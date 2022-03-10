Học theo những kiểu tóc của các nam thần tượng Kpop này, đảm bảo soái khí ngút trời

Năm 2022, các idol Kpop không chỉ tạo ra những cú hit lớn trong nền âm nhạc nước nhà mà còn trở thành những người dẫn đầu xu hướng thời trang đáng học hỏi.

Trước khi đến salon tóc để làm mới kiểu tóc của mình, chúng ta nên tìm kiếm tài liệu tham khảo trên Internet hoặc thông qua mạng xã hội của nhữngngười nổi tiếng. Lý tưởng nhất luôn phải kể đến những xu hướng làm đẹp đến từ xứ sở kim chi. Các idol không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực âm nhạc mà còn cả trong lĩnh vực thời trang. Các thương hiệu như Yves Saint Laurent, Guci, Prada hay Chanel đã hợp tác với các nghệ sĩ Hàn Quốc này để họ có thể trở thành người đại diện hình ảnh cho thương hiệu của mình trên toàn thế giới. Mỗi idol đều chăm chút vẻ ngoài đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ cách tạo dáng trước ống kính đến cách kết hợp trang phục giữa các thành viên trong nhóm.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc thay đổi hoàn toàn diện mạo, tôi xin giới thiệu một trong những kiểu tóc sẽ trở thành xu hướng vào năm 2022. Đây là những kiểu tóc đã trở thành một trong những dấu ấn đặc trưng của các idol nổi tiếng này. Ảnh minh họa KIỂU TÓC TWO BLOCK (TỈA LAYER TẦNG) Phong cách này đã được những người nổi tiếng như Jimin và Suga của BTS, cũng như Cha Eunwoo của ASTRO áp dụng. Nếu là một tín đồ của anime, chắc hẳn kiểu tóc này đã quá quen thuộc với nhân vật Levi Ackerman trong Shingeki no Kyojin.

Kiểu tóc này được gọi là two block (tóc tỉa layer tầng). Phần tóc phía trên đỉnh đầu được cắt với độ dài vừa phải, tùy theo ý thích của từng người. Phần tóc phía dưới quanh gáy được cạo sát gọn gàng, thường đến sát mang tai. Phần tóc cạo sát là đặc điểm của xu hướng này.Nó phụ thuộc vào thợ cắt tóc. Đôi khi thợ cắt tóc sẽ tạo hình các đường cắt sâu bằng máy cắt tóc để thêm phần thẩm mĩ. Nếu bạn đã có kinh nghiệm sử dụng máy cắt tóc, bạn có thể làm theo hướng dẫn trên YouTube hoặc các nền tảng tương tự. Ảnh minh họa KIỂU TÓC MULLET Người dùng thuộc cộng đồng Tiktok đã chia sẻ một loạt video cho thấy những thay đổi về diện mạo của mình khi thực hiện kiểu tóc này tại nhà. Chính trên mạng xã hội Tiktok, kiểu tóc mullet đã trở nên nổi tiếng với người dùng, một kiểu tóc có đặc điểm là ngắn ở phần phía trên và dài ở vùng gáy. Trên Tiktok cũng có nhiều video hướng dẫn cắt kiểu tóc này, bạn có thể tìm kiếm và tự thực hiện tại nhà mà không cần phải đến salon tóc.

Dự đoán xu hướng tóc nam được ưa chuộng nhất trong năm 2019 Ngoài những kiểu đầu undercut cá tính, năm 2019 dự báo sẽ là một năm bùng nổ với những xu hướng tóc nam cực kỳ đa dạng và phá cách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-theo-nhung-kieu-toc-cua-cac-nam-than-tuong-kpop-nay-dam-bao-soai-khi-ngut-troi-454769.html