đẹp của nhân vật chính, Phú Sát Hoàng Hậu đã bị bôi nhọ trầm trọng, từ người đức độ trong lịch sử trở thành kẻ phản diện keo kiệt, tính toán trong phim.

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