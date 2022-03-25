Sao Hàn tích cực lăng xê mốt 'cạp trễ' đã từng gây bão thời 8x 9x, thế nhưng fan lại 'khóc thét' vì điều này

Thời gian gần đây, các sao nữ Kbiz liên tục diện những trang phục có cạp trễ để khoe khéo vòng eo săn chắc, thon gọn.

Cạp trễ là một trong những xu hướng hot đang được sàn diễn thế giới lăng xê. Các sao nữ tại Hàn Quốc có body thon gọn đã tích cực diện trang phục này để khoe khéo vòng eo quyến rũ. Trong đợt comeback mới đây, Seulgi (Red Velvet) đã khiến fan trầm trồ vì tỉ lệ cơ thể quá 'chuẩn'. Đôi chân dài và vòng eo săn chắc giúp cô nàng chinh phục dễ dàng item khó nhằn này.

Cùng nhà SM, đàn chị Yoona cũng không kém cạnh khi diện mốt cạp trễ và 'hớp hồn' các fan bởi vẻ đẹp tự nhiên, trẻ trung không khác gì thuở mới debut. Thiết kế cạp trễ đã thịnh hành từ cuối thập niên 1990 và bùng nổ ở thập niên 2000. Tuy nhiên vì kén dáng và khó phối đồ, trong một thời gian, xu hướng cạp trễ đã dần biến mất và nhường chỗ cho các dáng quần/váy cạp cao.

Tuy nhiên, thời trang luôn là sự quay vòng và thời gian gần đây, quần cạp trễ đã hot trở lại, thành item được nhiều cô nàng sành điệu yêu thích. Thế nhưng, fan lại than trời vì đây là item quá khó diện. Chỉ có những người với dáng người thanh mảnh, tỉ lệ đôi chân dài cùng vòng eo săn chắc mới dám diện mốt cạp trễ này. Dù là item khó diện nhưng sao Hàn vẫn tích cực lăng xê, đặc biệt là cô nàng Jennie (BLACKPINK) cực kì yêu thích các dáng quần có cạp trễ này. Cùng ngắm nhìn hình ảnh của các idol Hàn Quốc diện mốt cạp trễ 'khó nhằn' này nhé! Ảnh: Tổng hợp, Internet

Những mẫu tóc những năm 1990 đang thịnh hành hiện nay mà chị em nào cũng nên thử qua Bây giờ, đã đến lúc để tóc những năm 90 trở nên nổi bật! Từ dễ thương đến mát mẻ, đơn giản đến gợi cảm, các kiểu tóc của thập niên 90 đều siêu linh hoạt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-han-tich-cuc-lang-xe-mot-cap-tre-da-tung-gay-bao-thoi-8x-9x-the-nhung-fan-lai-khoc-thet-vi-dieu-nay-458165.html