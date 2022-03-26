Học ngay cách khoe dáng siêu 'NÓNG BỎNG' của các sao nữ Hàn Quốc, thế nào gọi là 'vừa hững hờ vừa quyến rũ'?

Thời trang 26/03/2022 16:56

Hãy quay lưng lại! Khám phá mẹo tạo dáng backless của các celeb trên SNS!

Học ngay cách khoe dáng siêu 'NÓNG BỎNG' của các sao nữ Hàn Quốc, thế nào gọi là 'vừa hững hờ vừa quyến rũ'? - Ảnh 1

Kim Na Young trong bộ váy tím sang trọng

Gần đây, Kim Na Young đã tham dự sự kiện của cửa hàng Beauty pop-up Valentino. Quan sát trang phục cô từ phía trước, nó không khác gì một chiếc váy bình thường nhưng nếu quay ra sau thì hoàn toàn sẽ khiến bạn bất ngờ đấy! Nữ diễn viên hài đã khéo léo lựa chọn chiếc váy của Valentino với điểm nhấn là chiếc nơ nhỏ trên tấm lưng trần để thu hút sự chú ý của nhiều người. Đừng quên chú ý tới sự phối màu tinh tế trong set đồ của cô, sợi dây chuyền ngọc trai kết hợp với bộ nail màu đỏ càng làm tăng lên sự quý phái và sang trọng của nữ diễn viên. Đừng quên vén tóc gọn gàng ra sau tai và kết thúc bằng một đôi môi đỏ mọng nhé!

Học ngay cách khoe dáng siêu 'NÓNG BỎNG' của các sao nữ Hàn Quốc, thế nào gọi là 'vừa hững hờ vừa quyến rũ'? - Ảnh 2

Lisa 'hững hờ' trong bộ váy đen

Nếu bạn muốn ‘show ra’ một cơ thể không có mỡ thừa? Hãy học tập ‘Chị đẹp’ Lisa trong chiếc đầm hai dây đen tuyền này nhé! Sợi dây nhẹ nhàng uốn quanh cơ thể, tạo điểm nhấn ở hai bờ vai mịn màng cùng chiếc eo nhỏ và khoét sâu vào phần lưng mịn màng đã ‘hớp hồn’ biết bao trái tim Blink.

Học ngay cách khoe dáng siêu 'NÓNG BỎNG' của các sao nữ Hàn Quốc, thế nào gọi là 'vừa hững hờ vừa quyến rũ'? - Ảnh 3 

Sunmi cùng chiếc áo hoa khoe lưng trần quyến rũ

Gần đây, Sunmi thu hút sự chú ý của netizen với chiếc áo in hoa gợi nhớ đến chiếc khăn choàng Low Rise Denim đang thịnh hành. Nếu bạn ngại ngùng với phần lưng bị lộ rõ, có thể sử dụng tóc thẳng dài như Sunmi để che lại một chút!

Học ngay cách khoe dáng siêu 'NÓNG BỎNG' của các sao nữ Hàn Quốc, thế nào gọi là 'vừa hững hờ vừa quyến rũ'? - Ảnh 4

Rosie quý phái trong chiếc váy hở lưng tam giác

Không quá lời khi nói rằng Rosie, một nghệ sĩ giải trí vạn năng đang nổi lên như một ngôi sao của thế hệ MZ chỉ diện những món đồ ‘hot nhất’ từ đầu tới chân. Nếu so sánh chiếc váy của cô với các loại backless khác thì đây là một trang phục khá hợp lý để có thể diện hàng ngày. Tóc thắt bím hai bên tạo nên một chút hiphop và kết thúc bằng bộ nail màu đen – bạc sang trọng, một set đồ quá ư là hoàn hảo!

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