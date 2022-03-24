Những mẫu tóc những năm 1990 đang thịnh hành hiện nay mà chị em nào cũng nên thử qua

Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến sự trở lại của thời trang và trang điểm thập niên 90 trên sàn catwalk và đường phố. Chúng rất dễ tạo kiểu và phù hợp với mái tóc tự nhiên của bạn. Hãy cùng xem thử liệu bạn có phù hợp với những phong cách trẻ trung từ thế hệ trước không nhé !

Những phụ kiện dành cho tóc như thun buộc tóc scrunchies, búi tóc và kẹp tóc rất thịnh hành vào những năm 90. Tuy nhiên, một trong những phụ kiện mang tính biểu tượng nhất là những chiếc kẹp bướm, được mọi người ưa chuộng vào những năm 2000. Những chiếc kẹp bướm xinh xắn, nữ tính và dễ thương ngay lập tức tạo thêm điểm nhấn trẻ trung và xinh xắn cho bất kỳ kiểu tóc nào. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi kiểu tóc này quay trở lại những năm gần đây. Một cách tuyệt đẹp để sử dụng kẹp bướm là để tóc tự nhiên, vì những lọn tóc buông xõa tự nhiên là rất lý tưởng để kẹp cho tóc vào nếp.

Tóc buộc cao hai bên là một trong những xu hướng tạo kiểu tóc dành cho lễ hội lớn nhất trong thập niên 90. Ngày nay, chúng đã trở thành xu hướng chủ đạo và hot hơn bao giờ hết. Thay vì nhuộm màu sắc nổi bật, lấp lánh và thắt bím tóc, hãy thử tạo cảm giác nhẹ nhàng và thướt tha hơn cho hai búi tóc xinh của bạn với những thun buộc tóc đầy màu sắc để làm nổi bật mái tóc. Vẻ ngoài dễ thương này hoàn hảo để đi hẹn hò, đi chơi ngày hè hoặc nếu bạn chỉ muốn "đổi gió" cho mái tóc của mình.

3. Tóc bob thập niên 90, tóc mái và kẹp bướm

Một cách tuyệt vời khác để theo xu hướng kẹp bướm là kết hợp nó với kiểu tóc bob của những năm 90. Tùy thuộc vào hình dáng khuôn mặt của mình, bạn có thể kết hợp nó với kiểu tóc mái xéo cổ điển của thập niên 90 hoặc kiểu tóc mái ‘tua rua’ một bên. Kiểu tóc này sẽ trông tuyệt vời hơn khi kết hợp với thời trang dạo phố hoặc một chiếc váy trơn một màu.

4. Tóc thẳng với kẹp bướm

Có rất nhiều cách khác nhau để cài kẹp bướm, cho dù bạn có mái tóc xoăn hay tóc thẳng. Nếu đã nhàm chán với kiểu kẹp cố định nếp tóc thì tại sao không thử kẹp chúng ở phía trước và giữ tóc cố định trên đỉnh đầu? Để có phong cách thập niên 90 đích thực, hãy tạo kiểu cho chúng theo kiểu kẹp nửa phần tóc trước lên phía đỉnh đầu và buông xõa phần tóc dưới và hai bên thái dương. Xoắn các phần tóc lại và cố định chúng bằng kẹp để tạo độ cao và độ phồng.

5. Kiểu tóc Bantu lấy cảm hứng từ thập niên 90

Kiểu tóc bantu được thực hiện bằng cách xoắn những phần tóc xung quanh ra thành những búi nhỏ và cố định lại xung quanh đầu. Mặc dù chúng được yêu thích vào những năm 90 như một hình ảnh vui nhộn phù hợp với lễ hội và các buổi tiệc tùng, nhưng kiểu tóc này lại có một lịch sử khá lâu đời. Chúng có nguồn gốc từ người Zulu ở miền nam châu Phi và là một phong cách bảo vệ cho mái tóc Afro. Bantu thắt nút là một kiểu tóc bắt mắt và độc đáo, rất lý tưởng để thể hiện các kiểu trang điểm, đồ trang sức và sắc thái theo kiểu phá cách.

