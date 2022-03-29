BTS khởi hành sang Mỹ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64, nhan sắc của các chàng tại sân bay quốc tế Incheon khiến netize 'điên đảo'

Các thành viên đã bước vào khu vực sân bay với sự tiếp đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Thời trang thể hiện cá tính của mỗi thành viên đã tạo nên sức hút vô cùng lớn.

V (BTS)

SUGA (BTS)

JIMIN (BTS

Jungkook được cho là đã xuất cảnh đến Las Vegas vào chiều ngày 28. Để chuẩn bị cho lễ trao giải, một số staff cũng đã lên máy bay sớm.

Ngày 25/3, J-Hope (BTS) đã được xác nhận dương tính với COVID - 19. Phía Big Hit Music - công ty chủ quản của BTS cho biết: "J-Hope sẽ tham gia vào lịch trình sắp tới sau khi kết thúc điều trị tại nhà."

Sau khi tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại Las Vegas vào ngày 3/4 (giờ địa phương), BTS dự kiến sẽ tổ chức concert vào ngày 8-9 và 15-16 để gặp gỡ người hâm mộ.

BTS, còn được gọi là Bangtan Boys, là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập vào năm 2010 và ra mắt vào năm 2013 bởi Big Hit Entertainment. Nhóm bao gồm 7 thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook. Các thành viên đồng sáng tác và sản xuất cho phần lớn các sản phẩm âm nhạc của họ.

Theo Dispatch