Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông

Thời trang 12/09/2018 14:00

Quần baggy jeans nữ đang lên ngôi và được dự đoán sẽ là cơn sốt thời trang mùa thu đông, bạn hãy thử F5 phong cách ngay với cách phối đồ với quần baggy jeans cực chuẩn dưới đây.

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 1
Quần baggy jeans nữ được dự đoán sẽ là cơn sốt thời trang thu đông

Quần baggy nữ là xu hướng thời trang mới hiện nay. Loại quần này được thiết kế với phần đũng thấp, phần hông rộng và hẹp dần về phía ống. Có nhiều thiết kế rất đa dạng như quần baggy jean ống suông, ống bó, quần trơn, quần rách, cạp cao...

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 2
Thử F5 phong cách ngay với cách phối đồ với quần baggy jeans

1. Mix đồ với quần baggy nữ vào mùa thu

Trong tiết trời mùa thu, áo len là trang phục thích hợp được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Trông bạn sẽ thêm phần trẻ trung, nữ tính và đáng yêu khi kết hợp nó với quần baggy.

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 3
Mặc quần baggy với áo len

Có nhiều kiểu áo len cho bạn lựa chọn như áo len lửng, ngắn hoặc ôm bó sát. Nếu bạn mặc áo len có tay thì nên xắn lại. Nếu là áo len rộng thì nên đóng thùng để trông cân xứng hơn. 

Khi mặc quần baggy phối với áo len, bạn có thể phối với giày bệt, xăng đan, giày thể thao hoặc giày cao gót đều rất hợp với áo quần. Lưu ý không chọn những phụ kiện quá cầu kỳ, sang trọng.

2. Mix quần baggy jean nữ cho nàng công sở

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 4
Mix áo sơ mi với quần baggy jeans phù hợp với nàng công sở

 

Với nàng công sở, cách mix đồ phù hợp nhất với quần baggy jeans đó là phối với áo sơ mi. Không quá khó để nàng công sở có thể biến bản thân trở nên thời thượng hơn. Chỉ cần 1 chiếc áo sơ mi sáng màu kết hợp cùng quần baggy jean cạp cao và một đôi xăng đan hoặc cao gót. Trông bạn sẽ trẻ trung, tươi mới hơn hẳn.  Chị em nên ưu tiên lựa chọn kiểu quần trơn cơ bản để phù hợp với môi trường công sở và dễ phối đồ hơn.

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 5
Nên chọn kiểu quần trơn cơ bản phù hợp với môi trường công sở

2 . Mix đồ với quần baggy nữ để đi biển

Bạn muốn chọn một bộ đồ mát mẻ, thoải mái mà không "hở bạo" và có thể khéo léo khoe nét quyến rũ, sành điệu khi đi chơi biển.

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 6
Mix quần baggy nữ với áo 2 dây

Mix quần baggy và áo 2 dây vải voan hoặc cotton là cách mix đồ với quần baggy jean nữ vừa trẻ trung vừa giúp bạn trông thật sành điệu. Với chiếc áo 2 dây khoe trọn bờ vai đẹp gợi cảm, thon gầy phối cùng quần baggy cạp cao cá tính sẽ giúp bạn trông thật nổi bật. Hãy chọn xăng đan cá tính hoặc giày thể thao để tiện di chuyển hơn nếu tham gia các hoạt động ngoài trời.

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 7
Mặc quần baggy jeans với áo 2 dây vô cùng sành điệu, thanh lịch

3. Phong cách sexy cùng baby jeans

Bạn muốn đổi gió phong cách quyến rũ hơn với cùng baggy jeans? Vậy thì đừng bỏ qua tip hay phối đồ đó là phối quần baggy jeans với áo croptop. 

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 8
Cách mix đồ cùng quần baby jeans nóng bỏng như Kendal Jener

Một lưu ý nhỏ dành cho bạn đó là nên chọn loại baggy jean cạp cao khi phối với áo crop top để giúp tôn lên vòng eo nhỏ nhắn một cách kín đáo. 

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 9
Nên chọn baggy jean cạp cao

Kết hợp xăng đan đế thô hay giày cao gót là lựa chọn hay để bạn trông thu hút hơn.

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4. Mix đồ với quần baggy jean nữ ở nhà

Trang phục ở nhà cần sự thooải mái, giản dị khi mặc. Bạn có thể kết hợp set đồ gồm: quần baggy jean đen, áo kẻ sọc đen ngang và áo khoác jean. 

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 10
Mix đồ với quần baggy nữ phong cách thoải mái, giản dị có thể mặc ở nhà, đi học hay tập thể thao

Với cách phối đồ này bạn có thể vừa diện đi chơi vừa đi học hay tập thể thao. Đơn giản là vậy mà nó sẽ giúp bạn vừa trẻ trung, năng động mà không kém phần nữ tính, đáng yêu.

5. Mix đồ với quần baggy nữ vào mùa đông

Trong thời tiết ngày đông lạnh giá, bạn cần kết hợp mặc nhiều quần áo để cơ thể được giữ ấm. Một gợi ý set đồ phù hợp dành cho bạn đó là: áo len ôm bó sát, mũ len, bốt và một chiếc áo khoác dạ.

Để trông cân đối hơn, bạn hãy sơ vin áo len rộng lại và xăn gấu tay áo khoác dạ. 

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 11
Mix đồ với quần baggy nữ vào mùa đông

5. Mix quần baggy jean cá tính

Trong ngày se lạnh, bạn muốn phối đồ với quần baggy jean sao cho thật cá tính mà vẫn giữ được độ ấm? Vậy thì đừng bỏ qua kết hợp quần baggy với áo khoác bomber thật sành điệu.

Cách mix đồ với quần baggy jean nữ chuẩn đẹp bắt kịp xu hướng thời trang thu đông - Ảnh 12
Kết hợp với áo khoác bomber cá tính

Áo bomber có nhiều kiểu dáng và màu sắc để bạn lựa chọn như áo bomber kiểu dáng và màu sắc basic để đi học, đi làm, áo bomber màu sắc nổi bật phá cách để đi chơi, đi tiệc. 

Với cách mix đồ với quần baggy jean nữ đơn giản trên bạn sẽ có thể tôn lên được nét đẹp của cơ thể và luôn thật tự tin, thoải mái. Bạn nhớ chọn cho mình chiếc quần baggy jeans thật phù hợp với phong cách và dáng người của mình để trông thật đẹp; vừa trẻ trung và thời trang nhất.

10 cách biến tấu sành điệu cùng quần baggy jean

10 cách biến tấu sành điệu cùng quần baggy jean

Luôn có những cách biến tấu mới lạ và sành điệu giúp bạn trở nên nổi bật và quyến rũ hơn với quần baggy jean.

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