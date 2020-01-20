2 cách tự uốn tóc xoăn gợn sóng tại nhà giúp chị em tỏa sáng mà không phải tốn công ra tiệm

Tóc uốn gợn sóng đang là trào lưu được rất nhiều phụ nữ ưa chuộng vì vẻ điệu đà, cuốn hút của nó. Tuy nhiên, vì sợ tốn công chăm sóc, ngần ngại hóa chất và không có thời gian đến tiệm nên nhiều người vẫn không sở hữu được kiểu tóc yêu thích. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn 2 cách tạo kiểu tóc uốn gợn sóng đơn giản ngay tại nhà.

Hướng dẫn tạo kiểu tóc uốn tại nhà

Cách 1: Tết tóc qua đêm

Chỉ cần tết tóc kiểu đuôi sam nhỏ hết cả mái tóc, giữ qua đêm là bạn sẽ có ngay kiểu uốn gợn sóng nhỏ tự nhiên và không lo hóa chất hư hại.