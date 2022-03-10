6 lý do khiến thời trang tối giản là một sự lựa chọn bền vững tuyệt vời cho phái đẹp

Rất nhiều công ty đang bắt đầu nhận ra xu hướng mới này và tung ra những mẫu quần áo trung tính và dễ mặc hơn hàng ngày. Ví dụ: nhãn hàng H&M có những bộ sưu tập tập trung chủ yếu vào kiểu quần áo cơ bản được sản xuất từ chất liệu bền vững, những sản phẩm này rất dễ phối và không bị lỗi thời theo thời gian.

Chủ nghĩa tối giản có thể được áp dụng cho mọi hình thức sống, với ít quần áo, đồ dùng, sản phẩm, đồ đạc, phụ kiện, v.v. Rất nhiều người chỉ thích ít đồ đạc vì họ cảm thấy ngăn nắp hơn. Là một người tối giản có nghĩa là không quá chú trọng vào vật chất và chỉ giữ lại những thứ cần thiết. Đối với thời trang , bạn chỉ nên giữ những món đồ cơ bản và trung tính có thể mặc trong thời gian dài.

Thời trang nhanh hiện nay vẫn đang chiếm vị thế vô cùng lớn vì chi phí rẻ và những thương hiệu này thường có xu hướng rất mới. Một số thương hiệu phổ biến nhất là Forever 21, Shein, và thậm chí là Zara. Những công ty này có thể cho ra mắt những bộ quần áo hợp mốt cực kỳ nhanh chóng và họ luôn cập nhật kiểu dáng mới liên tục. Vì giá thành rẻ nên những nhãn hàng này sẽ thường phát sinh những vấn đề như đối xử rẻ mạt với công nhân nhà máy và sử dụng nguyên liệu rẻ tiền để tiết kiệm chi phí.

Thời trang tối giản phát triển áo quần bền vững sẽ giúp một nhãn hàng tồn tại lâu dài. Nếu công ty thời trang của bạn đang nghĩ đến việc tạo ra một dòng sản phẩm tối giản, các mặt hàng nên có màu sắc trung tính, dễ tạo kiểu và mang phong cách cổ điển thì điểm mấu chốt là phải đảm bảo chất lượng của sản phẩm và thiết kế không dễ bị lỗi mốt sau khi mua.

Việc tạo ra phong cách tối giản sẽ giúp người mua có thể mặc những món đồ đó trong thời gian dài, tránh tình trạng phải chạy theo các nhãn hàng thời trang nhanh để bắt kịp xu hướng thời trang. Một hoặc hai món đồ thời trang nhanh sẽ không có hại, nhưng chúng rất có thể sẽ bị vứt bỏ hoặc cho đi sau vài năm hoặc thậm chí là chỉ sau vài tháng.

2. Giữ "thời trang không lỗi mốt" bền vững với thời gian

Quần áo hợp thời trang có thể tốt khi bạn mua lần đầu tiên, nhưng một số xu hướng trôi qua quá nhanh khiến món đồ đó có thể lỗi mốt một vài tháng sau đó. Đôi khi rất khó để thấy một thứ gì đó sẽ hợp thời trong bao lâu, vì vậy thay vì tập trung vào việc luôn bắt kịp xu hướng, bạn có thể tập trung vào việc mặc những món đồ thiết yếu mà bạn yêu thích.

Điều này thường liên quan đến quần áo có màu sắc trung tính hoặc màu trầm và loại vải có thể mặc bất kỳ thời điểm nào trong năm với nhiều lớp khác nhau. Nhiều người chọn áo sơ mi đen, trắng, xám và sáng màu để có thể kết hợp với bất kỳ chiếc quần jean hoặc quần short nào.

Phong cách cổ điển cũng trở nên phổ biến hơn với làn sóng chủ nghĩa tối giản này. Khách hàng muốn những phong cách thịnh hành từ nhiều năm trước và vẫn có thể mặc được vài năm sau. Có những kiểu phong cách thời trang xoay vòng, nghĩa là nó đã được yêu thích trong một thời gian dài và định hình nên khoảng thời gian đó, thì sẽ khiến phong cách đó trở nên bất hủ với thời gian.

3. Giá cả phải chăng hơn

Thời trang nhanh có vẻ hợp túi tiền hơn, nhưng những xu hướng này kết thúc quá nhanh khiến khách hàng phải liên tục mua thêm áo quần mới để bắt kịp xu hướng. Bằng cách đầu tư vào các sản phẩm lâu dài sẽ tiết kiệm được tiền. Đối với doanh nghiệp của mình, bạn có thể tập trung nhiều hơn vào việc tìm nguồn cung cấp nguyên liệu tốt và tính phí cao hơn một chút cho một mặt hàng chất lượng.

