Châu Tấn dẫn bạn trai kém 13 tuổi về nhà ra mắt bố mẹ, liệu Cbiz sắp có tin hỷ?

Sao quốc tế 18/02/2022 11:25

Mới đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ chia sẻ hình ảnh được cho là nữ minh tinh Châu Tấn dẫn bạn trai kém 13 tuổi về ra mắt bố mẹ của mình.

Châu Tấn chạm ngõ điện ảnh từ những năm 1990. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, lanh lợi, lối diễn xuất tự nhiên, cô lần lượt ghi được dấu ấn mạnh mẽ qua các bộ phim đình đám như "Mùa quýt chín", "Anh hùng xạ điêu", "Hoạ bì"… và trở thành một trong tứ đại hoa đán quyền lực, sánh vai cùng Triệu Vy, Chương Tử Di và Từ Tịnh Lôi. Mặc dù sự nghiệp thăng hoa nhưng cô khá lận đận trong chuyện tình cảm. Nữ diễn viên và ông xã - tài tử Cao Thánh Viễn xác nhận cả 2 chính thức ly hôn sau thời gian 6 năm chung sống. 

Mới đây, Châu Tấn bị "tóm trọn" trong ống kính truyền thông xứ Trung ngay khi nữ diễn viên đưa bạn trai kém tuổi - Trác Việt về quê gặp bố mẹ cô. Hình ảnh được tiết lộ sau đó cho thấy cô cùng bố mẹ và Trác Việt đi dạo bên bờ sông.

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Châu Tấn đưa bạn trai kém 13 tuổi về ra mắt bố mẹ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, cả bốn người họ trông khá thân thiết tại nơi công cộng. Thậm chí, Trác Việt còn trò chuyện với bố mẹ cô khá thoải mái và tự nhiên.

Trước đó, cặp đôi không ít lần bị bắt gặp nắm tay và cùng nhau xuất hiện tại nơi công cộng. Nhiều nguồn tin cho hay, Châu Tấn và Trác Việt bắt đầu hẹn hò sau khi cùng tham gia một hoạt động nghệ thuật năm 2020. Sau đó, Châu Tấn nhiều lần đi xem bạn trai kém tuổi biểu diễn. Dù nữ diễn viên chưa một lần lên tiếng khẳng định mối quan hệ nhưng cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, ủng hộ công việc của nhau.

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Tháng 10/2020, paparazzi chụp được cảnh Châu Tấn và Trác Việt nắm tay nhau cùng về khách sạn. Đến giữa tháng 12/2021, trang Sina đưa tin Châu Tấn dẫn Trác Việt về quê thăm người thân của cô. Hình ảnh ghi lại được tại một cửa hàng trà sữa ở Cù Châu – quê Châu Tấn - cho thấy hai người cùng nhau đi mua đồ uống. Trong khi nữ diễn viên đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, bạn trai kém tuổi của cô lại thoải mái lộ diện.

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Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác, Châu Tấn và Trác Việt được nhận xét khá đẹp đôi và người hâm mộ mong họ sớm có cái kết viên mãn.

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