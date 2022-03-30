Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông

Sao quốc tế 30/03/2022 18:33

Dù mảnh mai nữ tính thậm chí gương mặt tuyệt sắc như mỹ nhân nhưng chọn sai trang phục khiến những ngôi sao nữ này bị CĐM kêu như đàn ông vì thân hình lộ rõ khuyết điểm.

Trong làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những minh tinh xinh đẹp,đặc biệt phong cách chuộng vóc dáng mảnh mai được thịnh hành hàng thế kỷ này tại Trung Quốc. Thế nhưng, một số sao nữ vốn dĩ không phải quá mập nhưng do một vài sự cố hy hữu đã để lại những khoảnh khắc muối mặt, đáng quên.

Quan Hiểu Đồng

Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông - Ảnh 1

Nhắc đến Quan Hiểu Đồng nhiều người sẽ nghĩ ngay đến “khuê nữ quốc dân” xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, non nớt, Quan Hiểu Đồng mỗi lần xuất hiện hầu như chiếm được sự chú ý từ hầu hết mọi người.

Dù là một mỹ nhân tuyệt sắc của làng giải trí Hoa ngữ, Quan Hiểu Đồng lại không ít lần muối mặt khi xuất hiện tại sự kiện vì thân hình thô như đàn ông.

Trong những sự kiện quan trọng, cũng giống như bao nữ diễn viên khác, Quan Hiểu Đồng cũng rất trưng diện những bộ váy hở vai nhằm khoe body quyến rũ. Tuy nhiên, có vẻ những chiếc váy hở vai trần mà Quan Hiểu Đồng lựa chọn lại vô tình khiến cô để lộ ra khuyết điểm khung xương khá lớn và dìm hàng nữ diễn viên xinh đẹp khá nhiều.

Tuy nhiên, khi diện những chiếc váy che vai và eo thì Quan Hiểu Đồng lại đẹp như một công chúa bước ra từ cổ tích.

Tưởng Hân

Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông - Ảnh 2

Tưởng Hân cũng là một trong những mỹ nhân Tân Cương xinh đẹp. Tuy nhiên, cũng giống như Quan Hiểu Đồng, Tưởng Hân cũng thường lựa chọn trang phục sai khi đi các buổi lễ lớn.

Dù cánh tay không quá to nhưng vì sở hữu khung xương quá lớn cùng với bề ngoài đầy đặn nên trông Tưởng Hân như người khổng lồ. 

Dù đã quyết tâm loại bỏ đi những bộ váy bó sát và thay vào đó là các bộ cánh rộng để che đi khuyết điểm nhưng nhìn chung, vẫn không có gì cải thiện.

Mã Tư Thuần

Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông - Ảnh 3

Mã Tư Thuần cũng là một trong những mỹ nhân xinh đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng. Tuy nhiên, dù giữ được vóc dáng cân đối nhiều năm nay nhưng do Mã Tư Thuần sở hữu khung xương to nên thân hình cô nàng vẫn đô hơn so với những mỹ nhân khác. 

Trong quá khứ, Mã Tư Thuần đã từng có thời gian tăng cân mất kiểm soát do điều trị bằng thuốc trầm cảm. Chính vì vậy, nhan sắc của cô nàng xuống dốc trông như bà thím tuổi trung niên. 

Những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu "nét đẹp tiên tử" cùng thân hình "3 vòng chuẩn đét" khiến hội chị em ai cũng phải ganh tị

Những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu "nét đẹp tiên tử" cùng thân hình "3 vòng chuẩn đét" khiến hội chị em ai cũng phải ganh tị

3 cô nàng này sở hữu nhan sắc cực phẩm, vóc dáng siêu chuẩn khiến người phụ nữ ai cũng ao ước muốn có.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng Tưởng Hân Mã Tư Thuần sao Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu "nét đẹp tiên tử" cùng thân hình "3 vòng chuẩn đét" khiến hội chị em ai cũng phải ganh tị

Những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu "nét đẹp tiên tử" cùng thân hình "3 vòng chuẩn đét" khiến hội chị em ai cũng phải ganh tị

BTS tiếp tục 'bất diệt' tuần thứ 26 trên BXH BillBoard với ca khúc collab cùng ColdPlay

BTS tiếp tục 'bất diệt' tuần thứ 26 trên BXH BillBoard với ca khúc collab cùng ColdPlay

‘Cậu út’ trong Lời Hồi Đáp 1988 khiến netizen đau lòng vì phải viết sẵn di chúc do căn bệnh ung thư máu quái ác

‘Cậu út’ trong Lời Hồi Đáp 1988 khiến netizen đau lòng vì phải viết sẵn di chúc do căn bệnh ung thư máu quái ác

4 nam thần Cbiz từng một tay Vu Chính dẫn dắt, 'nhào nặn': 3 người có được sự nghiệp xán lạn, người còn lại để lại nhiều sự tiếc nuối

4 nam thần Cbiz từng một tay Vu Chính dẫn dắt, 'nhào nặn': 3 người có được sự nghiệp xán lạn, người còn lại để lại nhiều sự tiếc nuối

Bạch Lộc bị "bạn thân Cúc Tịnh Y" lấn lướt nhan sắc ở phim mới, đủ thấy "tiệc visual" này hoành tráng đến mức nào!

Bạch Lộc bị "bạn thân Cúc Tịnh Y" lấn lướt nhan sắc ở phim mới, đủ thấy "tiệc visual" này hoành tráng đến mức nào!

4 sao Hàn "chết vai" phản diện vì gương mặt chuẩn ác nhân: Số 3 khốn khổ khi bị tẩy chay, trùm cuối vừa nhìn đã khiếp vía

4 sao Hàn "chết vai" phản diện vì gương mặt chuẩn ác nhân: Số 3 khốn khổ khi bị tẩy chay, trùm cuối vừa nhìn đã khiếp vía

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 12 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 28 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 31 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 51 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào