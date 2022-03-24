Gợi ý cách phối trang phục công sở đẹp "chanh sả" cho phái nữ không thể bỏ qua

Thời trang 24/03/2022 17:26

Cách bạn kết hợp trang phục đi làm có thể tác động đáng kể đến ánh nhìn của sếp và đồng nghiệp về bạn. Am hiểu những gì nên mặc vào các ngày đi làm thực sự có thể giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng mỗi ngày một cách dễ dàng và thêm tự tin hơn khi dạo bước trên đường phố.

Nếu công việc của bạn yêu cầu quy tắc ăn mặc lịch sự dành cho nhân viên công sở hay doanh nhân, bạn sẽ không còn phải đau đầu suy nghĩ nên mặc gì vào buổi sáng và sẽ tự tin hơn khi đến nơi làm việc. Dưới đây là một vài hướng dẫn lựa chọn quần áo công sở thường ngày cho phái nữ.

Trang phục công sở là gì?

Trang phục công sở là quy tắc ăn mặc tiêu chuẩn của môi trường văn phòng hiện đại, mang tính lịch sự nhưng không quá trang trọng. Cách ăn mặc này tôn trọng mọi người làm việc trong văn phòng và khi gặp khách hàng, tạo cảm giác chuyên nghiệp nhưng không quá cầu kỳ.

Trang phục công sở mùa hè

Để giữ được vẻ ngoài tươm tất giữa cái nóng của mùa hè, bạn nên cân nhắc những bộ trang phục có màu sắc nhẹ nhàng và quần áo may bằng chất liệu nhẹ và thoáng khí, chẳng hạn như bông, vải lanh và lụa. Ngoài ra, chân váy hoặc đầm sẽ khá thoải mái và thoáng khí, có thể hữu ích để giữ cho đôi chân của bạn mát mẻ và không tích nhiệt quá nhiều bên trong người.

Gợi ý cách phối trang phục công sở đẹp 'chanh sả' cho phái nữ không thể bỏ qua - Ảnh 1

Trang phục Thường ngày Công sở Mùa đông

Khi mặc trang phục công sở mùa đông, hãy nhớ chọn những kiểu áo ấm áp, chẳng hạn như áo sơ mi có tay dài và áo len dệt kim. Ngoài ra, hãy tận dụng phối hợp nhiều lớp áo để tạo ra những mảng sáng thích hợp hơn cho thời tiết lạnh giá. Ví dụ, bạn có thể mặc áo cổ lọ với cardigan dáng dài, áo gi-lê kết hợp cùng sơ mi trắng dài tay. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng mang theo một chiếc áo khoác để giữ ấm khi di chuyển.

Gợi ý cách phối trang phục công sở đẹp 'chanh sả' cho phái nữ không thể bỏ qua - Ảnh 2

 

Quần âu công sở

Dù là quần crop để lộ mắt cá chân, quần ống rộng, ống suông hay quần tây đều là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đi theo phong cách thời trang công sở. Khi chọn quần tây, bạn chỉ cần chọn một chiếc quần có màu trung tính hoặc màu tối, chẳng hạn như màu đen, mà be, xám và xanh đen. Khi nói đến chất liệu, hãy chọn một chiếc quần có độ giãn sẽ đảm bảo sự thoải mái tối đa khi hoạt động hay ngồi xuống.

Áo sơ mi công sở

Khi chọn áo sơ mi cho trang phục công sở, bạn có thể chọn kiểu cotton cổ điển hoặc kiểu dáng bằng lụa hoặc tổng hợp nhẹ nữ tính hơn. Nếu bạn chọn một chiếc áo sơ mi cotton, hãy cân nhắc giữ cho tổng thể của bạn trông dịu mắt bằng những gam màu trung tính và nhẹ nhàng. Mặt khác, nếu bạn chọn một chiếc áo lụa, hãy cân nhắc thêm màu sắc hoặc hình in cho vui. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu áo sơ mi của bạn là hoàn toàn tuyệt đối, hãy mặc một chiếc áo yếm bên dưới.

Gợi ý cách phối trang phục công sở đẹp 'chanh sả' cho phái nữ không thể bỏ qua - Ảnh 3

Áo khoác công sở

Ngay cả khi văn phòng của bạn ấm áp, bạn vẫn cần một chiếc áo khoác thích hợp để khoác bên ngoài khi đi đường. Để giữ cho áo khoác ngoài của bạn trông chuyên nghiệp, hãy chọn áo khoác có màu sắc cổ điển, chẳng hạn như đen hoặc xanh nước biển. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn chọn những thiết kế vừa vặn để tạo cảm giác thoải mái khi mặc.

Gợi ý cách phối trang phục công sở đẹp 'chanh sả' cho phái nữ không thể bỏ qua - Ảnh 4

Váy công sở

Mặc dù quần là một lựa chọn tuyệt vời cho trang phục công sở, nhưng váy có thể tạo thêm sự đa dạng cho tủ quần áo đi làm của bạn. Váy mang lại vẻ nữ tính bóng bẩy, hoàn hảo cho các nữ doanh nhân. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn chọn các kiểu dáng phù hợp, chẳng hạn như kiểu dáng bút chì, quấn hoặc chữ A, và độ dài và sự vừa vặn là lý tưởng nhất.

Có một vài chiếc váy sang trọng trong tủ quần áo của bạn sẽ ngay lập tức giúp việc phối trang phục công sở trở nên dễ dàng hơn. Váy không chỉ là phong cách mà còn rất linh hoạt. Khi mua sắm váy cho công sở, hãy lưu ý rằng váy bút chì phù hợp cho mọi phong cách, nhưng bạn cũng có thể thử kiểu váy chữ A và kiểu xếp ly, tùy thuộc vào những món đồ mà bạn có. Đồng thời nên nhớ, chỉ cần đảm bảo độ dài váy phù hợp với công việc của bạn.

Gợi ý cách phối trang phục công sở đẹp 'chanh sả' cho phái nữ không thể bỏ qua - Ảnh 5

Giày công sở 

Khi nói đến giày công sở thông thường, phụ nữ có nhiều lựa chọn tuyệt vời, bao gồm giày đế bằng như giày lười, giày bệt, giày cao gót mũi vuông hoặc mũi nhọn và bốt. Cho dù bạn chọn loại nào, chỉ cần đảm bảo chúng thoải mái, không bị gò bó và có độ cao vừa phải. Ngoài ra, hãy hạn chế các kiểu giày có gắn các phần trang trí, chẳng hạn như khóa và đinh tán.

Trang phục công sở dành cho người đầy đặn

Ngày nay, có rất nhiều trang phục công sở tuyệt vời dành cho tất cả các dáng người. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn chọn trang phục có phom dáng vừa vặn với vóc dáng của mình. Khi nói đến quần, hãy cân nhắc lựa chọn những thiết kế có độ dài vừa phải sẽ trông đẹp hơn so với kiểu quần cạp cao hay cạp thấp.

Gợi ý cách phối trang phục công sở đẹp 'chanh sả' cho phái nữ không thể bỏ qua - Ảnh 6

6 lý do khiến thời trang tối giản là một sự lựa chọn bền vững tuyệt vời cho phái đẹp

6 lý do khiến thời trang tối giản là một sự lựa chọn bền vững tuyệt vời cho phái đẹp

Hiện nay, nhiều người đang có xu hướng chuyển sang dùng quần áo sử dụng chất liệu bền vững và sống theo phong cách tối giản.

Xem thêm
Từ khóa:   thời trang công sở cách phối đồ cách phối blazer cách phối đồ công sở

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt