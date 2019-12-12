Nàng kính cận cứ để những kiểu tóc này, đảm bảo xinh 'rụng rời' khiến ai cũng phải 'say nắng'

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/12/2019 06:00

Nếu không may phải “làm bạn” với cặp kính cận mỗi ngày, hãy chọn những kiểu tóc đẹp cho cô nàng đeo kính cận dưới đây để luôn xinh tươi.

Những cô nàng 4 mắt thường tự ti vì không có cách nào thoát khỏi cặp kính cận. Không chỉ thế họ cũng không biết nên để kiểu tóc nào hợp với gương mặt và che bớt phần gọng kính kém nữ tính.

Tóc dài thẳng tỉa layer đằng trước

Nữ tính và dịu dàng không hề lo lỗi mốt chính là kiểu tóc thẳng tỉa layer. Tuy nhiên, nếu muốn kiểu tóc đẹp này che bớt phần gọng kính cận bạn nên tỉa layer phần tóc sát với thái dương.

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Tóc dài thẳng tỉa layer rất phù hợp với cô nàng đeo kính cận - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không muốn tỉa tóc quá nhiều, kiểu mái dài lửng được uốn nhẹ chính là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Đây cũng chính là kiểu tóc mái được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay.

Tóc lob mái ngố

Kiểu tóc lob mái ngố sẽ giúp làm nổi bật gương mặt xinh xắn cùng cặp kính cận. Bạn có thể lựa chọn những loại mắt kính tròn, bản to để kết hợp với kiểu tóc này sẽ trông đáng yêu hơn.

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Kiểu tóc lob mái ngố sẽ giúp làm nổi bật gương mặt xinh xắn cho dù bạn có đeo kính cận - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tóc lob mái ngố còn giúp bạn trẻ trung, nhí nhảnh hơn rất nhiều nữa.

Tóc xoăn sóng Hàn Quốc để mái

Tóc xoăn sóng Hàn Quốc được xem là kiểu tóc đẹp lên ngôi trong những năm gần đây. Những lọn tóc xoăn nhẹ ôm lấy hai má khiến cho gương mặt của bạn trở nên cân đối, hài hòa.

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Kiểu tóc này sẽ giúp cô nàng thu hút ánh nhìn của người đối diện - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc này khi kết hợp cùng với kính cận sẽ tạo nên vẻ đẹp vừa đáng yêu vừa thông minh cho bạn gái. Đặc biệt khi kết hợp cùng với mái thưa thì đây chính là lựa chọn tuyệt vời.

Tóc dài rẽ ngôi giữa

Thay vì phong cách hack tuổi như những kiểu tóc đẹp phía trên, tóc dài rẽ ngôi giữa lại mang đến cảm giác trưởng thành, chín chắn cho những cô nàng đeo kính.

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Đây là kiểu tóc giúp cô nàng đeo kính có được vẻ ngoài nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Đây chắc chắn sẽ là style dành cho cô nàng trên dưới 30 tuổi, muốn có vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng. Đối với kiểu tóc này bạn có thể thay đổi bằng cách buộc đuôi ngựa cũng rất phù hợp.

Tóc tém nhuộm màu

Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng mái tóc tém không hề phù hợp với những cô nàng đeo kính cận. Tuy nhiên đây lại là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Những kiểu tóc tém sẽ không làm cho gương mặt trở nên thô kệch mà ngược lại chúng sẽ giúp bạn trở nên cá tính hơn.

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Tóc tém nhuộm màu khiến nàng đeo kính cận thêm xinh - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tém nhuộm màu giúp cô nàng 4 mắt trở nên dễ thương. Nếu muốn trông mình nổi bật hơn bạn có thể nhuộm màu tóc giống với màu gọng kính. Đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Với những gợi ý về kiểu tóc đẹp dành cho cô nàng đeo kính cận trên đây. Hy vọng bạn sẽ có được những mái tóc đẹp, phù hợp nhất với gương mặt của mình nhé.

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