Mọi người sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho một bộ quần áo bền vững với thời gian mà họ có thể mặc đi mặc lại. Ví dụ, một chiếc quần jean xanh. Quần jean có thể được mặc ở hầu hết mọi nơi và chúng có thể phối hợp với mọi thứ. Việc sắm một chiếc quần jean đơn giản được làm từ chất liệu bền vững sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho phong cách tối giản.

4. Quần áo đi liền với mọi thứ

Chủ nghĩa tối giản thường bao gồm việc chọn những phần phù hợp với những thứ họ đã sở hữu. Ví dụ: khách hàng có thể mua một chiếc áo phông đơn giản có màu hoa cà nhạt và họ có thể kết hợp chiếc áo đó với quần jean, quần sooc, legging, quần thể thao hoặc bất kỳ chiếc quần có hoa văn đồng màu nào.

Lý do tương tự có thể được sử dụng cho các nhãn hiệu thời trang khác nhau. Các mẫu áo quần phải có tính liên kết, phù hợp với các sản phẩm khác trong bộ sưu tập và cũng nên mang tính linh hoạt đối với tủ áo quần của người mua. Điều này cũng kết nối với phân khúc giá cả phải chăng vì chẳng ai bỏ tiền ra mua một sản phẩm khác chỉ để phù hợp với món đồ mà họ sẵn có.

5. Quần áo có thể tái chế

Điều tuyệt vời khi mọi người giảm thiểu tủ quần áo của họ là quần áo sẽ không bị lãng phí. Khi một người muốn giảm kích thước tủ quần áo của mình, họ có thể xem qua và lựa chọn những bộ mà họ sẽ mặc nhiều. Phần áo quần không dùng đến có thể được tặng hoặc bán để tiết kiệm.

Một hình thức khuyến khích tuyệt vời cho một công ty là triển khai các chương trình tái chế, nơi khách hàng có thể trả lại hoặc gửi quần áo đã qua sử dụng của họ để được giảm giá cho các mặt hàng khác. Quần áo có thể được tặng hoặc thay thế thành những món đồ mới. Sau đó, khách hàng có thể truy cập trang web hoặc đến cửa hàng và mua các mặt hàng mới với mã giảm giá. H&M có một chương trình như thế này, nơi khách hàng có thể trả lại bất kỳ quần áo nào đã qua sử dụng và không mong muốn cho cửa hàng của họ và được giảm giá. Như vậy, H&M đã thành công sử dụng quần áo như vật liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng được lòng tin với khách hàng.

6. Mẹo để theo đuổi phong cách tối giản

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chủ nghĩa tối giản là có những món đồ cơ bản có thể mặc trong tất cả các mùa và nhiều trường hợp khác nhau. Điều này có nghĩa là tủ đồ của bạn nên bao gồm các kiểu quần áo đa năng và sử dụng chất liệu phù hợp cho từng mùa trong năm.

Khi muốn sáng tạo tủ đồ tối giản hơn, bạn có thể suy nghĩ về các loại vải, kiểu dáng và màu sắc được sử dụng để tối ưu hóa khả năng sử dụng sản phẩm để có thể mặc được thường xuyên hơn và do đó cần ít quần áo hơn.

Một điều tuyệt vời cần ghi nhớ là kết hợp các phong cách cơ bản với màu sắc trung tính. Bắt đầu với áo phông và áo thun cơ bản rất phù hợp để phối nhiều lớp, một số quần jean và quần cơ bản có thể là quần âu hoặc trang phục, và một số áo khoác đơn giản là những món đồ có thể mặc trên bất kỳ trang phục nào.

Chủ nghĩa tối giản đang trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Một số người đang làm việc đó vì mục đích tổ chức, cắt giảm lượng công việc mà họ có. Những người khác, đang cố gắng bền vững hơn với thời trang của họ. Họ sẽ mua ít quần áo hơn và loại bỏ những thứ họ không muốn. Thay vì vứt quần áo ra ngoài, họ thường quyên góp hoặc bán chúng.

Điều tuyệt vời về quần áo là chúng có thể tái chế. Chúng có thể được tặng cho những người có nhu cầu, được bán cho các trang web khác nhau để kiếm tiền, mua tại một cửa hàng tiết kiệm hoặc được tái sử dụng để làm nguyên liệu cho một món đồ mới. Đây là một lý do tuyệt vời khác tại sao thời trang tối giản là một lựa chọn bền vững tuyệt vời.

Nhìn chung, có một tủ quần áo tối giản sẽ tốt hơn đối với một số người và các thương hiệu thời trang đang bắt đầu tung ra nhiều sản phẩm mang tính bền vững hơn để dễ dàng bổ sung vào tủ đồ của nhiều người.