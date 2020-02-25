3 kiểu tóc buộc nơ đang là 'hot-trend', phái đẹp nên học ngay để trông điệu đà, xinh xắn cuốn hút mọi ánh nhìn

Hãy học ngay 3 cách tạo kiểu tóc buộc nơ điệu đà này để thay đổi diện mạo theo phong cách nữ tính, điệu đà và vô cùng xinh xắn.
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Xu hướng thời trang năm 2020 đang dần chuyển sang các phong cách nữ tính, điệu đà. Điển hình là 3 kiểu tóc buộc nơ cực kỳ xinh xắn, dễ thương đang "làm mưa làm gió" trong giới làm đẹp dưới đây.
Kiểu tóc buộc nửa đầu cùng nơ ruy băng
Đây là lựa chọn vô cùng tuyệt vời dành cho cô nàng "bánh bèo" ưa phong cách điệu đà, dịu dàng. Mái tóc dài bồng bềnh buộc nửa đầu với chiếc nơ ruy băng giúp phái đẹp trở nên cuốn hút và xinh xắn lạ kỳ.
Kẹp nơ bảng to bắt mắt
Bạn đang e ngại những chiếc kẹp nơ "khổng lồ" khiến mái tóc trở nên diêm dúa và có phần quê mùa. Nhưng không, những phụ kiện này đang là xu hướng được phái đẹp Hàn Quốc cực kỳ mê mẩn.
Buộc tóc lên cao, đính lên chiếc nơ to bảng, bạn sẽ trở thành bông hoa nhỏ cực kỳ đáng yêu mà lại sở hữu phong cách khác biệt.
Buộc tóc bằng khăn lụa
Kiểu tóc này nổi lên nhờ bộ phim truyền hình gây sốt khắp châu Á - "Hạ cánh nơi anh". Sau khi bộ phim kết thúc, xu hướng buộc tóc bằng khăn lụa được phụ nữ Hàn Quốc vô cùng yêu thích.
Hãy bắt kịp xu hướng thời trang ngay với 3 kiểu tóc buộc nơ đáng yêu, xinh xắn và đầy cuốn hút này.