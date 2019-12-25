Trộn tinh dầu với thứ này để ủ, mái tóc thưa thớt, mỏng dính trở nên suôn dày, bồng bềnh cực nhanh

Học ngay 3 bí quyết chăm sóc dưới đây, mái tóc thưa thớt, mỏng dính sẽ trở nên suôn dày, bồng bềnh cực kỳ đẹp mắt.

Mái tóc dày, bồng bềnh sẽ mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút và hấp dẫn. Chính vì thế mà những cô nàng sở hữu mái tóc mỏng dính thường khá tự ti. Tuy nhiên, đừng vội lo lắng, hãy áp dụng 3 bí quyết chăm sóc tóc dưới đây, kết quả sẽ khiến bạn ngỡ ngàng. Bí quyết chăm sóc giúp tóc dài và dày hơn Dưỡng tóc bằng tinh dầu và gelatin Gelatin là một nguồn protein dồi dào cực kỳ tốt cho việc nuôi dưỡng và bảo vệ mái tóc. Vì vậy, đây là thành phần tốt để thúc đẩy sự phát triển của các sợi tóc.

Rất đơn giản, pha loãng nước cùng gelatin không hương vị và một vài giọt tinh dầu để thu được hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, hãy thoa hỗn hợp đều lên tóc và mát xa nhẹ nhàng bằng các đầu ngón tay. Thư giãn thêm khoảng 5 - 7 phút thì gội sạch lại bằng nước mát. Sử dụng tinh dầu và gelatin là bí quyết giúp mái tóc mỏng trở nên dày nhanh chóng - Ảnh: Brightside Ăn nhiều rau củ, trái cây Mái tóc mỏng vì da đầu yếu và nhạy cảm dẫn đến phần chân tóc không chắc chắn. Nếu không khắc phục, tình trạng gãy rụng sẽ khiến mái tóc thêm tồi tệ. Do đó, nếu muốn tóc chắc khỏe và suôn mượt hơn, bạn nên bổ sung thật nhiều rau xanh và trái cây vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Sở dĩ như vậy là vì tóc của chúng ta cần sắt, biotin và vitamin để phát triển khỏe mạnh. Trong khi đó, các loại rau củ như bina và đậu chứa rất nhiều chất sắt, vitamin. Ngoài ra, chuối, đậu phộng và súp lơ là nguồn cung cấp biotin dồi dào giúp sợi tóc óng ả, suôn mượt hơn. Bổ sung vitamin, chất sắt, biotin đầy đủ giúp mái tóc trở nên dày và chắc khỏe hơn - Ảnh: Brightside Đắp mặt nạ bơ và trứng mỗi tuần Bạn không cần đến các sản phẩm chăm sóc tóc ngoài thị trường, chỉ cần tận dụng một số nguyên liệu tự nhiên như bơ, dầu dừa, trứng. Bơ, trứng đều chứa nhiều protein rất tốt cho quá trình phát triển của tóc. Không những vậy, các loại nguyên liệu này còn làm tăng độ bóng và dày của mái tóc. Bạn chỉ cần nghiền nhuyễn 1 quả bơ rồi trộn đều với lòng trắng trứng, dầu ô liu và một muỗng canh mật ong để tạo ra hỗn hợp sền sệt. Lúc này, dùng hỗn hợp thoa đều lên tóc và da đầu, đợi 20 phút rồi gội sạch. Áp dụng bí quyết này mỗi tuần một lần, bạn sẽ thấy được sự khác biệt chỉ sau 2 tuần. Mái tóc trở nên dày, đen và mượt mà hơn khi đắp mặt nạ bơ và trứng - Ảnh: Internet Kiên trì thực hiện theo các bí quyết chăm sóc đơn giản trên, mái tóc thưa thớt, mỏng dính và yếu ớt của bạn sẽ trở nên dày, suôn mượt và bồng bềnh hơn chỉ sau thời gian ngắn.

Biến hóa khôn lường với 3 kiểu tóc ngắn thời thượng, tưởng khó mà rất dễ cho nàng cá tính Lâu nay chị em luôn quan niệm tóc dài mới làm được nhiều kiểu đẹp, quan điểm ấy sẽ phải thay đổi ngay khi nhìn thấy sự biến hóa trong việc tạo kiểu tóc ngắn.

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