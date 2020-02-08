Cứ để 4 kiểu tóc ‘hack tuổi’ này, hội chị em U30 sẽ trẻ trung, xinh đẹp hết phần thiên hạ

Nếu bạn đang muốn F5 bản thân, hãy thử thay đổi kiểu tóc trước nhé! Việc lựa chọn một kiểu tóc phù hợp không chỉ giúp bạn che đi những khuyết điểm của gương mặt mà còn “hack tuổi” trông thấy đấy!
Những kiểu tóc “hack tuổi” bạn không thể bỏ qua:
Tóc lob
Tóc blunt bob
Tóc mái dài
Tóc mái thưa/mái ngố
Tuy nhiên, đừng mải nhớ chuyện tóc ngắn hay dài mà quên bẵng đi màu tóc nhé. Đây chính là yếu tố quan trọng không kém giúp làm nổi bật nhan sắc của bạn. Bên cạnh đó, màu tóc còn có khả năng "hack tuổi" thần kỳ. Vậy nên, đừng ngần ngại chọn cho mình một màu tóc tôn da.
Hy vọng những kiểu tóc trên sẽ giúp bạn tự tin tỏa sáng hơn!