6. Bím tóc buộc dây

Bím tóc có thể là một thách thức vì đây là mái tóc gắn liền với hình ảnh của các bé gái. Tuy nhiên, nếu bạn yêu thích phong cách của những năm 90 thì bạn không nên bỏ qua kiểu tóc này! Một lựa chọn dành cho bạn là hãy thử bím tóc buộc dải, hay còn được gọi là bím tóc bong bóng. Tất cả những gì bạn cần là chun buộc tóc buộc chặt từ trên xuống dưới đuôi tóc, sau đó kéo từng phần tóc ra để tạo hiệu ứng 'bong bóng' dễ thương.

7. Kiểu tóc với bím tóc lộn xộn và ghim tóc màu sắc

Thập niên 90 là một thập kỷ tuyệt vời cho bím tóc, với nhiều kiểu và lựa chọn tạo kiểu khác nhau. Một trong số đó là những bím tóc lộn xộn mang nét đặc trưng của thập niên 90 vui tươi nhưng vẫn mát mẻ. Để tạo được kiểu đầu này, cách tốt nhất là đến tiệm làm tóc và nhờ họ xoắn và cố định nửa trên mái tóc của bạn bằng cách tết chúng lại với nhau và cố định thêm ghim tóc. Những chiếc cặp tóc màu sẽ tăng thêm cảm giác thú vị và bắt mắt cho mái tóc, đồng thời khẳng định cá tính của bạn.

8. Bím tóc hai bên với kẹp tóc màu

Kiểu tóc này được lấy cảm hứng từ Baby Spice với bím tóc buộc cao hai bên và kẹp tóc màu. Kiểu tóc này phù hợp với mọi hình dáng khuôn mặt và gương mặt có góc cạnh sẽ tạo sự nổi bật hơn. Chìa khóa để đảm bảo mái tóc của bạn trông thật bắt mắt thay vì trẻ con là ở cách tạo kiểu. Tương phản với sự vui tươi, nữ tính của bím tóc với phong cách thời trang dạo phố sang chảnh và trang điểm đơn giản - chẳng hạn như kẻ mắt mèo sắc sảo, cầu kỳ hoặc sử dụng phấn mắt nổi bật sẽ giúp bạn định hình phong cách rõ ràng hơn.

9. Tóc tết và kẹp bướm

Bạn đang tìm kiếm một kiểu tóc tuyệt đẹp của thập niên 90 cho một dịp đặc biệt? hãy thử thắt bím với kẹp bướm. Các bím tóc dài và bóng mượt đã tự tạo nên vẻ ngoài nổi bật, nhưng việc bổ sung các phụ kiện trên mái tóc sẽ mang lại cho mái tóc sự tinh tế của thập niên 90 đồng thời tăng thêm nét nữ tính xinh đẹp. Chọn những con bướm có đôi cánh đầy màu sắc sẽ tôn lên trang phục của bạn. Bạn có thể chọn những chiếc kẹp bướm nhỏ xinh để trông nhẹ nhàng, tinh tế hoặc phá cách hơn với những kẹp bướm bản lớn.

10. Buộc nửa đầu với các phụ kiện đi kèm

Những kiểu tóc buộc nửa đầu, xõa phần dưới đều là những kiểu tóc thịnh hành vào những năm 90, cũng như những kiểu tóc đính hạt. Ngoài việc buộc nửa tóc và đính hạt lên từng lọn tóc, bạn có thể thêm một chút phong cách hiện đại bằng cách tạo các lọn tóc gợn sóng để mái tóc nhìn bồng bềnh hơn, thay vì sấy tóc cho bóng mượt và thẳng. Đây là kiểu tóc vô cùng hoàn hảo cho một buổi dã ngoại mùa hè, lễ hội hoặc một buổi hẹn hò lãng mạn. Bạn thậm chí có thể diện kiểu tóc này đến đám cưới, với tư cách là phù dâu hoặc khách mời.