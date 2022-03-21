Lý Thấm xinh đẹp 'vạn người mê' giữa trời tuyết, nhan sắc cỡ nào mà xứng danh Hàm Hương của 'Như Ý truyện'?

Loạt ảnh xinh đẹp trong trời tuyết của nữ diễn viên Lý Thấm đang thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Mới đây, Lý Thấm vừa tung ra loạt ảnh nữ diễn viên xuất hiện xinh đẹp giữa màn tuyết trắng xóa. Trong loạt ảnh này, Lý Thấm gây ấn tượng bởi dáng vẻ ngọt ngào, thanh tú. Cô nàng sở hữu làn da trắng, môi đỏ, mái tóc đen đậm nét Á đông cùng đường nét gương mặt khá nhỏ nhắn. Khung cảnh tuyết rơi trắng xóa càng làm cho nhan sắc của Lý Thấm trở nên nổi bật hơn. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả xuýt xoa khen nữ diễn viên xinh đẹp, có người còn nhắc đến chuyện Lý Thấm cuốn hút thế này bảo sao năm xưa không được ekip sản xuất Hậu cung Như Ý truyện giao cho vai Hàn Hương Kiến (Hàm Hương), mỹ nhân có nhan sắc thuộc hàng đệ nhất ở Tử Cấm Thành.

Các blogger giải trí nhận xét rằng loạt ảnh này có thể được chụp khi Lý Thấm đi quay phim "Vùng biển trong mơ" cùng Tiêu Chiến. Khi ekip sản xuất Vùng biển trong mơ mới công bố thông tin về dàn cast, đã xuất hiện nhiều bình luận trái chiều về Lý Thấm. Lý do là trước đây từng có tin đồn cho rằng Miêu Miêu đóng nữ chính, đến lúc kế hoạch sản xuất hoàn thành, nữ diễn viên lại là người xuất hiện trong dàn cast. Màn hợp tác lần này của Tiêu Chiến và Lý Thấm nhận được sự quan tâm, nhất là khi thời gian qua, cả hai vướng tin đồn hẹn hò. Sự kết đôi lần này càng làm nghi ngờ mạnh mẽ hơn.

Lý Thấm là một diễn viên rất chăm chỉ khi ra phim thường xuyên ở cả mảng điện ảnh và truyền hình, song, không ai hiểu lí do vì sao cô vẫn không thể vụt sáng được dù chẳng kém cạnh bất cứ ai. Tài năng của Lý Thấm là điều không thể chối cãi vì bất cứ tác phẩm nào cô tham gia đều nhận về những phản hồi tích cực. Từ những bộ phim truyền hình với nội dung đơn giản tới những vai diễn cổ trang hay nhân vật cần chiều sâu tâm hồn với nội tâm phức tạp đều được Lý Thấm thể hiện rất tròn vai. Với một diễn viên thuộc thế hệ 9x như cô để làm được những điều đó đúng là thử thách lớn, do đó người hâm mộ luôn mong muốn cô nàng có thể "vụt sáng" trong làng giải trí Hoa ngữ trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-tham-xinh-dep-van-nguoi-me-giua-troi-tuyet-nhan-sac-co-nao-ma-xung-danh-ham-huong-cua-nhu-y-truyen-457194.html