Tóc nhuộm bền màu, óng mượt như chăm ở spa nhờ những bí quyết cực đơn giản ai cũng có thể áp dụng

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/12/2019 11:51

Không phải ai cũng biết cách giữ màu tóc nhuộm lâu phai, hãy học ngay 5 bí quyết dưới đây, đảm bảo bạn sẽ thấy bất ngờ vì công dụng của nó.

Cách giữ màu tóc nhuộm sẽ giúp tóc không bị phai màu nhanh chóng, đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiết kiệm được kha khá về tài chính lẫn công sức phải đi làm lại tóc nhiều lần.

5 bí quyết dưới đây sẽ giúp mái tóc nhuộm của bạn luôn bền màu và óng ả.

1. Không gội đầu trước khi nhuộm

Sai lầm này rất nhiều người thậm chí là một số thợ làm tóc chưa cứng tay nghề đều mắc phải, đó là gội đầu trước khi nhuộm tóc.

Bạn có biết rằng, gội đầu trước khi nhuộm tóc sẽ khiến cho màu nhuộm chỉ lên tối đa 70%, thậm chí về lâu dài sẽ không được bền màu nữa.

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Không nên gội đầu trước khi nhuộm tóc - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc khi nhuộm cũng như cách giữ màu tóc nhuộm là tuyệt đối không để tóc tiếp xúc với hóa chất (dầu gội, dầu xả) trước khi làm, còn nếu bạn muốn tóc mình sạch sẽ hơn có thể gội đầu vào ngày hôm trước.

2. Không gội đầu với nước quá nóng

Sau khi đã nhuộm tóc xong, công đoạn chăm sóc tóc về sau cũng như cách giữ màu tóc nhuộm được bền hơn là điều phải chú ý. 

Đầu tiên chính là ở cách gội đầu, bạn lưu ý không nên gội với nước quá nóng (nếu có thể hãy gội bằng nước lạnh). Vì nhiệt độ nước quá nóng sẽ khiến tóc bay màu rất nhanh cũng như làm tóc dễ bị hư tổn, chẻ ngọn.

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Không nên gội đầu với nước quá nóng - Ảnh minh họa: Internet

3. Không sấy tóc với nhiệt độ nóng (nên sấy lạnh)

Tương tự như phần gội đầu thì khi sấy tóc cũng vậy, tóc sau khi đã dùng hóa chất (nhuộm tóc) đã bị yếu và dễ hư tổn. Khi bạn sử dụng máy sấy với nhiệt độ quá nóng không chỉ khiến tóc nhanh bị bay màu nhuộm mà còn làm khô xơ tóc hơn.

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Dùng nhiệt lạnh để sấy tóc - Ảnh minh họa: Internet

4. Tránh để tóc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Hãy che chắn mái tóc nhuộm của mình không bị tác động bởi ánh nắng mặt trời quá nhiều, như vậy màu tóc sẽ bền hơn. 

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Tránh để tóc nhuộm tiếp xúc với ánh mặt trời - Ảnh minh họa: Internet

5. Dùng xịt dưỡng chuyên dụng cho tóc nhuộm

Cuối cùng, nếu muốn giữ màu tóc nhuộm được lâu hơn cũng như dưỡng cho tóc đẹp hơn thì bạn nên tìm mua các loại xịt dưỡng chuyên dụng dành cho tóc nhuộm.

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Dùng xịt dưỡng chuyên dụng dành cho tóc nhuộm mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, để giữ màu tóc nhuộm lâu phai không hề khó, bạn chỉ cần chăm chỉ dưỡng tóc cũng như tránh những sai lầm khiến tóc bị hư tổn và dễ bay màu.

Ngày Tết sắp đến rồi, chúc bạn sớm có một mái tóc nhuộm ưng ý nhé!

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