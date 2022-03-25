'Đại hoa đán' Châu Tấn tiết lộ tiêu chuẩn bạn diễn, nhiều sao Hoa ngữ bị 'réo tên'

Gần đây, trong một chương trình thực tế, Châu Tấn đã chia sẻ những quan điểm và tiêu chuẩn về bạn diễn trong các dự án phim.

Châu Tấn được xem là "Đại hoa đán" nhờ khả năng diễn xuất đỉnh cao, gây tiếng vang trong các phim Như sương như mưa lại như gió, Anh hùng xạ điêu (bản 2003), Họa bì, Cao lương đỏ, Như Ý Truyện… Cô là diễn viên Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử được Tam Kim Ảnh Hậu (thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của 3 giải thưởng danh giá nhất nền điện ảnh Hoa ngữ đó là: Kim Mã, Kim Kê, Kim Tượng). Nữ diễn viên Châu Tấn - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, trong một chương trình thực tế, khi được hỏi: “Bạn diễn có thực sự quan trọng không?”, Châu Tấn đã không ngần ngại chia sẻ: “Tất nhiên rồi. Hơn nữa, bạn diễn không được cạnh tranh. Không nên nghĩ tôi phải diễn tốt hơn bạn, mà phải hỗ trợ, hợp tác với nhau”. Do đó, không ít sao Hoa Ngữ đã được cộng đồng mạng "điểm mặt gọi tên" vì từng vướng phải ồn ào tranh giành phiên vị, diễn không lo diễn nhưng cứ thích tranh hơn thua, ra vẻ ta đây hơn người về độ nổi tiếng và địa vị.

Ngô Diệc Phàm - Dương Tử Từ lúc khai máy, "Thanh Trâm Hành" gây tranh cãi không ít lần. Cụ thể, một trong số đó là chuyện tranh giành phiên vị của người hâm mộ hai nhà Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Nhiều người cho rằng xét theo độ nổi tiếng, Ngô Diệc Phàm nên đứng nhất phiên. Nhưng số khác lại khẳng định, Dương Tử có cả sức ảnh hưởng và sở hữu năng lực diễn xuất nên cô không thể đứng ở phiên vị thứ hai, thậm chí vì bộ phim này xoay quanh nữ chính nên vị trí nhất phiên phải thuộc về cô. Vấn đề này nhiều lần lên thẳng top tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Song, sự việc cũng chính thức khép lại khi Ngô Diệc Phàm bị "phong sát" khỏi giới giải trí sau bê bối tình ái.

Vương Nhất Bác - Tống Thiến Ngay khi tin tức Vương Nhất Bác và Tống Thiến tham gia "Phong Khởi Lạc Dương" được lan truyền, người hâm mộ của hai bên đã bắt đầu cuộc chiến tranh giành phần hơn về cho thần tượng của mình. Fan nhà Vương Nhất Bác cho rằng đây là bộ phim nam chủ nên nam diễn viên phải được đặt trước, còn phía Tống Thiến lại phản bác, bày tỏ phim này có một nam chính và một nữ chính. Bên cạnh đó, cư dân mạng xứ Trung cũng cảm thấy "thương cảm" thay cho Hoàng Hiên (diễn vai nam chính), tuy không làm gì cũng bị tai tiếng theo. Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba Khi bộ phim "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh" công bố về dàn diễn viên, cộng đồng người hâm mộ của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã xảy ra cuộc tranh cãi về chuyện giành phiên vị cho thần tượng. Không ít người hâm mộ của Dương Dương bày tỏ kể từ khi bộ phim công bố về dàn diễn viên, họ luôn tôn trọng quyết định của nhà sản xuất, đồng thời nói fan của đối phương về hành vi tranh xấu tính. Thậm chí, fan hâm mộ Dương Dương lên tiếng phản đối nam diễn viên đóng phim này, trực tiếp thay ảnh đại diện với slogan phản đối và đề nghị phòng làm việc yêu cầu xử lý sự việc. La Vân Hi - Đặng Luân Sau khi bộ phim "Hương Mật Tựa Khói Sương" được lên sóng, nam diễn viên La Vân Hi đã bị nhiều khán giả than phiền lấn át bạn diễn, cụ thể là Đặng Luân, để giành thời lượng về phía nhân vật Nhuận Ngọc của mình. Nguyên nhân được cộng đồng mạng cho rằng Dạ thần Nhuận Ngọc xuất hiện hết phân nửa thời gian một tập, trong khi nam chính – Hỏa thần Húc Phượng lên hình được vỏn vẹn 3 phút, còn nữ chính Cẩm Mịch cũng không khá khẩm hơn là bao. Tuy nhiên, ngay sau đó, phòng làm việc của La Vân Hi đã đứng lên bảo vệ nghệ sỹ của mình, mạnh dạn huỷ theo dõi tài khoản Weibo chính thức của bộ phim này và đăng trạng thái sẽ tìm ra những kẻ tung tin đồn nhảm, tin giả để "hạ bệ" danh tiếng của người khác.

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