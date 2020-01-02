3 kiểu tóc uốn xoăn hot nhất năm 2020: Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng thời thượng và sang chảnh

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, thay đổi vẻ ngoài, tân trang lại nhan sắc cho bản thân chính là điều cực kỳ cần thiết ngay lúc này. Nếu vẫn còn đang lưỡng lự vì không biết nên lựa chọn phong cách nào, hãy tham khảo ngay những kiểu tóc uốn nhẹ nhàng, xu hướng hot nhất năm 2020 dưới đây.

Kiểu tóc ngắn uốn bồng bềnh

Suốt 2 năm qua, tóc ngắn dường như chưa bao giờ trở nên hạ nhiệt trong giới thời trang và rất được phái đẹp ưa chuộng. Trong năm 2020, các kiểu duỗi cúp nhẹ nhàng không còn hot nữa, thay vào đó, uốn xoăn rối, xoăn bồng bềnh nhẹ nhàng mới là lựa chọn tuyệt vời cho năm mới.