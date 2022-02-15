Top những kiểu tóc layer nữ mặt dài thời thượng nhất năm nay

Ở những người mặt dài có gò má cao, gầy,… thường sẽ hốc hác, kém sắc hơn bình thường. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể dễ dàng che đậy những khuyết điểm này bằng cách diện các kiểu tóc cho mặt dài, đeo kính, dáng lông mày, trang điểm ,…

Gương mặt dài thường bị nhầm lẫn với mặt trái xoan, mặt V line. Điểm khác biệt ở khuôn mặt dài đó là có phần cằm nhọn dài hơn khiến tổng thể diện mạo mất cân đối, chênh lệch giữa các vùng trên cả khuôn mặt.

Mặt dài nên để tóc gì? Những kiểu tóc mà các nàng nên chọn đó là tóc dài uốn gợn sóng, tóc layer nữ ngắn, tóc ngắn ngang vai tạo kiểu. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không để mái tóc dài thẳng. Bởi “kẻ thù” này sẽ khiến cho mặt bạn dài thêm, gầy nhỏ và để lộ những khuyết điểm trên khuôn mặt.

Với lựa chọn kiểu tóc phù hợp với dáng khuôn mặt, chắc hẳn sẽ che đi những khuyết điểm và mang lại sự hài hòa, cân đối cho khuôn mặt hơn.

Layer – Kiểu tóc hợp với khuôn mặt dài trán cao

Bên cạnh khuôn mặt dài, nếu bạn sở hữu thêm trán cao đúng là khuyết điểm song khuyết điểm. Đối với ai sở hữu được vầng trán cao. Thì có thể nói đây là vầng trán được cho mang tới vinh hoa, phú quý may mắn nhất.

Xét về góc độ thẩm mỹ, không thể chê xấu hay đẹp được. Bởi trán cao có khoảng cách với mép tóc tới chân mày cao hơn. Mặc dù vậy, phụ thuộc vào kết cấu tổng thể của gương mặt, trán cao vẫn được mọi người đánh giá sơ qua là người ưa nhìn và có tính thẩm mỹ cao.

Việc sở hữu trán cao thì để kiểu tóc như thế nào cho đẹp nhất là câu hỏi rất được quan tâm tìm hiểu. Nếu không thể thay đổi được khuôn mặt, thì bạn có thể thay đổi ngay chính mái tóc của mình. Bạn cảm thấy khó khăn trong việc chọn lựa chọn kiểu tóc. Đừng bỏ qua trải nghiệm sau đây để lựa chọn cho phù hợp.

II. Tóc Layer là gì?

Với các tín đồ làm đẹp thì kiểu tóc layer không còn quá xa lạ, đặc trưng của kiểu tóc này là được cắt so le xen kẽ với nhau một cách có chủ đích, bởi vậy tóc không những có được sự uyển chuyển mà còn tạo nên độ phồng dày tự nhiên.

Với các tín đồ làm đẹp thì kiểu tóc layer không còn quá xa lạ

Các bạn nữ có khuôn mặt dài rất khó để tìm được một kiểu tóc phù hợp, nên tóc layer là một sự lựa chọn tối ưu. Bởi mái tóc được cắt sole với nhau vì vậy giúp đánh lừa đực thị giác. Ngoài ra nó còn giúp loại bỏ các phần tóc hư tổn và thiếu sức sống.

III. Top những kiểu tóc layer nữ mặt dài

Những bạn có khuôn mặt dài thường khiến khuôn mặt trông kém sắc, hốc hác. Nhưng, nếu bạn chú ý đến kiểu tóc cũng như cách trang điểm thì hoàn toàn có thể cải thiện được khuôn mặt của mình.

Lựa chọn một kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt dài chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc che đi khuyết điểm, tạo cảm mặt cân đối và hài hòa hơn.

Mặt dài nên để tóc gì? Tuyệt nhiên các bạn không nên để tóc thẳng, dài. Bởi với một mái tóc thẳng dài sẽ khiến khuôn mặt bạn trông dài thêm, gầy nhỏ và để lộ những khuyết điểm trên khuôn mặt.

