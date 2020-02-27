3 kiểu tóc được hội mỹ nhân từ Hàn đến Việt 'lăng xê' nhờ ăn gian cả chục tuổi

Phụ nữ cứ cắt một trong những kiểu tóc trẻ trung dưới đây đều có thể ăn gian cả chục tuổi lại sở hữu diện mạo thời thượng bất ngờ.
- Đây là kiểu tóc uốn tuyệt đẹp giúp mẹ một con Nhã Phương trẻ trung, thời thượng như gái đôi mươi
- Chị em U30 muốn trẻ ra cả chục tuổi cứ để kiểu tóc này, đảm bảo nhan sắc cũng thăng hạng vài phần
Để trở nên tươi trẻ hơn, hãy học các mỹ nhân Hàn và Việt cắt các kiểu tóc trẻ trung này.
Tóc bob uốn xoăn nhẹ nhàng
Bob là kiểu tóc ngắn đến ngang cằm mang đến sự tươi trẻ và thời thượng cho phái đẹp. Những năm gần đây, tóc ngắn trở thành xu hướng thời trang rất được ưa chuộng. Để giúp nhan sắc "lên hương" trẻ trung ra cả chục tuổi, bạn có thể tham khảo kiểu tóc bob uốn gợn sóng nhẹ nhàng.
Tóc pixie
Với những ai đang có dự định thay mới diện mạo một cách "ngoạn mục" nhưng vẫn thỏa được mong muốn trẻ trung, kiểu tóc pixie cá tính chính là lựa chọn hàng đầu.
Tóc dài tỉa layer
Đối với những cô nàng cần sự an toàn nhưng vẫn muốn trông trẻ ra vài tuổi, tóc dài tỉa layer là một lựa chọn khá hợp lý. Không quá cầu kỳ, kiểu tóc này mang đến sự dịu dàng, nền nã và tạo cảm giác rất tự nhiên.
Với 3 kiểu tóc trẻ trung đơn giản này, phụ nữ sẽ xinh đẹp và sang trọng hơn rất nhiều mà chẳng cần tốn công trang điểm.