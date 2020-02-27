3 kiểu tóc được hội mỹ nhân từ Hàn đến Việt 'lăng xê' nhờ ăn gian cả chục tuổi

Để trở nên tươi trẻ hơn, hãy học các mỹ nhân Hàn và Việt cắt các kiểu tóc trẻ trung này.

Tóc bob uốn xoăn nhẹ nhàng

Bob là kiểu tóc ngắn đến ngang cằm mang đến sự tươi trẻ và thời thượng cho phái đẹp. Những năm gần đây, tóc ngắn trở thành xu hướng thời trang rất được ưa chuộng. Để giúp nhan sắc "lên hương" trẻ trung ra cả chục tuổi, bạn có thể tham khảo kiểu tóc bob uốn gợn sóng nhẹ nhàng.