3.1. Kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc

Những năm gần đây tóc ngắn tỉa layer đang làm mưa làm gió ở Hàn Quốc, bởi kiểu tóc layer này nó không bị bó buộc bởi bất kỳ một nguyên tắc nào. Với những bạn có khuôn mặt dài nó sẽ được biến tấu sao cho che đi được những khuyết điểm cũng như sở thích của người sở hữu. Chắc chắn với kiểu tóc layer nữ khuôn mặt dài sẽ mang đến cho bạn một ngoại hình cuốn hút và khác biệt.

Những năm gần đây tóc ngắn tỉa layer đang làm mưa làm gió ở Hàn Quốc

Tất nhiên, tóc ngắn tỉa layer Hàn Quốc cũng có những nét riêng khó lẫn với những kiểu tóc khác như thường đi kèm với mái lưa thưa, mái dài, mái chữ S… hay các màu nhuộm như nâu, màu khói, màu rêu… Do đó những bạn nữ có khuôn mặt dài đừng quên những điểm nhấn này nếu bạn muốn “bắt trend”.

3.2. Kiểu tóc mullet layer nữ

Kiểu tóc này được thịnh hành từ đầu những năm 1980, nó còn có tên gọi khác là kiểu tóc cá đối. Đặc trưng của kiểu tóc này là phần tóc ở phía trước sẽ được tỉa ngắn, ôm vào 2 bên mặt, phần tóc phía sau thì để dài. Đặc biệt khi được kết hợp với layer, kiểu tóc này sẽ khiến các bạn nữ trở nên nổi bật, cuốn hút, tràn đầy cá tính.

3.3. Kiểu tóc layer kiểu Nhật

Tóc layer kiểu Nhật rất được ưa chuộng hiện nay, kiểu tóc khá được ưa chuộng hiện nay bởi vẻ đầy đặn mà tóc layer nữ mặt dài mang lại giúp khuôn mặt của bạn trở nên hoàn hảo hơn.

Đây là kiểu tóc tốt nhất cho bất cứ ai cần tuân theo một quy định trang phục siêu nghiêm ngặt tại nơi làm việc của họ.

3.4. Kiểu tóc layer nữ ngắn

Kiểu tóc ngắn được yêu thích nhất 2022 là tóc ngắn layer ngang vai, kiểu tóc này không quá ngắn chỉ đến ngang vai nó phù hợp với những bạn nữ có khuôn mặt dài và những bạn lần đầu để tóc ngắn. Đây được xem là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng có phong cách nhẹ nhàng và nữ tính.

Kiểu tóc này không quá ngắn chỉ đến ngang vai nó phù hợp với những bạn nữ có khuôn mặt dài và những bạn lần đầu để tóc ngắn

Bạn nên chọn thêm cho mình một màu nhuộm phù hợp với màu da sẽ giúp bạn thêm phần nổi bật và quyến rũ.

3.5. Kiểu tóc layer dài

Khác với kiểu tóc dài, thẳng là “kẻ thù” của những bạn có khuôn mặt dài thì kiểu tóc layer dài có ưu điểm là chúng có khá nhiều lựa chọn từ uốn chữ C, uốn cụp đuôi, uốn xoăn đuôi cho đến uốn sóng nước, uốn lọn. Tóc uốn nhẹ cũng không yêu cầu bạn phải chăm sóc qua nhiều, chỉ cần sấy khô rồi dùng kẹp càng cua kẹp gọn lại là đủ để giữ nếp. Quan trọng nhất là tóc tỉa layer uốn tạo được độ bồng bềnh cực tự nhiên nên dù sở hữu mái tóc hơi mỏng thì các bạn vẫn có thể tự tin để tóc dài mà không sợ lộ nhược điểm.

3.6. Kiểu tóc layer mái thưa

Thời gian gần đây kiểu tóc này được nhiều bạn trẻ ưu ái. Tóc mái thưa buộc cao là một kiểu tóc lý tưởng mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Mái thưa thích hợp với những cô nàng có chất tóc suôn mượt. Không những giúp khuôn mặt tự nhiên, mềm mại hơn mà nó còn tăng thêm sự đáng yêu, trẻ trung cho nàng.

