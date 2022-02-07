Với loạt ảnh của những người nổi tiếng sẽ chứng minh cắt tóc phù hợp với khuôn mặt quan trọng đến thế nào

Dưới đây là những sự khác biệt khi người nổi tiếng để kiểu tóc phù hợp với hình dạng khuôn mặt và kiểu tóc không phù hợp.

Bạn có thể lvén tóc ra sau và phác thảo hình dạng khuôn mặt bằng bút chì và tô điểm thêm trên môi hoặc kẻ mắt để thấy rõ hơn khuôn mặt của bạn sẽ phù hợp với kiểu tóc nào. Chọn được kiểu tóc hợp với hình dáng khuôn mặt sẽ giúp bạn trông đẹp hơn và tôn lên được những nét đẹp trên khuôn mặt bạn.

Đối với khuôn mặt tròn, tóc dài uốn xoăn nhẹ sẽ giúp khuôn mặt trông thon gọn hơn và làm nổi bật những đường nét xinh đẹp .

Hailey Bieber

Với những người có vuông mặt vuông góc cạnh muốn trông đường viền hàm mềm hơn, kiểu tóc ngắn rẽ ngôi giữa sẽ phù hợp với bạn.

Hilary Swank

Hình dạng khuôn mặt dài giống như khuôn mặt hình bầu dục. Cách tốt nhất là làm cho khuôn mặt có vẻ rộng hơn, và cách tốt nhất để làm điều này là dùng máy uốn để tạo sóng cho tóc.

Vanessa Hudgens

Mục tiêu của hình dạng khuôn mặt kim cương là làm nổi bật các nét thanh lịch của bạn hơn là làm cân đối chúng. Đối với điều này, thật tuyệt khi kết hợp tóc ngắn với kiểu duỗi dài phồng nhẹ ở đuôi tóc.

Olivia Wilde

Đối với khuôn mặt vuông, bạn cũng có thể thử kiểu tóc mái thưa rủ sang một bên để làm mềm các đường nét trên khuôn mặt.

Ginnifer Goodwin

Cắt pixie ngắn cũng phù hợp với kết cấu khuôn mặt có hình bầu dục.

Reese Witherspoon

Với những khuôn mặt hình trái tim, nếu bạn muốn để tóc dài, hãy thử kiểu tóc rẽ ngôi với một số lọn sóng buông xõa vì điều này có thể thu hút sự chú ý ra khỏi vùng trán của bạn.

Kourtney kardashian

Với khuôn mặt có kết cấu giống Kourtney kardashian, tốt nhất bạn nên tránh tạo kiểu rẽ ngôi ở giữa. Tóc ngôi lệch với các lọn sóng dài có thể là mẹo giúp bạn trông bắt mắt hơn.

Sarah Jessica Parker

Hấp tóc giống như ở tiệm là một cách tuyệt vời để tăng độ phồng cho tóc. Cố gắng tránh những kiểu tóc bóng mượt vì điều này sẽ khiến khuôn mặt của bạn trông dài hơn so với bình thường.

Beyoncé

Nếu có hình dạng khuôn mặt giống như Beyoncé, hãy giữ cho mái tóc của bạn không bị xẹp xuống bằng cách tăng thêm độ phồng với phần tóc mái được vuốt sang một bên - chúng sẽ giúp định hình khuôn mặt của bạn hài hòa hơn.

Bella Hadid

Mục tiêu của khuôn mặt trái xoan là tránh làm dài nó ra, điều này thường xảy ra khi bạn để kiểu tóc dài. Vì vậy với khuôn mặt hình trái xoan nên hạn chế chọn kiểu tóc làm khuôn mặt trông dài ra.

Gwyneth Paltrow

Nếu bạn muốn có một mái tóc dài, việc giữ nếp tóc thẳng là điều quan trọng. Nó sẽ tạo cảm giác đôi mắt của bạn hài hòa hơn và khuôn mặt trông có vẻ dài hơn.

Liv Tyler

Đối với một khuôn mặt dài, điều quan trọng là phải cân bằng nó và những lọn tóc xoăn sẽ là sự phù hợp hoàn hảo. Hãy để những lọn tóc xoăn của bạn tự nhiên, và điều này sẽ tôn lên những nét đẹp của bạn.

An Nhiên (Theo Brightside)