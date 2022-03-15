Tự làm dầu gội đầu bằng baking soda để làm sạch sâu da đầu và tóc của bạn

Giống như tất cả các phương pháp điều trị tại nhà, dầu gội bằng baking soda nên được sử dụng cẩn thận. Baking soda có độ pH rất cao (từ 8 đến 9) khiến nó có tính kiềm. Tuy nhiên, giống như các vùng da còn lại, da đầu có tính axit tự nhiên để ngăn vi khuẩn và nấm phát triển. Điều này có nghĩa là các sản phẩm có tính kiềm như baking soda có thể làm ảnh hưởng đến độ pH của da đầu.

Bác sĩ da liễu Keira Barr cũng đồng ý khi nói: “Do tính chất mài mòn, baking soda không chỉ làm hỏng sợi tóc và góp phần làm tóc gãy và chẻ ngọn, mà độ pH cao hơn cũng có thể gây hại cho da đầu của bạn, gây mẩn đỏ, viêm và ngứa. Baking soda cũng mở ra các lớp biểu bì của tóc, là nguyên nhân gây ra sự hấp thụ nước: một số hấp thụ có thể hữu ích, nhưng quá nhiều có thể làm tóc yếu đi."

Kate Denniston - một bác sĩ trị liệu tự nhiên được cấp phép và là người sáng lập của Los Angeles Integrative Health cho biết: “Tính kiềm cao của baking soda có thể phá vỡ lớp biểu bì của tóc, khiến tóc khô, xoăn và dễ gãy rụng”.

Về cơ bản: Chỉ nên sử dụng dầu gội baking soda khi da đầu của bạn cần được làm sạch sâu, và điều này cũng tương tự với bất kỳ loại dầu gội làm sạch nào. Nếu bạn có mái tóc quá khô, hãy cân nhắc bỏ qua loại dầu gội đầu này và kết hợp với nước gội đầu bằng giấm táo. Bạn cũnng cần lưu ý rằng có một số loại da đặc biệt nhạy cảm với baking soda, vậy nên hãy kiểm tra trước khi bôi lên da đầu.

Công thức tự làm:

Công thức pha chế rất dễ dàng, bạn chỉ cần kết hợp và trộn đều cho đến khi nó trở thành một hỗn hợp với các thành phần như sau:

1 phần muối nở

3 phần nước ấm

Bát nhỏ

Hướng dẫn sử dụng dầu gội đầu bằng baking soda

Những người yêu thích dầu gội baking soda đều biết rằng kết cấu mài mòn của nó có thể tẩy tế bào chết và làm sạch da đầu, gần giống như tẩy tế bào chết trên da đầu. Tuy nhiên, không có nghiên cứu khoa học nào chỉ dẫn cụ thể về việc sử dụng baking soda vào mục đích này, vì vậy những lợi ích được nêu ra chỉ hoàn toàn là lý thuyết.

Dưới đây là cách làm và sử dụng phương pháp chăm sóc tóc phổ biến này:

Biết khi nào bạn cần gội đầu bằng baking soda

Đây không phải là loại dầu gội để sử dụng hàng ngày, vì thế hãy cân nhắc thời điểm bạn nên sử dụng chúng. Dấu hiệu chính là khi bạn nhận thấy da đầu tích tụ dư thừa, mà bạn thường có thể cảm nhận được trên da đầu và nó thường tạo ra vảy trắng tương tự như gàu. Điều này xảy ra khi các sản phẩm chăm sóc tóc, tế bào da chết, bã nhờn và mồ hôi kết hợp với nhau và tồn tại quá lâu trên da đầu.

Bạn cũng có thể cần một loại dầu gội làm sạch nếu tóc bạn bị đau. Nghe có vẻ lạ, nhưng tất cả những thứ đó có thể gây viêm da đầu và cuối cùng là gây đau tóc.

Làm hỗn hợp với baking soda và nước

Để tự làm dầu gội đầu bằng baking soda, bạn sẽ cần 1 phần baking soda và 3 phần nước ấm hoặc nguội. (Tránh dùng nước nóng, vì sẽ làm cho baking soda vón cục lại). Nếu bạn có mái tóc dài ngang vai, hãy sử dụng 2 đến 3 thìa baking soda và 6 đến 9 thìa nước.

