Nếu bạn có mái tóc xơ rối, dễ gãy rụng thì hãy thử dùng dầu dưỡng ủ tóc trước khi gội đầu để giúp tóc thêm chắc chắn và khỏe mạnh hơn

Mái tóc dày và khỏe mạnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, một trong số đó là cách bạn chăm sóc da và gội đầu đúng cách, Hãy cùng tìm hiểu xem mái tóc của bạn cần gì để luôn ở trong trạng thái khỏe mạnh nhất với bài viết sau.
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Cách bạn gội đầu là cơ sở để có mái tóc chắc khỏe, nhưng theo nhà nghiên cứu về tóc và da đầu Bridgette Hill, việc chăm sóc tóc bắt đầu từ lúc trước khi gội tóc. Một trong những điều cô ấy nhấn mạnh nhất của việc ủ tóc trước khi gội là nó sẽ giúp bất kì ai có một mái tóc như ý. Nếu bạn có mái tóc khô và dễ gãy, hãy thử ủ tóc trước khi gội để giảm thiểu tình trạng xơ rối, khô rụng của tóc.
Chúng ta thường nói về tầm quan trọng của việc sử dụng một loại dầu gội nhẹ nhàng — các lựa chọn dầu gội có chứa chất tẩy rửa mạnh có thể gây hại cho sợi tóc và da đầu. Nhưng ngay cả với những loại dầu gội không chứa sunfat, hành động gội đầu đơn giản cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc. Sự hao mòn da đầu từ lực nước trong quá trình tắm có thể làm căng các sợi tóc, gây ra hiện tượng chẻ ngọn. Nhưng đối với nhiều người, gội đầu vẫn là một phần rất cần thiết trong quy trình chăm sóc tóc tổng thể. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể bảo vệ những sợi mỏng manh? Hãy sử dụng ủ tóc.
Hill chia sẻ: “Bạn nên sử dụng một số loại dầu dưỡng trước khi tóc khô. Nếu bạn muốn tóc luôn ẩm mượt thì hãy ủ tóc trước khi bạn đi tắm. Tóc bạn sẽ hấp thụ những chất dinh dưỡng từ dầu ủ tóc và từ đó tạo thành lớp bảo vệ sợi tóc khi tắm."
Hiện nay có rất nhiều loại dầu dưỡng, ủ tóc tuyệt vời trên thị trường, nhưng bạn không cần phải mua bất cứ thứ gì đắt tiền. Các loại dầu đơn giản như dầu dừa và dầu ô liu sẽ là những lựa chọn tuyệt vời mà bạn có thể mua với giá tương đối rẻ. Nếu bạn muốn nâng cấp phương pháp điều trị, các loại dầu hạt jojoba, argan và moringa đều có những lợi ích đáng kinh ngạc đối với làn da và mái tóc.
Nếu bạn đang muốn bảo vệ tóc khỏi gãy rụng, có lẽ đã đến lúc bạn nên suy nghĩ lại về thói quen chăm sóc tóc của mình. Cụ thể hơn, bạn có thể ủ tóc trước để bổ sung dưỡng chất cho sợi tóc và tạo lớp bảo vệ cho da đầu và tóc trước khi tắm. Đây là bước giúp sợi tóc thêm chắc khỏe và được cấp ẩm. Và hãy nhớ uống đủ nước và uống bổ sung collagen hỗ trợ tóc để giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh từ trong ra ngoài.
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