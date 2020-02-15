Chị em U30 muốn trẻ ra cả chục tuổi cứ để kiểu tóc này, đảm bảo nhan sắc cũng thăng hạng vài phần

Nếu bạn đã chán ngấy với những mái tóc dài lượt thượt thì hãy thử "kết thân" với tóc lob vừa trẻ trung vừa không kém phần thời thượng này. Tóc lob suôn thẳng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng muốn thay đổi phong cách cá tính nhưng lại ngại cắt quá nhiều tóc.

Để F5 bản thân, hãy thử những kiểu tóc “hack tuổi” này, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ đấy!

Tóc lob thẳng rất hợp với những cô nàng hiện đại yêu thích sự sang trọng nhưng vẫn không kém phần trẻ trung – Ảnh: Internet

Kiểu tóc lob này không chỉ giúp bạn ăn gian vài tuổi mà còn giúp gương mặt trông thon gọn hơn. Bên cạnh đó, nó rất phù hợp với những cô nàng công sở không có quá nhiều thời gian để tạo kiểu tóc mỗi ngày. Thay vào đó, bạn chỉ cần dùng lược chải để tóc mượt mà và vào nếp, cầu kỳ một chút thì dùng máy duỗi để tạo kiểu là có thể thu hút mọi ánh nhìn.

Búi nửa đầu

Đây là kiểu tóc “hack tuổi” đỉnh cao dành cho các cô nàng U30, thậm chí là U40. Kiểu tóc này cũng không quá kén mặt và ai cũng có thể áp dụng tại nhà vì quá đơn giản.

Siêu mẫu Thanh Hằng là fan trung thành của kiểu tóc búi nửa đầu này. Đặc biệt, khi cô kết hợp với những bộ cánh trẻ trung như áo thun, quần jeans, áo blouse trắng cách điệu… nhiều người không thể tin rằng Thanh Hằng đã 37 tuổi.

Siêu mẫu Thanh Hằng lão hóa ngược thành công nhờ tóc búi nửa đầu – Ảnh: Internet

Thêm phụ kiện cho mái tóc

Nếu không có nhiều thời gian tạo kiểu tóc tại nhà vì công việc bận rộn thì hãy thử sử dụng những món phụ kiện xinh yêu cho mái tóc nhé. Bên cạnh đó, xu hướng thời trang năm nay vẫn sẽ ưa chuộng những chiếc kẹp đính đá, ngọc trai tiểu thư hay headband cầu kỳ đầy sang chảnh.

Những món phụ kiện nhỏ mà có võ này sẽ giúp mái tóc của bạn thêm nổi bật – Ảnh: Internet

Yến Trang chọn cho mình chiếc headband để tăng vẻ yêu kiều – Ảnh: Internet

Thanh Hằng diện mũ len để trông đáng yêu, trẻ trung hơn – Ảnh: Internet

Chẳng cần tốn kém chi phí, bạn vẫn có thể “hack tuổi” nhờ những kiểu tóc trên, còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay hôm nay!