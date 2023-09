Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông

Nhắc đến Quan Hiểu Đồng nhiều người sẽ nghĩ ngay đến “khuê nữ quốc dân” xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, non nớt, Quan Hiểu Đồng mỗi lần xuất hiện hầu như chiếm được sự chú ý từ hầu hết mọi người.

Trong làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những minh tinh xinh đẹp,đặc biệt phong cách chuộng vóc dáng mảnh mai được thịnh hành hàng thế kỷ này tại Trung Quốc. Thế nhưng, một số sao nữ vốn dĩ không phải quá mập nhưng do một vài sự cố hy hữu đã để lại những khoảnh khắc muối mặt, đáng quên.

Tuy nhiên, khi diện những chiếc váy che vai và eo thì Quan Hiểu Đồng lại đẹp như một công chúa bước ra từ cổ tích.

Tưởng Hân

Tưởng Hân cũng là một trong những mỹ nhân Tân Cương xinh đẹp. Tuy nhiên, cũng giống như Quan Hiểu Đồng, Tưởng Hân cũng thường lựa chọn trang phục sai khi đi các buổi lễ lớn.

Dù cánh tay không quá to nhưng vì sở hữu khung xương quá lớn cùng với bề ngoài đầy đặn nên trông Tưởng Hân như người khổng lồ.

Dù đã quyết tâm loại bỏ đi những bộ váy bó sát và thay vào đó là các bộ cánh rộng để che đi khuyết điểm nhưng nhìn chung, vẫn không có gì cải thiện.

Mã Tư Thuần

Mã Tư Thuần cũng là một trong những mỹ nhân xinh đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng. Tuy nhiên, dù giữ được vóc dáng cân đối nhiều năm nay nhưng do Mã Tư Thuần sở hữu khung xương to nên thân hình cô nàng vẫn đô hơn so với những mỹ nhân khác.

Trong quá khứ, Mã Tư Thuần đã từng có thời gian tăng cân mất kiểm soát do điều trị bằng thuốc trầm cảm. Chính vì vậy, nhan sắc của cô nàng xuống dốc trông như bà thím tuổi trung niên.