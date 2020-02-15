Chị em U30 muốn trẻ ra cả chục tuổi cứ để kiểu tóc này, đảm bảo nhan sắc cũng thăng hạng vài phần

Những kiểu tóc “hack tuổi” này sẽ giúp hội chị em U30 ăn gian cả chục tuổi, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi.
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Để F5 bản thân, hãy thử những kiểu tóc “hack tuổi” này, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ đấy!
Tóc lob suôn thẳng
Nếu bạn đã chán ngấy với những mái tóc dài lượt thượt thì hãy thử "kết thân" với tóc lob vừa trẻ trung vừa không kém phần thời thượng này. Tóc lob suôn thẳng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng muốn thay đổi phong cách cá tính nhưng lại ngại cắt quá nhiều tóc.
Kiểu tóc lob này không chỉ giúp bạn ăn gian vài tuổi mà còn giúp gương mặt trông thon gọn hơn. Bên cạnh đó, nó rất phù hợp với những cô nàng công sở không có quá nhiều thời gian để tạo kiểu tóc mỗi ngày. Thay vào đó, bạn chỉ cần dùng lược chải để tóc mượt mà và vào nếp, cầu kỳ một chút thì dùng máy duỗi để tạo kiểu là có thể thu hút mọi ánh nhìn.
Búi nửa đầu
Đây là kiểu tóc “hack tuổi” đỉnh cao dành cho các cô nàng U30, thậm chí là U40. Kiểu tóc này cũng không quá kén mặt và ai cũng có thể áp dụng tại nhà vì quá đơn giản.
Siêu mẫu Thanh Hằng là fan trung thành của kiểu tóc búi nửa đầu này. Đặc biệt, khi cô kết hợp với những bộ cánh trẻ trung như áo thun, quần jeans, áo blouse trắng cách điệu… nhiều người không thể tin rằng Thanh Hằng đã 37 tuổi.
Thêm phụ kiện cho mái tóc
Nếu không có nhiều thời gian tạo kiểu tóc tại nhà vì công việc bận rộn thì hãy thử sử dụng những món phụ kiện xinh yêu cho mái tóc nhé. Bên cạnh đó, xu hướng thời trang năm nay vẫn sẽ ưa chuộng những chiếc kẹp đính đá, ngọc trai tiểu thư hay headband cầu kỳ đầy sang chảnh.
Chẳng cần tốn kém chi phí, bạn vẫn có thể “hack tuổi” nhờ những kiểu tóc trên, còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay hôm nay!