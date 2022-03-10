Đây là lí do khiến Châu Tấn trở thành "nỗi ám ảnh" của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh

Sao quốc tế 10/03/2022 22:21

Các thầy cô tại Điện ảnh Bắc Kinh đã mang Châu Tấn ra làm đề thi cho học viên.

Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận vì nhan sắc lẫn tài năng. Cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "quốc bảo diễn xuất" của Trung Quốc. Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Châu Tấn đã có nhiều tác phẩm để đời. Bên cạnh đó, cô còn bị cho là "nỗi ám ảnh" của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh.

Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) là "cái nôi" đã đào tạo ra nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay như: Điền Tráng Tráng, Trần Khải, Trương Nghệ Mưu, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi… Đây là ngôi trường cực kỳ chú trọng vào chất lượng giảng dạy và đặc biệt luôn có những bài tập thử thách với độ khó cao để trau dồi khả năng diễn xuất cho lứa diễn viên tương lai.

Đây là lí do khiến Châu Tấn trở thành 'nỗi ám ảnh' của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh - Ảnh 1

Châu Tấn trở thành "nỗi ám ảnh" của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh

 Còn nhớ khi bộ phim Hậu cung Như Ý truyện có sự tham gia của Châu Tấn được phát sóng vào năm 2018, một sinh viên Bắc Ảnh đã gây chú ý cộng đồng mạng với chia sẻ cực thú vị. Người này "than vãn" Châu Tấn luôn xuất hiện trong mỗi kỳ thi của họ: "Kỳ nghỉ của tôi là xem Hậu cung Như Ý Truyện và điểm mấu chốt là xem cảnh khóc của Nhàn Phi (Châu Tấn) sau khi bôi thuốc cho thái giám Lý Ngọc (Hoàng Hựu Minh thủ vai). Kỳ thi cảnh khóc lúc đi học lại chính là yêu cầu làm ra được kiểu rơi nước mắt đầy vẻ ẩn nhẫn đó như Châu Tấn. Áp lực lớn như núi…"

Không chỉ vậy, một phân cảnh huyền thoại khác của Châu Tấn trong bộ phim Cao lương đỏ hay Hoạ bì cũng là một bài thử thách khó nhằn đối với sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh: "Cảnh cười sau khi hành sự xong trong "Cao lương đỏ", chúng tôi cười suốt mấy ngày cũng không thể bắt chước được cảm xúc cười từ trong ra ngoài như vậy. Diễn xuất của Châu Tấn thành thần rồi.

Trong "Hoạ bì" sau khi cãi nhau với thằn lằn, đoạn xoay vòng đầy vẻ bất an đó, thực sự quá uyển chuyển. "Nếu như yêu", "Họa bì", "Suy đoán của Lý Mễ" đều được dùng làm tài liệu giảng dạy cho chúng tôi nhiều nhất. Nếu như tôi có thể có được sự thông minh tài trí đó của Châu Tấn, dù nằm mơ thì khi tỉnh dậy cũng thật vui vẻ".

Đây là lí do khiến Châu Tấn trở thành 'nỗi ám ảnh' của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh - Ảnh 2
Đây là lí do khiến Châu Tấn trở thành 'nỗi ám ảnh' của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh - Ảnh 3

Đây là lí do khiến Châu Tấn trở thành 'nỗi ám ảnh' của sinh viên Điện ảnh Bắc Kinh - Ảnh 4

Thầy cô mang cảnh khóc, cười của Châu Tấn làm bài thi của sinh viên 

Điều này cũng dễ hiểu bởi đây là những nhân vật nhận được đánh đánh giá cao từ giới chuyên môn của Châu Tấn. Thảo nào thầy cô không bắt các học trò phải học được thần thái và cách diễn xuất cực đỉnh của Chu Tấn sao được.

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 21/2: Triệu Lộ Tư có người nâng đỡ, Châu Tấn sẽ không kết hôn?

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 21/2: Triệu Lộ Tư có người nâng đỡ, Châu Tấn sẽ không kết hôn?

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (21/2) liên quan đến dàn sao đình đám như Châu Tấn, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư, Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh...

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tấn diễn viên Châu Tấn nhan sắc Châu Tấn diễn xuất của Châu Tấn sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 21/2: Triệu Lộ Tư có người nâng đỡ, Châu Tấn sẽ không kết hôn?

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 21/2: Triệu Lộ Tư có người nâng đỡ, Châu Tấn sẽ không kết hôn?

Châu Tấn dẫn bạn trai kém 13 tuổi về nhà ra mắt bố mẹ, liệu Cbiz sắp có tin hỷ?

Châu Tấn dẫn bạn trai kém 13 tuổi về nhà ra mắt bố mẹ, liệu Cbiz sắp có tin hỷ?

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/2: Châu Tấn muốn ký hợp đồng với Cung Tuấn, Triệu Lệ Dĩnh có bìa ELLE

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/2: Châu Tấn muốn ký hợp đồng với Cung Tuấn, Triệu Lệ Dĩnh có bìa ELLE

Châu Tấn từng suýt trở thành Chân Hoàn, Tôn Lệ được vai nhờ sự can thiệp của Triệu Vy?

Châu Tấn từng suýt trở thành Chân Hoàn, Tôn Lệ được vai nhờ sự can thiệp của Triệu Vy?

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba "đỉnh của chóp" nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba "đỉnh của chóp" nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này

Mỹ nhân Hoa ngữ trong tạo hình tóc trắng đẹp như tranh vẽ: Phạm Băng Băng, Châu Tấn bị đàn em "vượt mặt"

Mỹ nhân Hoa ngữ trong tạo hình tóc trắng đẹp như tranh vẽ: Phạm Băng Băng, Châu Tấn bị đàn em "vượt mặt"

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào