Chẳng cần tốn kém đến salon, tóc vẫn bồng bềnh đầy sức sống nhờ những mẹo cực đơn giản

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/12/2019 05:30

Với những cách chăm sóc tóc đúng chuẩn dưới đây bạn sẽ có mái tóc mềm mượt đón Tết 2020 mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Mái tóc dài suôn mượt, óng ả vẫn luôn là tâm điểm chú ý của các chàng trai. Vậy nên việc chăm sóc tóc đúng chuẩn là điều bất kỳ cô nàng nào cũng mong muốn.

1. Cắt tỉa tóc thường xuyên

Nếu bạn vẫn đang giữ suy nghĩ rằng ngừng cắt tỉa giúp tóc nhanh dài hơn thì ngay sau khi đọc bài viết này hãy thay đổi ngay nhé. Trên thực tế, cách vài tuần bạn nên cắt tỉa tóc một lần.

Nếu bạn để tóc phát triển tự nhiên mà không cắt tỉa trong một thời gian dài sẽ khiến cho tình trạng trẻ ngọn trở nên nghiêm trọng. Điều này vô tình khiến cho sợi tóc yếu dần thay vì khỏe mạnh như mong muốn của bạn.

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Bạn nên cắt tỉa tóc thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

2. Không gội đầu hàng ngày

Cách chăm sóc tóc đúng chuẩn tiếp theo đó là không gội đầu hàng ngày. Bởi mục đích của việc gội đầu là làm sạch bụi bẩn, tuy nhiên nếu bạn gội đầu quá nhiều sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên tóc.

Nếu đang muốn nuôi tóc dài, bạn càng hạn chế gội đầu nhiều càng tốt. Nếu bắt buộc phải gội đầu thường xuyên, hãy lựa chọn những loại dầu gội không chứa sunfat và chỉ massage nhẹ nhàng da đầu, đừng thoa dầu gội lên toàn bộ tóc.

3. Tăng lượng dầu xả

Việc uốn, nhuộm tóc khiến cho tóc xơ và mỏng đi. Vậy nên khi gội đầu bạn hãy tăng lượng dầu xả để cung cấp dưỡng chất cho mái tóc.

Dầu xả sẽ có tác dụng bù lại lượng lipid và protein đã bị mất. Đồng thời chúng còn tạo thêm lớp màng bảo vệ giúp tóc hạn chế tác động xấu từ bên ngoài.

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Sử dụng dầu xả giúp tóc khỏe hơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Xả lại tóc với nước lạnh

Sau khi gội đầu xong, bạn hãy xả tóc với nước lạnh khoảng vài giây để ngăn ngừa khô tóc. Việc xả lại tóc với nước lạnh giúp hạn chế thương tổn khi tóc tiếp xúc với lượng nước quá ấm. Đây cũng là cách chăm sóc tóc đúng chuẩn được các chuyên gia tạo mẫu tóc khuyên nên áp dụng.

5. Chải tóc thật nhẹ nhàng

Chải tóc mạnh khiến tóc dễ gãy rụng. Đồng thời bạn cũng không nên chải tóc khi tóc còn ướt bởi sẽ khiến cho tóc yếu đi. Chải tóc nhẹ nhàng vừa hạn chế làm tổn thương tóc, vừa giúp bạn có thể thư giãn.

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Hãy chải tóc thật nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

6. Dùng vỏ gối bằng lụa mềm

Nếu buổi sáng bạn thức dậy với một mái tóc xơ rối, thì thủ phạm chắc chắn là chiếc gối. Muốn giúp tóc bóng mượt, khỏe mạnh bạn hãy thay vỏ gối bằng lụa mềm hoặc satin. Vỏ gối mềm sẽ ít tạo ra sự ma sát với tóc như các loại vỏ gối bằng cotton thông thường.

Chị em hãy áp dụng ngay 6 bí quyết chăm sóc tóc đúng chuẩn ở trên để có mái tóc mềm mượt đón Tết 2020.

Chăm sóc tóc khô xơ bằng nguyên liệu tự nhiên

Chăm sóc tóc khô xơ bằng nguyên liệu tự nhiên

Mái tóc ngày càng khô xơ do nhiều yếu tố, bạn đừng lo đã có những nguyên liệu tự nhiên giúp tóc mềm mượt trở lại.

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