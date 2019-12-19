Biến hóa khôn lường với 3 kiểu tóc ngắn thời thượng, tưởng khó mà rất dễ cho nàng cá tính

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/12/2019 12:00

Lâu nay chị em luôn quan niệm tóc dài mới làm được nhiều kiểu đẹp, quan điểm ấy sẽ phải thay đổi ngay khi nhìn thấy sự biến hóa trong việc tạo kiểu tóc ngắn.

Tạo kiểu tóc ngắn tưởng khó nhưng thật ra lại vô cùng dễ, bạn có thể thử áp dụng để biến hóa mái tóc của mình trở thành những mẫu tóc thời thượng, cá tính.

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Tạo kiểu tóc ngắn đẹp không khó như bạn tưởng tượng - Ảnh minh họa: Internet

1. Tóc uốn cụp

Đây được coi là "mẫu tóc quốc dân" được nhiều người yêu thích và rất phù hợp với những cô nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc uốn cụp sẽ giúp bạn trông dễ thương hơn và ăn gian tuổi trông thấy.

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Tóc cụp nhìn trẻ trung hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào độ dày của tóc mà bạn có thể chọn cách tạo kiểu phù hợp (cụp nhiều hoặc ít).

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Cụp đuôi nhẹ nhàng cho những cô nàng tóc mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung mẫu tóc cụp phù hợp với hầu hết dáng mặt. Cách chăm sóc cũng không quá khó, chỉ cần sấy cụp hoặc dùng lược tròn để chải là được.

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Tóc uốn cụp chăm sóc khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

2. Tóc tém cá tính

Nếu bạn muốn F5 bản thân và thay đổi phong cách sang cá tính và bụi bặm thì đây là kiểu tóc không thể bỏ qua.

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Tóc tém dành cho những cô nàng cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Nhược điểm của kiểu tóc này là chỉ phù hợp với những khuôn mặt nhỏ vì phần tóc ngắn không che được hết khuôn mặt khiến gương mặt kém thanh thoát. Tuy nhiên, đây sẽ là kiểu tóc giúp bạn trông thời thượng hơn bao giờ hết.

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Thời thượng hơn với kiểu tóc tém - Ảnh minh họa: Internet

3. Tóc xoăn sóng nước

Kiểu tóc này rất được các bạn nữ ưa chuộng, cách tạo kiểu cũng không quá phức tạp. Mái tóc ngắn xoăn sóng nước giúp bạn trông vừa đáng yêu, vừa phong cách chẳng khác gì gái Hàn.

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Tóc sóng nước được nhiều người ưa chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn sóng nước kết hợp với một váy điệu đà sẽ biến bạn thành cô gái ngọt ngào, đáng yêu trong buổi tụ tập cùng bạn bè hay hẹn hò dạo phố với người yêu.

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Tóc xoăn sóng nước rất dễ mix đồ - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thêm xinh đẹp với những kiểu tóc ngắn thời thượng này nhé!

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