Kiểu tóc này được cắt ngắn tỉa layer rồi uốn nhẹ nhàng bồng bềnh kết hợp với mái thưa giúp ôm lấy gương mặt trở nên thanh thoát và thu hút hơn.

3.7. Kiểu tóc layer nữ uốn

Nếu bạn đang có một khuôn mặt dài, gò má cao và nhiều góc cạnh thì kiểu tóc này giúp bạn sở hữu diện mạo trẻ trung và xinh đẹp, để gương mặt thanh thoát hơn bạn có thể tỉa layer rồi uốn nhẹ nhàng bồng bềnh ôm lấy gương mặt, Bạn có thể cân nhắc lựa chọn các màu tóc nhuộm bồng bềnh như nâu tây tây xám khói… để trở nên nổi bật quyến rũ dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

Nếu bạn đang có một khuôn mặt dài, gò má cao và nhiều góc cạnh thì kiểu tóc này giúp bạn sở hữu diện mạo trẻ trung và xinh đẹp

3.8. Kiểu tóc layer nữ xoăn sóng nước

Đây là kiểu tóc quốc dân, có thể khéo léo che đi khuyết điểm của gương mặt cực kỳ tốt, tóc layer nữ xoăn sóng nước thích hợp cho cả gương mặt tròn, vuông, dài, và góc cạnh.

Với mái tóc xoăn sóng nước mang lại vẻ đẹp tự nhiên phóng khoáng cho bạn gái. Mái tóc dài được cắt tỉa layer phần ngọn tạo thành từng tầng cùng với màu tóc trầm ấm mang lại đến cho bạn một nét đẹp trẻ trung và dịu dàng. Nếu bạn không thích những lọn tóc được vào nếp tỉ mỉ thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo.

3.9. Tóc layer uốn con sâu

Với những bạn cá tính có lối trang điểm sắc sảo thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời. Kiểu tóc này khá đơn giản nhưng lại có sức hút cực kỳ lớn, đặc trưng là được cắt tỉa so le kết hợp phong cách uốn con sâu, mang đến cho bạn nét đẹp cá tình và độc đáo.

3.10. Kiểu tóc layer nữ lỡ

Đây là kiểu tóc uốn thường được rất nhiều cô nàng yêu thích, dáng này có thể tạo kiểu đơn giản, dễ dàng có được kiểu tóc độc đáo và dịu dàng.

3.11. Tóc ngang lưng uốn đuôi layer

Đây được xem là kiểu tóc “quốc dân” được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì nó không kén mặt. nhìn tổng quan thì mái tóc này vẫn giữ được sự tự nhiên chỉ có phần đôi là được uốn nhẹ nhàng. Với mái tóc này bạn có thể nhuộm bất cứ màu sắc nào mà bạn muốn mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của nó.

Đây được xem là kiểu tóc “quốc dân”

3.12. Kiểu tóc layer tomboy

Nếu bạn muốn ăn gian tuổi tác, cũng như thể hiện được ca tính mạnh mẽ thì kiểu tóc này là sự lựa chọn cho bạn. Đây là kiểu tóc rất phổ biến được yêu thích trong vài năm trở lại đây và rất được ưa chuộng năm 2022.

3.13. Kiểu tóc layer nữ duỗi cụp đuôi

Kiểu tóc này hội tụ đầy đủ các ưu điểm cần có của một cô gái hiện đại đó là trẻ trung, năng động, dễ dàng chăm sóc.

Kiểu tóc này hội tụ đầy đủ các ưu điểm cần có của một cô gái hiện đại

Thích hợp sử dụng cho những bạn yêu thích một gương mặt thanh tú trên gương mặt, chị có có thể để mái hoặc nhuộm màu sắc phù hợp tạo ấn tượng riêng cho kiểu tóc uốn xoăn lơi ngắn thêm phần tươi tắn.

3.14. Tóc layer uốn cụp đánh rối

Vẫn là tóc layer nhưng nếu bạn yêu thích sự phóng khoáng thì bạn có thể đánh rối phần đuôi tóc, với cách làm này không những làm cho tóc bạn dày hơn mà còn mang lại cho bạn bề ngoài cực kỳ cá tính.

