3 kiểu tóc được hội mỹ nhân từ Hàn đến Việt 'lăng xê' nhờ ăn gian cả chục tuổi

Thời trang 27/02/2020 12:03

Phụ nữ cứ cắt một trong những kiểu tóc trẻ trung dưới đây đều có thể ăn gian cả chục tuổi lại sở hữu diện mạo thời thượng bất ngờ.

Để trở nên tươi trẻ hơn, hãy học các mỹ nhân Hàn và Việt cắt các kiểu tóc trẻ trung này. 

Tóc bob uốn xoăn nhẹ nhàng

Bob là kiểu tóc ngắn đến ngang cằm mang đến sự tươi trẻ và thời thượng cho phái đẹp. Những năm gần đây, tóc ngắn trở thành xu hướng thời trang rất được ưa chuộng. Để giúp nhan sắc "lên hương" trẻ trung ra cả chục tuổi, bạn có thể tham khảo kiểu tóc bob uốn gợn sóng nhẹ nhàng.

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Với tóc bob uốn xoăn sóng, Ngọc Trinh trông như cô nàng 20 tuổi tràn đầy năng lượng - Ảnh: Internet
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Nhờ kiểu tóc bob uốn xoăn trẻ trung, khó ai nhận ra Min đã 33 tuổi - Ảnh: Internet
 
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Không tạo kiểu cầu kì chỉ uốn cúp nhẹ phần đuôi, tóc bob vẫn giúp Song Hye Kyo trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình - Ảnh: Internet

Tóc pixie

Với những ai đang có dự định thay mới diện mạo một cách "ngoạn mục" nhưng vẫn thỏa được mong muốn trẻ trung, kiểu tóc pixie cá tính chính là lựa chọn hàng đầu.

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Cá tính, năng động, khỏe khoắn và cực kỳ trẻ trung với tóc pixie nhuộm vàng ánh kim. Một điều tuyệt vời là kiểu tóc này rất phù hợp với các cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn - Ảnh: Internet
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Tóc ngắn pixie không chỉ giúp vẻ ngoài trở nên trẻ trung hơn mà còn khiến phái đẹp thêm phần cá tính, cuốn hút và hiện đại - Ảnh: Internet

Tóc dài tỉa layer

Đối với những cô nàng cần sự an toàn nhưng vẫn muốn trông trẻ ra vài tuổi, tóc dài tỉa layer là một lựa chọn khá hợp lý. Không quá cầu kỳ, kiểu tóc này mang đến sự dịu dàng, nền nã và tạo cảm giác rất tự nhiên.

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Mợ chảnh Jeon Ji Huyn trông sang chảnh, đầy khí chất với kiểu tóc dài tỉa layer tự nhiên này - Ảnh: Internet
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Ngọc nữ Tăng Thanh Hà cũng là một tín đồ trung thành của kiểu tóc dài tỉa layer tự nhiên. Nhờ phong cách tối giản mà nữ diễn viên giữ được sự trẻ trung, sang trọng - Ảnh: Internet

Với 3 kiểu tóc trẻ trung đơn giản này, phụ nữ sẽ xinh đẹp và sang trọng hơn rất nhiều mà chẳng cần tốn công trang điểm

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Hãy học ngay 3 cách tạo kiểu tóc buộc nơ điệu đà này để thay đổi diện mạo theo phong cách nữ tính, điệu đà và vô cùng xinh xắn.

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