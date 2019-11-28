Kiểu tóc ngắn hot nhất năm 2021 khiến phụ nữ Hàn 'đổ đứ đừ', ai sở hữu khuôn mặt tròn cứ cắt là thon gọn, V-line ngay

Năm 2020 vừa qua chính là thời kỳ hoàng kim của các kiểu tóc ngắn ngang vai, tóc bob. Tuy nhiên, trong năm 2021 này, kiểu tóc ngắn tỉa layer được giới chuyên gia thời trang dự đoán sẽ trở thành xu hướng cực kỳ hot.

Cuối năm là thời điểm thích hợp nhất để mọi người đổi mới diện mạo, tân trang lại vẻ bề ngoài của bản thân để chào đón năm mới. Trong quan niệm phương Đông, thói quen này tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc. Đặc biệt, đối với phụ nữ, thay đổi phong cách là điều cực kỳ cần thiết mỗi độ Tết đến.

Với kiểu tóc ngắn này, bạn gái sẽ thêm phần thùy mị và nền nã. Không những thế, cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn sẽ trông đáng yêu và nhỏ nhắn hơn khi để tóc ngắn ngang vai tỉa layer.

Tóc ngắn ngang vai tỉa layer kết hợp với mái thưa, nhuộm màu nâu đỏ giúp cô nàng trông vô cùng xinh xắn và dễ thương - Ảnh: Internet

Khuôn mặt trông thon gọn và thanh tú hơn nhờ mái tóc ngắn tỉa layer nhuộm đen truyền thống - Ảnh: Internet

Kết hợp với mái dài, vuốt ngược khiến kiểu tóc ngắn tỉa layer thêm phần sang chảnh - Ảnh: Internet

Uốn vểnh đuôi một chút, kết hợp cùng mái thưa, tóc ngắn tỉa layer lại mang đến vẻ đẹp cổ điển - Ảnh: Internet

Còn chần chừ gì nữa, bạn hãy bắt kịp ngay xu hướng 2021 với kiểu tóc ngắn tỉa layer - Ảnh: Internet

Tóc bob tỉa layer

Nếu ưa chuộng vẻ ngoài cá tính và phá cách, đừng đợi chờ gì nữa, hãy đi cắt ngay kiểu tóc bob tỉa layer. Kiểu tóc này giúp bạn gái thêm phần trẻ trung, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Tóc bob tỉa layer mang đến vẻ đẹp tinh nghịch, năng động - Ảnh: Internet

Khi kết hợp với mái thưa và giữ màu đen nguyên thủy, tóc bob tỉa layer vẫn giúp bạn gái trông đáng yêu và xinh xắn - Ảnh: Internet

Nếu muốn sở hữu vẻ ngoài cá tính, phá cách, hãy thử kiểu tóc tỉa layer táo bạo như Châu Bùi - Ảnh: Internet

Tỉa layer nhẹ, đánh rối cũng là một gợi ý tạo kiểu hay cho tóc bob tỉa layer - Ảnh: Internet

Tóc ngắn tỉa layer uốn gợn sóng

Những năm gần đây, uốn gợn sóng luôn là một trong những xu hướng tóc cực kỳ hot và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó, hãy áp dụng cách tạo kiểu này cho mái tóc ngắn tỉa layer, chắc chắn, bạn sẽ thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục".

Tóc ngang vai tỉa layer uốn xoăn sóng mang đến nét đẹp quyến rũ và đầy thu hút - Ảnh: Internet

Đối với những cô nàng ưa chuộng phong cách phóng khoáng, tóc ngắn tỉa layer uốn gợn sóng là lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet

Gợi cảm, thời thượng và sang chảnh là những gì kiểu tóc tỉa layer uốn gợn sóng mang đến cho phụ nữ - Ảnh: Internet

Tóc ngắn tỉa layer nhuộm nâu

Nâu là màu sắc có khả năng nâng tông da cực tốt. Do đó, bạn có thể thử kiểu tóc ngắn tỉa layer nhuộm tông nâu để vẻ ngoài trông tỏa sáng hơn.

Tóc ngắn tỉa layer giúp cô nàng trông tỏa sáng, rạng ngời hơn - Ảnh: Internet

Màu nâu giúp làn da trông mịn màng, trắng hồng bật tông - Ảnh: Internet

Hãy áp dụng ngay một trong số những kiểu tóc ngắn tỉa layer trên, chắc chắn, bạn sẽ trở thành cô nàng thời thượng, tỏa sáng nhất trong năm mới 2021.