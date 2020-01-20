2 cách tự uốn tóc xoăn gợn sóng tại nhà giúp chị em tỏa sáng mà không phải tốn công ra tiệm

Thời trang 20/01/2020 05:35

Mong muốn sở hữu mái tóc đẹp mắt nhưng ngần ngại hóa chất và không có thời gian ra tiệm, bạn hãy học ngay 2 cách tạo kiểu tóc uốn đơn giản sau đây.

Tóc uốn gợn sóng đang là trào lưu được rất nhiều phụ nữ ưa chuộng vì vẻ điệu đà, cuốn hút của nó. Tuy nhiên, vì sợ tốn công chăm sóc, ngần ngại hóa chất và không có thời gian đến tiệm nên nhiều người vẫn không sở hữu được kiểu tóc yêu thích. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn 2 cách tạo kiểu tóc uốn gợn sóng đơn giản ngay tại nhà.

Hướng dẫn tạo kiểu tóc uốn tại nhà

Cách 1: Tết tóc qua đêm

Chỉ cần tết tóc kiểu đuôi sam nhỏ hết cả mái tóc, giữ qua đêm là bạn sẽ có ngay kiểu uốn gợn sóng nhỏ tự nhiên và không lo hóa chất hư hại.

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Chỉ cần tết tóc đơn giản rồi giữ qua đêm, sáng hôm sau, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc uốn gợn sóng nhỏ cực đẹp - Ảnh: Internet
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Tùy thuộc vào kích thước và độ chặt của các bím tóc mà độ xoăn sẽ khác nhau - Ảnh: Internet
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Không cần ra tiệm hay sử dụng máy uốn dùng nhiệt, bạn vẫn có thể sở hữu mái tóc mới cực ưng ý - Ảnh: Internet 

Sử dụng băng đô 

Không chỉ là món phụ kiện trang trí cho mái tóc, bạn có thể tận dụng băng đô vải để tạo kiểu tóc xoăn cực kỳ đơn giản. 

Cách thực hiện:

Dùng lược chải tóc thật mềm mượt, tròng chiếc băng đô xuống cổ. Tiếp đó, cuộn từ từ tóc vào băng đô cho đến chân tóc tương tự như hình minh họa dưới đây.

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Chỉ cần sử dụng một chiếc băng đô vải, bạn hoàn toàn có thể tự tạo kiểu tóc uốn bồng bềnh ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Giữ búi tóc này suốt đêm hoặc khoảng 4 tiếng thì gỡ băng đô ra, xịt một lớp keo dưỡng mỏng để giữ nếp uốn lâu hơn. 

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Chỉ với vài bước đơn giản, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc uốn gợn sóng cực kỳ thời thượng mà chẳng phải tốn tiền ra tiệm - Ảnh: Internet
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Tết này, nếu muốn tạo cho bản thân thật nhiều phong cách, hãy áp dụng ngay các cách tạo kiểu tóc uốn gợn sóng đơn giản nhưng tuyệt đẹp này - Ảnh: Internet

Với vài dụng cụ quen thuộc, cách thực hiện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các cách tạo kiểu tóc uốn gợn sóng trên ngay tại nhà để hạn chế tiếp xúc với hóa chất.

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