2 cách tự uốn tóc xoăn gợn sóng tại nhà giúp chị em tỏa sáng mà không phải tốn công ra tiệm

Mong muốn sở hữu mái tóc đẹp mắt nhưng ngần ngại hóa chất và không có thời gian ra tiệm, bạn hãy học ngay 2 cách tạo kiểu tóc uốn đơn giản sau đây.
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Tóc uốn gợn sóng đang là trào lưu được rất nhiều phụ nữ ưa chuộng vì vẻ điệu đà, cuốn hút của nó. Tuy nhiên, vì sợ tốn công chăm sóc, ngần ngại hóa chất và không có thời gian đến tiệm nên nhiều người vẫn không sở hữu được kiểu tóc yêu thích. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn 2 cách tạo kiểu tóc uốn gợn sóng đơn giản ngay tại nhà.
Hướng dẫn tạo kiểu tóc uốn tại nhà
Cách 1: Tết tóc qua đêm
Chỉ cần tết tóc kiểu đuôi sam nhỏ hết cả mái tóc, giữ qua đêm là bạn sẽ có ngay kiểu uốn gợn sóng nhỏ tự nhiên và không lo hóa chất hư hại.
Sử dụng băng đô
Không chỉ là món phụ kiện trang trí cho mái tóc, bạn có thể tận dụng băng đô vải để tạo kiểu tóc xoăn cực kỳ đơn giản.
Cách thực hiện:
Dùng lược chải tóc thật mềm mượt, tròng chiếc băng đô xuống cổ. Tiếp đó, cuộn từ từ tóc vào băng đô cho đến chân tóc tương tự như hình minh họa dưới đây.
Giữ búi tóc này suốt đêm hoặc khoảng 4 tiếng thì gỡ băng đô ra, xịt một lớp keo dưỡng mỏng để giữ nếp uốn lâu hơn.
Với vài dụng cụ quen thuộc, cách thực hiện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các cách tạo kiểu tóc uốn gợn sóng trên ngay tại nhà để hạn chế tiếp xúc với hóa chất.