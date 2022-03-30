Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông

Dù mảnh mai nữ tính thậm chí gương mặt tuyệt sắc như mỹ nhân nhưng chọn sai trang phục khiến những ngôi sao nữ này bị CĐM kêu như đàn ông vì thân hình lộ rõ khuyết điểm.

Trong làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những minh tinh xinh đẹp,đặc biệt phong cách chuộng vóc dáng mảnh mai được thịnh hành hàng thế kỷ này tại Trung Quốc. Thế nhưng, một số sao nữ vốn dĩ không phải quá mập nhưng do một vài sự cố hy hữu đã để lại những khoảnh khắc muối mặt, đáng quên. Quan Hiểu Đồng Nhắc đến Quan Hiểu Đồng nhiều người sẽ nghĩ ngay đến “khuê nữ quốc dân” xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, non nớt, Quan Hiểu Đồng mỗi lần xuất hiện hầu như chiếm được sự chú ý từ hầu hết mọi người.

Dù là một mỹ nhân tuyệt sắc của làng giải trí Hoa ngữ, Quan Hiểu Đồng lại không ít lần muối mặt khi xuất hiện tại sự kiện vì thân hình thô như đàn ông. Trong những sự kiện quan trọng, cũng giống như bao nữ diễn viên khác, Quan Hiểu Đồng cũng rất trưng diện những bộ váy hở vai nhằm khoe body quyến rũ. Tuy nhiên, có vẻ những chiếc váy hở vai trần mà Quan Hiểu Đồng lựa chọn lại vô tình khiến cô để lộ ra khuyết điểm khung xương khá lớn và dìm hàng nữ diễn viên xinh đẹp khá nhiều.

Tuy nhiên, khi diện những chiếc váy che vai và eo thì Quan Hiểu Đồng lại đẹp như một công chúa bước ra từ cổ tích. Tưởng Hân Tưởng Hân cũng là một trong những mỹ nhân Tân Cương xinh đẹp. Tuy nhiên, cũng giống như Quan Hiểu Đồng, Tưởng Hân cũng thường lựa chọn trang phục sai khi đi các buổi lễ lớn. Dù cánh tay không quá to nhưng vì sở hữu khung xương quá lớn cùng với bề ngoài đầy đặn nên trông Tưởng Hân như người khổng lồ. Dù đã quyết tâm loại bỏ đi những bộ váy bó sát và thay vào đó là các bộ cánh rộng để che đi khuyết điểm nhưng nhìn chung, vẫn không có gì cải thiện. Mã Tư Thuần Mã Tư Thuần cũng là một trong những mỹ nhân xinh đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng. Tuy nhiên, dù giữ được vóc dáng cân đối nhiều năm nay nhưng do Mã Tư Thuần sở hữu khung xương to nên thân hình cô nàng vẫn đô hơn so với những mỹ nhân khác. Trong quá khứ, Mã Tư Thuần đã từng có thời gian tăng cân mất kiểm soát do điều trị bằng thuốc trầm cảm. Chính vì vậy, nhan sắc của cô nàng xuống dốc trông như bà thím tuổi trung niên.

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