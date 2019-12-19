Biến hóa khôn lường với 3 kiểu tóc ngắn thời thượng, tưởng khó mà rất dễ cho nàng cá tính

Lâu nay chị em luôn quan niệm tóc dài mới làm được nhiều kiểu đẹp, quan điểm ấy sẽ phải thay đổi ngay khi nhìn thấy sự biến hóa trong việc tạo kiểu tóc ngắn.
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Tạo kiểu tóc ngắn tưởng khó nhưng thật ra lại vô cùng dễ, bạn có thể thử áp dụng để biến hóa mái tóc của mình trở thành những mẫu tóc thời thượng, cá tính.
1. Tóc uốn cụp
Đây được coi là "mẫu tóc quốc dân" được nhiều người yêu thích và rất phù hợp với những cô nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc uốn cụp sẽ giúp bạn trông dễ thương hơn và ăn gian tuổi trông thấy.
Tùy thuộc vào độ dày của tóc mà bạn có thể chọn cách tạo kiểu phù hợp (cụp nhiều hoặc ít).
Nhìn chung mẫu tóc cụp phù hợp với hầu hết dáng mặt. Cách chăm sóc cũng không quá khó, chỉ cần sấy cụp hoặc dùng lược tròn để chải là được.
2. Tóc tém cá tính
Nếu bạn muốn F5 bản thân và thay đổi phong cách sang cá tính và bụi bặm thì đây là kiểu tóc không thể bỏ qua.
Nhược điểm của kiểu tóc này là chỉ phù hợp với những khuôn mặt nhỏ vì phần tóc ngắn không che được hết khuôn mặt khiến gương mặt kém thanh thoát. Tuy nhiên, đây sẽ là kiểu tóc giúp bạn trông thời thượng hơn bao giờ hết.
3. Tóc xoăn sóng nước
Kiểu tóc này rất được các bạn nữ ưa chuộng, cách tạo kiểu cũng không quá phức tạp. Mái tóc ngắn xoăn sóng nước giúp bạn trông vừa đáng yêu, vừa phong cách chẳng khác gì gái Hàn.
Tóc xoăn sóng nước kết hợp với một váy điệu đà sẽ biến bạn thành cô gái ngọt ngào, đáng yêu trong buổi tụ tập cùng bạn bè hay hẹn hò dạo phố với người yêu.
Chúc bạn thêm xinh đẹp với những kiểu tóc ngắn thời thượng này nhé!