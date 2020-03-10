Đừng tìm nữa, đây chính là kiểu buộc tóc vừa 'bánh bèo' vừa nổi bật hot nhất mùa hè 2020 mà chị em không nên bỏ qua

Có lẽ năm 2020 là thời điểm quay trở lại của những món phụ kiện thời trang cũ, một trong số đó chính là chiếc chun buộc tóc bằng vải nữ tính, điệu đà. Mùa hè này, đây chính là món phụ kiện tóc hot nhất mà phụ nữ không nên bỏ qua. Hãy học ngay các kiểu buộc tóc nữ tính cùng dây chun vải "bánh bèo" dưới đây.

Buộc thấp đơn giản mà sang trọng

Vào mùa hè, buộc tóc chính là lựa chọn tuyệt vời vì thời tiết khá oi bức. Nếu đang loay hoay vì không biết nên áp dụng kiểu tóc nào cho hợp lý, hãy áp dụng cách buộc đuôi ngựa thấp với dây chun vải này. Cách tạo kiểu này tuy đơn giản nhưng lại mang đến sự sang trọng và điệu đà hết nấc.