Nếu bạn có mái tóc ngắn hơn hoặc dài hơn, hãy điều chỉnh các thành phần cho phù hợp. Trộn các thành phần trong một bát nhỏ cho đến khi chúng tạo thành một hỗn hợp đặc. Một số người gội đầu thích thêm một vài giọt tinh dầu. Đổ hỗn hợp vào một chai sạch để dùng.

Lưu ý rằng dầu gội đầu phát huy tác dụng tốt nhất khi được pha ngay trước khi sử dụng, vì vậy đừng pha rồi cất để dùng sau này.

Thoa dầu gội lên tóc ướt

Xả ướt tóc rồi bôi dầu gội đầu, bắt đầu từ da đầu và kết thúc ở ngọn. Hỗn hợp sẽ có cảm giác sạn và sần sùi, điều này là oàn toàn bình thường. Nó cũng không tạo bọt vì nó không chứa bất kỳ thành phần xà phòng nào. Thoa hỗn hợp lên da đầu nhưng không chà xát quá mạnh. Kết cấu thô của baking soda có thể gây kích ứng da nếu chà quá mạnh. Để yên trong vòng 1 đến 3 phút, sau đó gội sạch dầu gội bằng nước ấm.

Làm theo cách gội đầu bằng giấm táo

Nếu bạn định thử dầu gội đầu bằng baking soda, hãy nhớ kết thúc với việc gội đầu bằng giấm táo. Hãy nhớ rằng, baking soda có độ pH rất cao, giúp mở ra lớp biểu bì của tóc.

Denniston giải thích: “Giấm táo sẽ giúp niêm phong lớp biểu bì tóc để làm rụng tóc và giúp tóc bóng mượt hơn. Nó cũng sẽ cân bằng lại độ pH của da đầu sau khi sử dụng baking soda, giúp da đầu được giữ ẩm và bảo vệ”. Tuy nhiên, giống như baking soda, giấm táo có thể gây kích ứng cho một số loại da. Đừng lạm dụng nước rửa và chỉ sử dụng nó khi bạn cần điều trị.

Làm khô và tạo kiểu tóc như bình thường

Sau khi gội sạch, bạn có thể lau khô và tạo kiểu tóc như bình thường. Nhưng nếu bạn có mái tóc khô, bạn có thể muốn thực hiện thêm các bước để giảm nguy cơ sấy quá kỹ. Cân nhắc để tóc khô trong không khí hoặc sử dụng máy sấy ở chế độ mát. Ngoài ra, trong khi xả để khóa độ ẩm, một số người thích thêm dầu dưỡng ẩm cho tóc. Các lựa chọn phổ biến bao gồm dừa, ô liu và dầu argan.

Tìm tần suất gội đầu phù hợp với bạn

Sẽ mất thời gian để tìm hiểu xem dầu gội có baking soda phù hợp với thói quen chăm sóc tóc của bạn như thế nào. Nếu bạn có làn da nhờn, điều trị hàng tuần cộng với rửa mặt thường xuyên có thể hữu ích. Nhưng nếu bạn có mái tóc khô, nó có thể hoạt động tốt nhất để thay thế cho việc gội đầu bình thường vài ngày trong tháng. Mọi người đều khác nhau.

Ngay cả khi đó, tần suất lý tưởng của bạn có thể thay đổi qua các mùa. Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn thay đổi sản phẩm dành cho tóc hoặc thay đổi thói quen tập luyện của mình. Điều quan trọng nhất là bạn phải chú ý đến nhu cầu về tóc và da đầu của bạn.

Mặc dù những người yêu thích baking soda đều nói về loại dầu gội này, nhưng nó không phải là một liệu pháp phù hợp với tất cả mọi người. Hãy lưu ý đến cách bạn sử dụng và đừng ngần ngại điều chỉnh các thành phần tùy thuộc vào phản ứng của da đầu. Nếu da đầu bạn bị khô hoặc kích ứng, hãy thử pha thêm nước hoặc thoa ít lại.