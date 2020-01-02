3 kiểu tóc uốn xoăn hot nhất năm 2020: Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng thời thượng và sang chảnh

Nếu vẫn chưa tìm ra được lựa chọn nào tốt nhất để thay đổi vẻ ngoài cho bản thân, hãy thử ngay các kiểu tóc uốn nhẹ nhàng mà cực kỳ sang chảnh dưới đây.
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Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, thay đổi vẻ ngoài, tân trang lại nhan sắc cho bản thân chính là điều cực kỳ cần thiết ngay lúc này. Nếu vẫn còn đang lưỡng lự vì không biết nên lựa chọn phong cách nào, hãy tham khảo ngay những kiểu tóc uốn nhẹ nhàng, xu hướng hot nhất năm 2020 dưới đây.
Kiểu tóc ngắn uốn bồng bềnh
Suốt 2 năm qua, tóc ngắn dường như chưa bao giờ trở nên hạ nhiệt trong giới thời trang và rất được phái đẹp ưa chuộng. Trong năm 2020, các kiểu duỗi cúp nhẹ nhàng không còn hot nữa, thay vào đó, uốn xoăn rối, xoăn bồng bềnh nhẹ nhàng mới là lựa chọn tuyệt vời cho năm mới.
Tóc dài uốn sóng lớn
Đối với những cô nàng yêu thích phong cách điệu đà, nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn muốn trông thu hút và thời thượng, kiểu tóc dài uốn sóng lớn chính là lựa chọn số 1.
Tóc ngắn uốn vểnh đuôi
Ngoài sự sang chảnh và thời thượng, kiểu tóc ngắn uốn vểnh đuôi còn mang đến cho phái đẹp sự thu hút và cổ điển.
Hãy mạnh dạn thay đổi bản thân với một trong những kiểu tóc uốn cực đẹp và là "hot trend" của năm 2020 trên, chắc chắn, bạn sẽ trở nên cực kỳ cuốn hút, xinh đẹp và thời thượng.