BTS tiếp tục 'bất diệt' tuần thứ 26 trên BXH BillBoard với ca khúc collab cùng ColdPlay

Billboard vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất vào ngày 29/3.

Với ca khúc My Universe collab cùng Coldplay, BTS đã giành được vị trí thứ 24 trên Billboard Global và thứ 34 trên Billboard Global 200.

Việc ‘nhóm nhạc toàn cầu’ chiếm giữ ở những vị trí cao liên tục trong 26 tuần ở cả hai bảng xếp đã đủ thể hiện rõ ‘đẳng cấp’ của mình. Đây là hai bảng xếp hạng được thống kê bằng lượng streaming, download, pure sales của hơn 200 quốc gia/khu vực trên toàn thế giới.

BTS chụp cùng Coldplay

Ngoài ra, My Universe còn ghi nhận vị trí thứ 15 trong Hot Alternative Song, vị trí thứ 15 trong Alternative Digital Sales và vị trí thứ 21 trong Billboard Canada AC.

BTS có 4 ca khúc ‘lọt’ trong Billboard Global 200 và Billboard Global (trừ Mỹ) bao gồm My Universe. 'Butter', 'Dynamite', 'Permission to Dance'.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bts-tiep-tuc-bat-diet-tuan-thu-26-tren-bxh-billboard-voi-ca-khuc-collab-cung-coldplay-459085.html