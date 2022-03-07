Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay!

Thời trang 07/03/2022 10:53

Rõ ràng là các trang phục được cắt xẻ ở lưng trở nên đặc biệt nổi bật trong năm nay, kiểu áo hở lưng này dường như có thể giúp chị em tỏa sáng từ những sự kiện đơn giản đến cầu kì nhất.

Chúng ta có thể bắt nhịp từ mạng xã hội, các sàn diễn thời trang và nhận ra rằng các loại trang phục hở lưng đang dẫn đầu xu thế trong năm nay.

Kiểu trang phục giúp chị em khoe lưng trần gợi cảm này không những được các ngôi sao lăng-xê tích cực trên thảm đỏ mà còn khiến hội chị em mê mệt vì độ đẹp của nó.

Váy hở lưng

Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đối với một bữa tiệc, đám cưới... một chiếc váy hở lưng là một lựa chọn an toàn. Gợi cảm nhưng cũng không kém phần sang trọng, những kiểu váy này cũng được nhiều người nổi tiếng sử dụng trên thảm đỏ.

Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bodysuit hở lưng

Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bộ trang phục thoải mái cho phép bạn di chuyển dễ dàng, bodysuit là một trong những xu hướng vào năm 2022, đây là một trong những lựa chọn tối ưu khi bạn không biết nên mặc gì.

Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Có thể nói rằng không có trang phục nào thoải mái hơn bodysuit (tất nhiên là không tính đồ thể thao và đồ ngủ). Bodysuit cân được cả giày thể thao và giày cao gót. Nếu bạn muốn trở nên nổi bật trong đám cưới hoặc một sự kiện quan trọng nhưng không muốn "dìm" nhân vật chính thì đây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Áo len hở lưng

Một loại áo hở lưng cũng được khá nhiều các chị em lựa chọn nữa là áo len dệt kim. Nếu chị em không thể cưỡng lại xu hướng này thì đây là một giải pháp thích hợp cho chị em thích đu trend này vào mùa lạnh.

Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Áo thun hở lưng

Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay! - Ảnh 6
Ảnh minh họa
Những chiếc áo thun hở lưng chính là đồng minh tuyệt vời nhất của quần jeans và quần ống rộng, những mốt thời trang mới nhất năm 2022. 

Mặc dù chúng ta cũng có thể kết hợp nó với váy dài, nhưng có thể thấy một số người nổi tiếng luôn chọn kết hợp chúng với quần ống rộng, jeans và tạo ra một phong cách đường phố thời thượng.

Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay! - Ảnh 7
Ảnh minh họa

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