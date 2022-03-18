Suzy x Dior, ra mắt ảnh bìa tạp chí Marie Claire số tháng 4 với vẻ đẹp rạng rỡ như mùa xuân

Suzy đã kết hợp với Dior - thương hiệu cao cấp của Pháp, mang đến một vẻ đẹp mới cho bìa tạp chí Marie Claire số tháng 4.

(Ảnh : Marie Claire)

Trong bức ảnh, Suzy khiến người xem xao xuyến với diện mạo rực rỡ như mùa xuân cùng kiểu tóc mái ngố.

Suzy còn thể hiện cảm giác sang trọng và sành điệu khi phối áo blouse trắng, chân váy denim và bốt đen của Dior, đồng thời tô điểm trọn vẹn bức ảnh mang phong cách thời trang này bằng cách kết hợp hoàn hảo nhiều dáng vẻ đầy màu sắc trong bộ sưu tập Xuân Hè 2022 của Dior từ chính nét thanh lịch của mình.

(Ảnh : Marie Claire)

Có thể thấy rõ hình ảnh Suzy đầy rạng rỡ như đang đón chào mùa xuân cùng với Dior trên tạp chí Marie Claire số tháng 4 và trang chủ Marie Claire .

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suzy-x-dior-ra-mat-anh-bia-tap-chi-marie-claire-so-thang-4-voi-ve-dep-rang-ro-nhu-mua-xuan-456543.html