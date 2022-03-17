Những xu hướng nhuộm tóc đẹp nhất mà phái nữ nên thử qua một lần trong đời

Mùa mới đến với vô số xu hướng và phong cách mới để đánh dấu và còn cách nào tốt hơn để bắt đầu bằng cách thay đổi màu tóc của bạn? Cho dù bạn là người yêu thích vẻ đẹp thử nghiệm hay thích an toàn với các tông màu tự nhiên thì dưới đây là những gợi ý xu hướng màu tóc đẹp nhất để thử trong mùa hè này.

Màu caramel ngon luôn được mọi người ưa chuộng và các nàng công sở lựa chọn. Năm nay là thời gian để quay trở lại với tông màu đất nhưng với một sự phá cách sành điệu. Caramel là một màu sắc vượt thời gian phù hợp với mọi mùa. Các sắc thái như caramel, nâu vàng và nhiều màu khác mang lại vẻ sang trọng cho trang phục của bạn và tăng thêm sự nổi bật cho gương mặt.

Xu hướng hoàn hảo cho mùa hè này chính là tóc vàng hoe tương tự như tóc vàng trắng luôn là những gam màu nổi bật và cá tính nhất. Tương phản nhẹ nhàng hơn màu tóc bạch kim nhưng vẫn không kém phần cuốn hút. Bạn hoàn toàn có thể chọn tông màu nhẹ nhàng hơn tùy vào sắc da của bạn.

Màu Very Peri - màu của năm 2022

Nếu bạn là một người thích thêm màu sắc nổi bật hoặc muốn thử nghiệm các sắc thái tươi sáng hơn, màu Very Peri - xu hướng hiện tại là một phương án hoàn hảo để bạn thay đổi diện mạo vào hè này. Làm tóc tự nhiên rất thú vị nhưng nếu thử một tông màu hỗn hợp sôi động sẽ thú vị hơn nhiều. Cho dù bạn thích phá cách hay highlight thì màu sắc đẹp mắt này sẽ tạo thêm chiều hướng cho mái tóc của bạn.

Kiểu tóc highlight Chunky

Kiểu tóc này đã chiếm sóng khá lớn trong năm vừa rồi và mùa này chúng ta có thể thấy nó một lần nữa nhưng với một sự thay đổi. Những người nổi tiếng như Hailey Bieber và nhiều người đang nắm bắt xu hướng, vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không thử cho mình ngay kiểu tóc này.

Ảnh minh họa: Internet