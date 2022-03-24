Gợi ý cách phối trang phục công sở đẹp "chanh sả" cho phái nữ không thể bỏ qua

Nếu công việc của bạn yêu cầu quy tắc ăn mặc lịch sự dành cho nhân viên công sở hay doanh nhân, bạn sẽ không còn phải đau đầu suy nghĩ nên mặc gì vào buổi sáng và sẽ tự tin hơn khi đến nơi làm việc. Dưới đây là một vài hướng dẫn lựa chọn quần áo công sở thường ngày cho phái nữ.

Trang phục công sở là quy tắc ăn mặc tiêu chuẩn của môi trường văn phòng hiện đại, mang tính lịch sự nhưng không quá trang trọng. Cách ăn mặc này tôn trọng mọi người làm việc trong văn phòng và khi gặp khách hàng, tạo cảm giác chuyên nghiệp nhưng không quá cầu kỳ.

Để giữ được vẻ ngoài tươm tất giữa cái nóng của mùa hè, bạn nên cân nhắc những bộ trang phục có màu sắc nhẹ nhàng và quần áo may bằng chất liệu nhẹ và thoáng khí, chẳng hạn như bông, vải lanh và lụa. Ngoài ra, chân váy hoặc đầm sẽ khá thoải mái và thoáng khí, có thể hữu ích để giữ cho đôi chân của bạn mát mẻ và không tích nhiệt quá nhiều bên trong người.

Trang phục Thường ngày Công sở Mùa đông

Khi mặc trang phục công sở mùa đông, hãy nhớ chọn những kiểu áo ấm áp, chẳng hạn như áo sơ mi có tay dài và áo len dệt kim. Ngoài ra, hãy tận dụng phối hợp nhiều lớp áo để tạo ra những mảng sáng thích hợp hơn cho thời tiết lạnh giá. Ví dụ, bạn có thể mặc áo cổ lọ với cardigan dáng dài, áo gi-lê kết hợp cùng sơ mi trắng dài tay. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng mang theo một chiếc áo khoác để giữ ấm khi di chuyển.

Quần âu công sở

Dù là quần crop để lộ mắt cá chân, quần ống rộng, ống suông hay quần tây đều là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đi theo phong cách thời trang công sở. Khi chọn quần tây, bạn chỉ cần chọn một chiếc quần có màu trung tính hoặc màu tối, chẳng hạn như màu đen, mà be, xám và xanh đen. Khi nói đến chất liệu, hãy chọn một chiếc quần có độ giãn sẽ đảm bảo sự thoải mái tối đa khi hoạt động hay ngồi xuống.

Áo sơ mi công sở

Khi chọn áo sơ mi cho trang phục công sở, bạn có thể chọn kiểu cotton cổ điển hoặc kiểu dáng bằng lụa hoặc tổng hợp nhẹ nữ tính hơn. Nếu bạn chọn một chiếc áo sơ mi cotton, hãy cân nhắc giữ cho tổng thể của bạn trông dịu mắt bằng những gam màu trung tính và nhẹ nhàng. Mặt khác, nếu bạn chọn một chiếc áo lụa, hãy cân nhắc thêm màu sắc hoặc hình in cho vui. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu áo sơ mi của bạn là hoàn toàn tuyệt đối, hãy mặc một chiếc áo yếm bên dưới.

Áo khoác công sở

Ngay cả khi văn phòng của bạn ấm áp, bạn vẫn cần một chiếc áo khoác thích hợp để khoác bên ngoài khi đi đường. Để giữ cho áo khoác ngoài của bạn trông chuyên nghiệp, hãy chọn áo khoác có màu sắc cổ điển, chẳng hạn như đen hoặc xanh nước biển. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn chọn những thiết kế vừa vặn để tạo cảm giác thoải mái khi mặc.

Váy công sở

Mặc dù quần là một lựa chọn tuyệt vời cho trang phục công sở, nhưng váy có thể tạo thêm sự đa dạng cho tủ quần áo đi làm của bạn. Váy mang lại vẻ nữ tính bóng bẩy, hoàn hảo cho các nữ doanh nhân. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn chọn các kiểu dáng phù hợp, chẳng hạn như kiểu dáng bút chì, quấn hoặc chữ A, và độ dài và sự vừa vặn là lý tưởng nhất.

Có một vài chiếc váy sang trọng trong tủ quần áo của bạn sẽ ngay lập tức giúp việc phối trang phục công sở trở nên dễ dàng hơn. Váy không chỉ là phong cách mà còn rất linh hoạt. Khi mua sắm váy cho công sở, hãy lưu ý rằng váy bút chì phù hợp cho mọi phong cách, nhưng bạn cũng có thể thử kiểu váy chữ A và kiểu xếp ly, tùy thuộc vào những món đồ mà bạn có. Đồng thời nên nhớ, chỉ cần đảm bảo độ dài váy phù hợp với công việc của bạn.

Giày công sở

Khi nói đến giày công sở thông thường, phụ nữ có nhiều lựa chọn tuyệt vời, bao gồm giày đế bằng như giày lười, giày bệt, giày cao gót mũi vuông hoặc mũi nhọn và bốt. Cho dù bạn chọn loại nào, chỉ cần đảm bảo chúng thoải mái, không bị gò bó và có độ cao vừa phải. Ngoài ra, hãy hạn chế các kiểu giày có gắn các phần trang trí, chẳng hạn như khóa và đinh tán.

Trang phục công sở dành cho người đầy đặn

Ngày nay, có rất nhiều trang phục công sở tuyệt vời dành cho tất cả các dáng người. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn chọn trang phục có phom dáng vừa vặn với vóc dáng của mình. Khi nói đến quần, hãy cân nhắc lựa chọn những thiết kế có độ dài vừa phải sẽ trông đẹp hơn so với kiểu quần cạp cao hay cạp thấp.