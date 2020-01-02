3 kiểu tóc uốn xoăn hot nhất năm 2020: Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng thời thượng và sang chảnh

Thời trang 02/01/2020 14:11

Nếu vẫn chưa tìm ra được lựa chọn nào tốt nhất để thay đổi vẻ ngoài cho bản thân, hãy thử ngay các kiểu tóc uốn nhẹ nhàng mà cực kỳ sang chảnh dưới đây.

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, thay đổi vẻ ngoài, tân trang lại nhan sắc cho bản thân chính là điều cực kỳ cần thiết ngay lúc này. Nếu vẫn còn đang lưỡng lự vì không biết nên lựa chọn phong cách nào, hãy tham khảo ngay những kiểu tóc uốn nhẹ nhàng, xu hướng hot nhất năm 2020 dưới đây.

Kiểu tóc ngắn uốn bồng bềnh

Suốt 2 năm qua, tóc ngắn dường như chưa bao giờ trở nên hạ nhiệt trong giới thời trang và rất được phái đẹp ưa chuộng. Trong năm 2020, các kiểu duỗi cúp nhẹ nhàng không còn hot nữa, thay vào đó, uốn xoăn rối, xoăn bồng bềnh nhẹ nhàng mới là lựa chọn tuyệt vời cho năm mới.

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Tóc ngắn uốn xoăn lọn đánh rối nhuộm màu nâu rêu cực kỳ sang chảnh và thời thượng - Ảnh: Internet
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Nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần sang trọng với kiểu tóc ngắn uốn nhẹ nhàng, bồng bềnh phần đuôi - Ảnh: Internet
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Uốn xoăn gợn sóng lớn, đánh rối là lựa chọn tuyệt vời trong năm 2020 dành cho phái đẹp - Ảnh: Internet

Tóc dài uốn sóng lớn

Đối với những cô nàng yêu thích phong cách điệu đà, nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn muốn trông thu hút và thời thượng, kiểu tóc dài uốn sóng lớn chính là lựa chọn số 1.

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Tóc dài uốn sóng lớn bồng bềnh kết hợp cùng mái rẽ ngôi giữa làm toát lên sự sang trọng, cuốn hút - Ảnh: Internet
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Để kiểu tóc này không khiến vẻ ngoài của bạn trông già dặn hơn, hãy nhuộm một màu theo tông sáng - Ảnh: Internet
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Cực kỳ sang chảnh và thời thượng là những gì mà kiểu tóc uốn sóng bồng bềnh này mang đến - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn vểnh đuôi

Ngoài sự sang chảnh và thời thượng, kiểu tóc ngắn uốn vểnh đuôi còn mang đến cho phái đẹp sự thu hút và cổ điển.

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Tóc ngắn uốn vểnh đuôi càng trông đẹp và cổ điển hơn khi bạn giữ nguyên màu tóc đen truyền thống - Ảnh: Internet
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Uốn vểnh đuôi, tạo kiểu mái xoăn bồng bềnh sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa đáng yêu - Ảnh: Internet
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Đặc biệt, những cô nàng sở hữu khuôn cằm góc cạnh, gò má cao cực kỳ hợp với kiểu tóc ngắn uốn vểnh đuôi này - Ảnh: Internet

Hãy mạnh dạn thay đổi bản thân với một trong những kiểu tóc uốn cực đẹp và là "hot trend" của năm 2020 trên, chắc chắn, bạn sẽ trở nên cực kỳ cuốn hút, xinh đẹp và thời thượng.

Kiểu tóc ngắn hot nhất năm 2021 khiến phụ nữ Hàn 'đổ đứ đừ', ai sở hữu khuôn mặt tròn cứ cắt là thon gọn, V-line ngay

Kiểu tóc ngắn hot nhất năm 2021 khiến phụ nữ Hàn 'đổ đứ đừ', ai sở hữu khuôn mặt tròn cứ cắt là thon gọn, V-line ngay

Nếu đang muốn thay đổi diện mạo để đón năm mới 2021, phái đẹp hãy cân nhắc kiểu tóc ngắn tỉa layer, chắc chắn, bạn sẽ tỏa sáng lung linh và thu hút mọi ánh nhìn.

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