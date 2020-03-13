Chỉ nhờ kiểu tóc này mà 'ăn gian' đến 10 tuổi, cả 'đại mỹ nữ' Song Hye Kyo còn phải áp dụng

Trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar Thái Lan vừa qua, Song Hye Kyo đã khiến dân tình phải náo loạn với vẻ ngoài trẻ trung, không khác gì gái 20 dù “nàng thơ” xứ Hàn đã cập kề U40 rồi.

Nếu bạn đang đau đầu tìm cho mình một kiểu tóc tươi trẻ mà không bao giờ lỗi mốt, tham khảo ngay kiểu tóc hack tuổi giúp bạn có thể “ăn gian” đến 10 tuổi này nhé!

Nhìn lại những kiểu tóc cũ của tường thành nhan sắc xứ kim chi như tóc uốn sóng nước, tóc bob ngắn, tóc ngắn uốn bồng thì rõ ràng đây là kiểu tóc phù hợp hơn hẳn. Không chỉ mang lại vẻ ngoài trẻ trung mà còn giúp nàng Song dễ dàng chọn lựa make up cũng như quần áo đi kèm.

Bí quyết cho khả năng hack tuổi này của mỹ nhân họ Song chính là kiểu tóc buông xõa, rẽ ngôi giữa và chỉ quá vai một chút. Kiểu tóc này không những hiện đại mà còn giúp Song Hye Kyo tăng khí chất lên gấp trăm lần.

Kiểu tóc uốn sóng nước trước đây không khỏi khiến nàng Song bị 'dừ' - Ảnh: Internet

Đúng là không chỉ cần gương mặt xinh đẹp mà kiểu tóc cũng sẽ giúp bạn “lên đời" nhan sắc hơn hẳn. Gương mặt "vạn năm có một" như Song Hye Kyo cũng cần một kiểu tóc phù hợp để tôn vinh.

'Ăn gian' đến 10 tuổi chỉ nhờ 1 kiểu tóc - Ảnh: Internet

Nếu bạn ngại rẽ ngôi giữa thì để mái cũng là sự lựa chọn không tồi với kiểu tóc này. Hãy xem mỹ nhân Mina của Twice trẻ trung và đáng yêu hơn hẳn khi cắt ngắn mái tóc dài. Đồng thời, gương mặt thanh tú của Mina cũng được lộ rõ nhờ kiểu tóc.

Mina trở thành hiện tượng cũng nhờ kiểu tóc này - Ảnh: Internet

Thỉnh thoảng, Mina còn rẽ tóc mái sang ngôi bên giúp tôn thêm thần thái rạng rỡ, tươi tắn. Kiểu tóc này được đánh giá là chạm tới đỉnh cao nhan sắc cho Mina.

Kiểu tóc ăn điểm tuyệt đối của mỹ nhân nhà JYP - Ảnh: Internet

Chăm sóc kiểu tóc “lửng lơ" này cũng không có gì phức tạp. Chỉ có lưu ý khi sấy tóc là bạn nên chia tóc thành nhiều lớp nhỏ, việc này sẽ khiến tóc trở nên mịn màng và bồng bềnh hơn.

Để tự thao tác tại nhà dễ dàng hơn, bạn hãy bắt đầu bằng việc chia nhiều lớp tóc theo chiều dọc, 2 lớp ở phía sau và các lớp còn lại ở 2 bên mai.

Cuối cùng, hãy "khóa" cố định kiểu tóc bằng chế độ sấy lạnh. Cách này giúp tóc bạn trông bồng bềnh tự nhiên hơn và cũng làm dịu nhanh sức nóng của máy sấy trước đó.