Đây là lí do khiến Châu Tấn trở thành "nỗi ám ảnh" của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh

Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) là "cái nôi" đã đào tạo ra nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay như: Điền Tráng Tráng, Trần Khải, Trương Nghệ Mưu, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi… Đây là ngôi trường cực kỳ chú trọng vào chất lượng giảng dạy và đặc biệt luôn có những bài tập thử thách với độ khó cao để trau dồi khả năng diễn xuất cho lứa diễn viên tương lai.

Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận vì nhan sắc lẫn tài năng. Cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "quốc bảo diễn xuất" của Trung Quốc. Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Châu Tấn đã có nhiều tác phẩm để đời. Bên cạnh đó, cô còn bị cho là "nỗi ám ảnh" của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh.

Còn nhớ khi bộ phim Hậu cung Như Ý truyện có sự tham gia của Châu Tấn được phát sóng vào năm 2018, một sinh viên Bắc Ảnh đã gây chú ý cộng đồng mạng với chia sẻ cực thú vị. Người này "than vãn" Châu Tấn luôn xuất hiện trong mỗi kỳ thi của họ: "Kỳ nghỉ của tôi là xem Hậu cung Như Ý Truyện và điểm mấu chốt là xem cảnh khóc của Nhàn Phi (Châu Tấn) sau khi bôi thuốc cho thái giám Lý Ngọc (Hoàng Hựu Minh thủ vai). Kỳ thi cảnh khóc lúc đi học lại chính là yêu cầu làm ra được kiểu rơi nước mắt đầy vẻ ẩn nhẫn đó như Châu Tấn. Áp lực lớn như núi…"

Không chỉ vậy, một phân cảnh huyền thoại khác của Châu Tấn trong bộ phim Cao lương đỏ hay Hoạ bì cũng là một bài thử thách khó nhằn đối với sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh: "Cảnh cười sau khi hành sự xong trong "Cao lương đỏ", chúng tôi cười suốt mấy ngày cũng không thể bắt chước được cảm xúc cười từ trong ra ngoài như vậy. Diễn xuất của Châu Tấn thành thần rồi.

Trong "Hoạ bì" sau khi cãi nhau với thằn lằn, đoạn xoay vòng đầy vẻ bất an đó, thực sự quá uyển chuyển. "Nếu như yêu", "Họa bì", "Suy đoán của Lý Mễ" đều được dùng làm tài liệu giảng dạy cho chúng tôi nhiều nhất. Nếu như tôi có thể có được sự thông minh tài trí đó của Châu Tấn, dù nằm mơ thì khi tỉnh dậy cũng thật vui vẻ".

Thầy cô mang cảnh khóc, cười của Châu Tấn làm bài thi của sinh viên

Điều này cũng dễ hiểu bởi đây là những nhân vật nhận được đánh đánh giá cao từ giới chuyên môn của Châu Tấn. Thảo nào thầy cô không bắt các học trò phải học được thần thái và cách diễn xuất cực đỉnh của Chu Tấn sao được.