Cứ để 4 kiểu tóc ‘hack tuổi’ này, hội chị em U30 sẽ trẻ trung, xinh đẹp hết phần thiên hạ

Thời trang 08/02/2020 12:00

Chỉ cần thay đổi một chút, nàng U30 vẫn có thể trẻ trung như gái đôi mươi với những kiểu tóc “hack tuổi” này.

Nếu bạn đang muốn F5 bản thân, hãy thử thay đổi kiểu tóc trước nhé! Việc lựa chọn một kiểu tóc phù hợp không chỉ giúp bạn che đi những khuyết điểm của gương mặt mà còn “hack tuổi” trông thấy đấy!

Những kiểu tóc “hack tuổi” bạn không thể bỏ qua:

Tóc lob

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Kiểu tóc này giúp bạn 'lão hóa ngược' vô cùng thần kỳ - Ảnh minh họa: Internet

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Kết hợp tóc lob với mái thưa sẽ giúp các nàng trở nên vô cùng trẻ trung và năng động – Ảnh minh họa: Internet

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Tóc lob phù hợp với nhiều kiểu gương mặt khác nhau, bạn có thể uốn xoăn hoặc cúp phần đuôi – Ảnh minh họa: Internet

Tóc blunt bob

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Bạn là một cô nàng cá tính và thích những kiểu tóc ngắn thì không thể bỏ qua tóc blunt bob – Ảnh minh họa: Internet

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Kiểu tóc này thường có độ dài ngang môi hoặc vừa chạm cằm và hơi cúp nhẹ phần đuôi – Ảnh minh họa: Internet

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Tóc blunt bob chỉ thực sự ‘hack tuổi’ nếu bạn duỗi thẳng hoặc uốn cúp nhẹ. Đừng dại uốn xoăn vì bạn có thể trông già đi vài tuổi đấy! – Ảnh minh họa: Internet

Tóc mái dài

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Kiểu tóc mái dài giúp gương mặt bạn trông tự nhiên, thanh thoát hơn – Ảnh minh họa: Internet

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Bên cạnh đó, kết hợp tóc mái dài với kiểu uốn nhẹ bồng bềnh sẽ giúp bạn trông sành điệu và trẻ trung hơn – Ảnh minh họa: Internet

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Theo các chuyên gia làm tóc, kiểu tóc này làm lộ xương gò má nhưng không khiến gương mặt của bạn trở nên mất cân đối mà ngược lại sẽ tạo điểm sáng cho tổng thể - Ảnh minh họa: Internet

Tóc mái thưa/mái ngố

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Nếu bạn đã nhàm chán với tóc mái dài thì có thể thay đổi bản thân với tóc mái thưa đáng yêu – Ảnh minh họa: Internet

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Tóc mái thưa hoặc mái ngố giúp che đi khuyết điểm ‘trán sân bay’ cho các nàng, đồng thời giúp bạn trẻ hơn đến vài tuổi – Ảnh minh họa: Internet

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Đây cũng chính là kiểu tóc mái ‘hack tuổi’ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn – Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đừng mải nhớ chuyện tóc ngắn hay dài mà quên bẵng đi màu tóc nhé. Đây chính là yếu tố quan trọng không kém giúp làm nổi bật nhan sắc của bạn. Bên cạnh đó, màu tóc còn có khả năng "hack tuổi" thần kỳ. Vậy nên, đừng ngần ngại chọn cho mình một màu tóc tôn da.

Hy vọng những kiểu tóc trên sẽ giúp bạn tự tin tỏa sáng hơn!

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