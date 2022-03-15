Hãy làm điều này trước khi tập luyện thể thao để mái tóc luôn mềm mại, không bị xơ rối

Bạn có thể mất rất nhiều thời gian để có thể chăm sóc tóc một cách hiệu quả vì bạn có thể phải dành đến 10 -15 phút để ủ tóc, sử dụng các thành phần lành mạnh phù hợp cho tóc và da đầu. Vậy tại sao không thử đắp mặt nạ cho tóc?

Nhà nghiên cứu Bridgette Hill đã chia sẻ một mẹo đơn giản để tối đa hóa thời gian chăm sóc tóc. Trước khi tập luyện thể thao, nên áp dụng phương pháp điều trị trước khi gội đầu. Điều này không chỉ giúp hợp lý hoá thói quen tắm mà còn khiến cho bạn có những sợi tóc mềm mại nhất. Mỗi người có một cách gội đầu khác nhau, vì vậy việc bạn áp dụng phương pháp dưỡng tóc trước khi gội đầu cũng sẽ phụ thuộc vào loại tóc, loại da đầu và mức độ hoạt động của bạn. Bridgette Hill đưa ra lời khuyên là nên định hình phương pháp điều trị da đầu theo cách bạn muốn. Nếu bạn có một sự kiện quan trọng phải đi ra ngoài suốt cả ngày thì đó sẽ không phải là thời điểm tốt để đắp mặt nạ cho tóc.

Bạn hãy lập kế hoạch chăm sóc tóc phù hợp với lịch trình của mình một cách thoải mái nhất. Cách làm này đã giúp nhiều khách hàng của Hill thực sự tuân thủ thói quen làm da đầu khỏe mạnh: “Vào những ngày bạn không thực sự quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, thì ngày đó hãy sử dụng mặt nạ tóc”. Hill cho biết thêm: “Nếu bạn tập yoga, hãy sử dụng những khoảnh khắc đó để kết hợp chăm sóc tóc. Chưa kể, nếu bạn yêu thích yoga, sức nóng đó có thể giúp mở các lớp biểu bì của tóc và giúp các thành phần dưỡng ẩm của mặt nạ thấm vào trong dễ dàng hơn. Mẹo này giúp bạn nâng cao trải nghiệm sử dụng mặt nạ.

Nhưng trước khi đến phòng tập thể dục với mái tóc bồng bềnh, hãy lưu ý là nên sử dụng một loại mặt nạ nhẹ hơn để tóc dễ hấp thu dưỡng chất. Tránh xa các loại mặt nạ có nhiều bơ, mặc dù đây là những loại mặt nạ siêu dưỡng ẩm cho mái tóc khô, nhưng bạn có thể khiến tấm thảm yoga của mình trở nên lộn xộn vì có nhiều bã thừa từ mặt nạ bơ. Thay vào đó, hãy tìm một loại mặt nạ dễ dính vào tóc. Bạn thậm chí có thể dùng một loại dầu dưỡng tóc để thay thế (dầu argan nguyên chất tạo nên một liệu pháp điều trị tóc hàng đầu) và để dầu thấm vào các sợi tóc trong khi bạn tập luyện. Tóc của bạn sẽ trở nên bóng mượt hơn bao giờ hết. Và nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ hàng ngày từ sâu bên trong, hãy xem xét việc bổ sung collagen để tóc thêm chắc khỏe.

Tips chăm sóc tóc nhuộm luôn bồng bềnh, óng ả, bền màu Tóc nhuộm luôn được nhiều người ưa thích, đặc biệt là các bạn trẻ bởi sự trẻ trung, thời trang. Tuy nhiên, cần có tips chăm sóc đúng cách để tóc luôn óng ả, bền màu.

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