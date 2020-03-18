Nghe thì lạ nhưng tóc màu trà sữa sẽ giúp bạn ‘hack tuổi’ trông thấy, lại còn làm da trắng sáng bật tông

Thời trang 18/03/2020 14:03

Tóc nhuộm màu trà sữa là lựa chọn hoàn hảo để bạn F5 phong cách cho bản thân với sự nổi loạn vừa đủ, đảm bảo bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn.

Trong năm nay, tóc nhuộm màu trà sữa sẽ lên ngôi và trở thành xu hướng thời trang được các cô gái xứ Hàn ưa chuộng. Còn chần chừ gì nữa mà không thử thay đổi bản thân với màu tóc nhuộm cực hot này. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên vì độ “hack tuổi” và xinh xắn mà nó mang lại đấy!

Tóc trà sữa cam mật ong

Mới nhìn qua, tông màu trà sữa cam mật ong sẽ trông vừa lạ vừa quen với những tín đồ thời trang. Bởi lẽ, màu trà sữa cam mật ong là sự cộng hưởng của nâu, cam và một chút khói. Màu tóc này sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài đầy ngọt ngào và trẻ trung.

Đặc biệt, đây cũng là màu nhuộm phù hợp với mọi tông da và không kén style make up. Để “hack tuổi” hơn bạn có thể kết hợp màu nhuộm này với tóc ngắn mái lưa thưa.

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Các cô nàng sành điệu đã bắt đầu lăng xê cho những màu tóc trà sữa rồi đây này - Ảnh: Internet

Tóc trà sữa siêu đậm đặc

Khác với màu vàng bạch kim cổ điển, màu trà sữa siêu đặc này có tông ấm hơn, nhìn kỹ sẽ thấy nó khá giống màu nâu be sáng. Kiểu tóc này sẽ vô cùng phù hợp với những cô nàng có style cá tính và làn da trắng hồng. Tuy nhiên, nhược điểm của màu tóc nhuộm này là bạn cần phải tẩy tóc để màu lên chuẩn nhất.

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Màu nhuộm này khá phù hợp với những cô nàng có làn da trắng sáng, nàng da ngăm cũng có thể để kiểu tóc này nhưng cần make up kỹ càng hơn – Ảnh: Internet

Tóc trà sữa berry

Màu trà sữa berry là sự cộng hưởng của nâu khói và hồng tím nhạt đầy thời thượng. Tông màu này sẽ giúp da bạn trông hồng hào, sáng hơn thấy rõ, nhất là khi kết hợp với những tông make up hồng, đỏ. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn trông tươi mới và sành điệu như những cô nàng fashionista xứ Hàn.

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Tóc trà sữa berry giúp bạn thêm phần trẻ trung, tươi mới hơn – Ảnh: Internet

Tóc trà sữa Oreo

Nhìn thì hơi giống màu xám khói nhưng tóc màu trà sữa Oreo lại có chút khác biệt với tông ấm. Nếu bạn là một cô nàng “chịu chơi” thì màu tóc này là sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè này. Đảm bảo bạn sẽ nổi bần bật và thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trước đám đông.

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Màu này có nền nâu nhiều hơn nên nhìn sẽ ấm hơn tông xám khói thông thường – Ảnh: Internet

Trên đây là những màu tóc nhuộm trà sữa bạn có thể thử áp dụng để thay đổi phong cách cho bản thân.

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