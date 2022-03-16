Nếu bạn có mái tóc xơ rối, dễ gãy rụng thì hãy thử dùng dầu dưỡng ủ tóc trước khi gội đầu để giúp tóc thêm chắc chắn và khỏe mạnh hơn

Cách bạn gội đầu là cơ sở để có mái tóc chắc khỏe, nhưng theo nhà nghiên cứu về tóc và da đầu Bridgette Hill, việc chăm sóc tóc bắt đầu từ lúc trước khi gội tóc. Một trong những điều cô ấy nhấn mạnh nhất của việc ủ tóc trước khi gội là nó sẽ giúp bất kì ai có một mái tóc như ý. Nếu bạn có mái tóc khô và dễ gãy, hãy thử ủ tóc trước khi gội để giảm thiểu tình trạng xơ rối, khô rụng của tóc.

Chúng ta thường nói về tầm quan trọng của việc sử dụng một loại dầu gội nhẹ nhàng — các lựa chọn dầu gội có chứa chất tẩy rửa mạnh có thể gây hại cho sợi tóc và da đầu. Nhưng ngay cả với những loại dầu gội không chứa sunfat, hành động gội đầu đơn giản cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc. Sự hao mòn da đầu từ lực nước trong quá trình tắm có thể làm căng các sợi tóc, gây ra hiện tượng chẻ ngọn. Nhưng đối với nhiều người, gội đầu vẫn là một phần rất cần thiết trong quy trình chăm sóc tóc tổng thể. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể bảo vệ những sợi mỏng manh? Hãy sử dụng ủ tóc.