3.15. Tóc tỉa layer ngang vai

Được biết đến là một trong những kiểu tóc hot trend năm 2021, tóc tỉa layer ngang vai rất được các cô nàng yêu thích, đặc biệt là những ai sở hữu gương mặt dài.

Tóc tỉa layer ngang vai sẽ giúp mặt dài trông gọn, ngắn, cân xứng và hài hòa hơn. Đây là kiểu tóc được cắt tỉ mỉ từng tầng, tạo độ bồng bềnh cho mái tóc. Để tăng thêm sự quyến rũ và xinh xắn hơn cho gương mặt, bạn có thể uốn nhẹ thêm phần đuôi tóc.

3.16. Kiểu tóc hợp với mặt dài – Tóc bob tỉa layer

Tóc bob tỉa layer cũng là một gợi ý vô cùng lạ, cá tính cho nàng. Bạn có thể để tóc có độ dài chạm cổ hoặc chạm vai, tỉa layer. Có thể để tự nhiên hoặc uốn cụp vào trong, làm phồng tóc, gương mặt thanh thoát mà nhìn tròn trĩnh siêu cute.

Có thể để tự nhiên hoặc uốn cụp vào trong, làm phồng tóc, gương mặt thanh thoát mà nhìn tròn trĩnh siêu cute

3.17. Tóc dài tỉa layer

Là một biến thể ngọt ngào hơn của kiểu tóc sư tử từng gây sốt hàng chục năm trước. Tóc dài tỉa layer được tỉa tầng rồi uốn khéo léo. Vừa nhìn rất “nghệ” vừa là chân ái cho những ai mặt dài.

Đây là kiểu tóc xoăn đẹp cho khuôn mặt dài nữ tính, nhẹ nhàng đáng để thử nàng qua. Với mái tóc nhiều tầng, tầng nào cũng phồng sẽ tạo cảm giác mặt được ôm sát. Tạo nên cảm giác cả phần đầu như lớn hơn so với bình thường.

Tóc dài tỉa layer được tỉa tầng rồi uốn khéo léo, vừa nhìn rất “nghệ” vừa là chân ái cho những ai mặt dài

IV. Tiêu chí để chọn kiểu tóc cho dáng mặt dài của nữ

Chọn những kiểu tóc có thể rút ngắn gương mặt như những kiểu tóc ngắn tới vai, qua vai một chút, tóc tém,… Với tiêu chí này, gương mặt sẽ có thể giảm được chiều dài, che bớt khuyết điểm và trông cân đối hơn.

Với những kiểu tóc như những dạng tóc gợn sóng, tóc duỗi cụp, uốn cụp, tóc tỉa layer,… sẽ giúp tăng chiều rộng của gương mặt dài hơn.

Với những khuôn mặt có phần trán cao, cần chú trọng giảm độ cao cho trán bằng cách chọn những kiểu tóc mái chiếm 1/3 gương mặt như mái thưa, mái uốn, mái phồng, mái phồng. Đây là bí quyết giúp bạn tạo tỷ lệ vàng cho gương mặt bạn.

Tránh chọn những kiểu tóc dài, duỗi thẳng, mái chẻ ngôi. Chúng có thể khiến tổng thể gương mặt thêm dài và già hơn.

Không nên chọn kiểu tóc có độ phồng nhiều ở đỉnh đầu. Bởi nó sẽ khiến gương mặt dài hơn.

Bên cạnh lựa chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt dài, bạn cũng nên chú ý đếnmàu tóc. Khi lựa chọn được màu sắc tóc phù hợp sẽ giúp bạn cân đối đường nét gương mặt dài hoàn hảo. Tốt hơn hết là bạn nên nhuộm những màu sáng để sự chú ý của mắt không tập trung vào đặc điểm gương mặt.

Trên đây là những kiểu tóc layer nữ mặt dài được yêu thích nhất thời gian qua. Hy vọng rằng qua bài viết này có thể giúp những bạn có khuôn mặt dài có thể tự trả lời cho mình câu hỏi “mặt dài nên để tóc gì?”