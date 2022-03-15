Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất

Thời trang 15/03/2022 09:49

Từ trang phục oversize hay họa tiết caro cho đến giày lười, hãy xem các yếu tố xu hướng chi phối vẻ ngoài của các ngôi sao K-pop

Trong những năm gần đây, nhờ vào tài năng và sự nổi tiếng của các nhóm nhạc, K-pop ngoài vai trò là một thể loại âm nhạc, đã trở thành một nhân tố quan trọng của thời trang.

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 1
Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa, các thành viên của Blackpink (Ảnh minh họa)

Các thành viên của các nhóm nhạc khác nhau, những người có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp thời trang. Có thể thấy phong cách và trang phục của họ được hàng ngàn người trên thế giới học theo. 

Nếu có điều gì đó đặc trưng cho K-pop,  thì đó là hầu hết các thần tượng đều đặc biệt chú trọng đến hình ảnh của mình. Nhờ sự nổi tiếng mà mọi trang phục của họ, từ trang phục đi diễn, đến sân bay hay đi dạo đều trở thành xu hướng. 

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 2
Jeongyeon, thành viên Twice

Nhiều người trong số họ mặc những thương hiệu lớn như Gucci , Moschino , Bottega Veneta và Louis Vuitton... Trong khi những idol khác là đại sứ một nhãn hiệu thời trang, chẳng hạn như các thành viên của nhóm Blackpink : Lisa, đại sứ hiện tại của Celine và Bvulgari, Rosé là đại sứ của Yves Saint Laurent, đại sứ Chanel là Jennie và cuối cùng là Jisoo, người hợp tác với Dior.

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 3
Thành viên Blackpink Lisa (Ảnh Getty Images) 

Các thần tượng cũng hợp tác tạo ra các sản phẩm quần áo và phụ kiện của riêng họ, chẳng hạn như trưởng nhóm Big Bang, G-Dragon đã hợp tác với Nike để tạo ra phiên bản Air Force 1. Tương tự, BTS gần đây đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt sản phẩm của riêng họ liên kết với Nordstrom, một chuỗi cửa hàng bách hóa sang trọng đặt tại Hoa Kỳ. 

Những bộ quần áo hot nhất được mặc bởi các idol K-pop là gì? 

Dưới đây là một số ví dụ về trang phục được sử dụng bởi các thành viên của các nhóm như Twice, Blackpink, Girls Generation (còn được gọi là SNSD), BTS...

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 4
Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook, các thành viên của BTS (Ảnh minh họa)

Việc các thần tượng thích sử dụng trang phục da, thắt lưng, corset, các phụ kiện như dây chuyền, vòng tay và vòng cài tóc là điều khá phổ biến. Các món đồ thời trang đang thịnh hành trong các thương hiệu quần áo lớn, vì chúng thuộc xu hướng pop punk (phong cách ăn mặc nổi loạn, ngổ ngáo) sẽ thống trị trong suốt năm 2022. Corset đã được trình diễn trên sàn diễn Versace vài tuần trước là một ví dụ. 

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 5
Karina, thành viên nhóm Girls On Top

Ngày thường, các thần tượng ưa chuộng áo len, váy và đầm, chủ yếu là họa tiết kẻ caro, một xu hướng thịnh hành từ suốt năm 2021 vẫn được ưa chuộng vì nó thể hiện sự thanh lịch và có thể mặc với nhiều phiên bản khác nhau tùy dịp.

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 6
MiJoo, thành viên nhóm Lovelyz

Thành viên Wonyoung của IZ*ONE cũng đã kết hợp váy xếp ly với tất cao đến đầu gối in họa tiết kẻ sọc caro; tất cao đầu gối đã là một item chiếm ưu thế trong K-pop nhiều năm qua, tất có thể có họa tiết hoặc trơn. Tương tự như vậy, váy là một trang phục cơ bản trong thời trang Hàn Quốc và cũng có nhiều kiểu dáng đa dạng. 

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 7
Wonyoung của IZ*ONE

Áo khoác dài và quần áo lông vẫn là xu hướng thịnh hành trong tuần lễ thời trang Milan và được các thần tượng khác nhau sử dụng, chẳng hạn như V (BTS)và Jihyo.

Quần jean bó đã ít được sử dụng từ năm ngoái, nhưng các thần tượng hiện đã luân phiên thay đổi giữa các loại quần jean khác nhau như quần jean bó, quần jean cạp trễ, quần jean ống rộng... 

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 8
Lisa, thành viên Black Pink

Trang phục oversize như áo khoác và blazer cũng thường được các idol diện. Các tông màu pastel như hồng, xanh da trời vàng và các màu cơ bản như đen, xám, nâu luôn là lựa chọn tốt nhất.

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 9
Rose, thành viên của Black Pink

Một điều cũng đặc trưng là thời trang của các idol không phân biệt giới tính. Áo sơ mi và cà vạt là các items được sự săn đón nhiệt liệt của các idol. Hầu hết các idol đều không ngại ăn mặc theo bất kỳ phong cách nào. 

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 10
Lee Know, thành viên của Stray Kids

Cuối cùng, là phụ kiện. Giày quần vợt, chủ yếu là Nike thường xuất hiện trong các oufit của các idol. Bên cạnh đó, giày da cũng được khá nhiều idol ưu ái trong những tháng gần đây.

Idol nổi tiếng K-pop mặc gì? Bỏ túi các xu hướng thời trang Hàn Quốc mới nhất - Ảnh 11
Jennie, thành viên Black Pink

 Ảnh: Instagram nhân vật, internet.

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