3 kiểu tóc buộc nơ đang là 'hot-trend', phái đẹp nên học ngay để trông điệu đà, xinh xắn cuốn hút mọi ánh nhìn

Hãy học ngay 3 cách tạo kiểu tóc buộc nơ điệu đà này để thay đổi diện mạo theo phong cách nữ tính, điệu đà và vô cùng xinh xắn.

Xu hướng thời trang năm 2020 đang dần chuyển sang các phong cách nữ tính, điệu đà. Điển hình là 3 kiểu tóc buộc nơ cực kỳ xinh xắn, dễ thương đang "làm mưa làm gió" trong giới làm đẹp dưới đây. Kiểu tóc buộc nửa đầu cùng nơ ruy băng Đây là lựa chọn vô cùng tuyệt vời dành cho cô nàng "bánh bèo" ưa phong cách điệu đà, dịu dàng. Mái tóc dài bồng bềnh buộc nửa đầu với chiếc nơ ruy băng giúp phái đẹp trở nên cuốn hút và xinh xắn lạ kỳ.

Với kiểu tóc buộc nửa đầu cùng nơ ruy băng, chỉ nhìn từ phía sau thôi, bạn cũng đủ sức cuốn hút hết mọi ánh nhìn vì vẻ mong manh, điệu đà - Ảnh: Internet Mái tóc uốn xoăn gợn sóng bụi bặm với màu tóc vàng ánh kim trông nhẹ nhàng, đằm thắm hơn hẳn khi áp dụng kiểu buộc nửa đầu cùng nơ ruy băng - Ảnh: Internet Hãy bắt kịp ngay xu hướng thời trang thịnh hành với kiểu tóc buộc nửa đầu và nơ ruy băng này - Ảnh: Internet Kẹp nơ bảng to bắt mắt Bạn đang e ngại những chiếc kẹp nơ "khổng lồ" khiến mái tóc trở nên diêm dúa và có phần quê mùa. Nhưng không, những phụ kiện này đang là xu hướng được phái đẹp Hàn Quốc cực kỳ mê mẩn. Buộc tóc lên cao, đính lên chiếc nơ to bảng, bạn sẽ trở thành bông hoa nhỏ cực kỳ đáng yêu mà lại sở hữu phong cách khác biệt.

Chiếc kẹp tóc nơ đỏ to bảng giúp bạn nổi bật giữa đám đông - Ảnh: Internet Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh càng trở nên sang trọng và đẹp mắt nhờ chiếc nơ lụa màu ghi - Ảnh: Internet Đáng yêu, xinh xắn và cực kỳ trẻ trung với mái tóc dài buộc đuôi ngựa cùng chiếc kẹp nơ to bảng - Ảnh: Internet Mái tóc ngắn tưởng chừng cá tính và khó tạo kiểu lại trông cực kỳ điệu đà, nữ tính nhờ chiếc nơ to bảng màu hồng pastel - Ảnh: Internet Buộc tóc bằng khăn lụa Kiểu tóc này nổi lên nhờ bộ phim truyền hình gây sốt khắp châu Á - "Hạ cánh nơi anh". Sau khi bộ phim kết thúc, xu hướng buộc tóc bằng khăn lụa được phụ nữ Hàn Quốc vô cùng yêu thích. Buộc tóc bằng khăn lụa trở thành hot trend nhờ bộ phim 'Hạ cánh nơi anh' của Hàn Quốc - Ảnh: Internet Chiếc khăn lụa họa tiết độc đáo giúp phụ nữ thêm phần sang trọng, quý phái - Ảnh: Internet Sử dụng khăn lụa để buộc tóc đang là xu hướng được phụ nữ châu Á yêu thích - Ảnh: Internet Kiểu tóc này vừa tiện lợi vừa toát lên sự sang trọng và quý phái - Ảnh: Internet Hãy bắt kịp xu hướng thời trang ngay với 3 kiểu tóc buộc nơ đáng yêu, xinh xắn và đầy cuốn hút này.

Đây là kiểu tóc uốn tuyệt đẹp giúp mẹ một con Nhã Phương trẻ trung, thời thượng như gái đôi mươi Nhờ cắt kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng nhẹ nhàng và mái ngố trên chân mày mà Nhã Phương trông trẻ trung, xinh xắn như thiếu nữ đôi mươi.

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