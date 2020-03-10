Đừng tìm nữa, đây chính là kiểu buộc tóc vừa 'bánh bèo' vừa nổi bật hot nhất mùa hè 2020 mà chị em không nên bỏ qua

Bắt kịp "hot trend" ngay với kiểu buộc tóc nữ tính cùng dây chun vải dưới đây để sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút hơn.
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Có lẽ năm 2020 là thời điểm quay trở lại của những món phụ kiện thời trang cũ, một trong số đó chính là chiếc chun buộc tóc bằng vải nữ tính, điệu đà. Mùa hè này, đây chính là món phụ kiện tóc hot nhất mà phụ nữ không nên bỏ qua. Hãy học ngay các kiểu buộc tóc nữ tính cùng dây chun vải "bánh bèo" dưới đây.
Buộc thấp đơn giản mà sang trọng
Vào mùa hè, buộc tóc chính là lựa chọn tuyệt vời vì thời tiết khá oi bức. Nếu đang loay hoay vì không biết nên áp dụng kiểu tóc nào cho hợp lý, hãy áp dụng cách buộc đuôi ngựa thấp với dây chun vải này. Cách tạo kiểu này tuy đơn giản nhưng lại mang đến sự sang trọng và điệu đà hết nấc.
Buộc đuôi ngựa cao năng động, trẻ trung
Để thay đổi diện mạo hay thích hợp hơn với những set đồ năng động, cá tính và khỏe khoắn của mùa hè, bạn có thể chọn kiểu buộc đuôi ngựa cao. Chiếc chun vải giúp kiểu tóc này trông vừa tươi mới vừa đáng yêu.
Buộc củ tỏi "hack tuổi"
Nếu đang muốn trông trẻ trung, tươi tắn và xinh xắn hơn vài tuổi, hãy chọn ngay kiểu tóc buộc củ tỏi với dây chun vải. Chắc chắn, áp dụng kiểu tóc này sẽ mang đến cho bạn một diện mạo hoàn toàn mới.
Hãy trở thành một cô nàng sở hữu diện mạo thời thượng, điệu đà cuốn hút mọi ánh nhìn với các kiểu buộc tóc nữ tính cùng dây chun vải trên.