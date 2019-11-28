Kiểu tóc ngắn hot nhất năm 2021 khiến phụ nữ Hàn 'đổ đứ đừ', ai sở hữu khuôn mặt tròn cứ cắt là thon gọn, V-line ngay

Thời trang 28/11/2019 05:50

Nếu đang muốn thay đổi diện mạo để đón năm mới 2021, phái đẹp hãy cân nhắc kiểu tóc ngắn tỉa layer, chắc chắn, bạn sẽ tỏa sáng lung linh và thu hút mọi ánh nhìn.

Cuối năm là thời điểm thích hợp nhất để mọi người đổi mới diện mạo, tân trang lại vẻ bề ngoài của bản thân để chào đón năm mới. Trong quan niệm phương Đông, thói quen này tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc. Đặc biệt, đối với phụ nữ, thay đổi phong cách là điều cực kỳ cần thiết mỗi độ Tết đến.

Năm 2020 vừa qua chính là thời kỳ hoàng kim của các kiểu tóc ngắn ngang vai, tóc bob. Tuy nhiên, trong năm 2021 này, kiểu tóc ngắn tỉa layer được giới chuyên gia thời trang dự đoán sẽ trở thành xu hướng cực kỳ hot.

Kiểu tóc ngắn này nổi lên nhờ sự "lăng xê" nhiệt tình của phái đẹp Hàn Quốc. Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn một số kiểu tóc ngắn tỉa layer thời thượng, sành điệu. 

Tóc ngắn ngang vai tỉa layer 

Với kiểu tóc ngắn này, bạn gái sẽ thêm phần thùy mị và nền nã. Không những thế, cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn sẽ trông đáng yêu và nhỏ nhắn hơn khi để tóc ngắn ngang vai tỉa layer.

kieu toc ngan tia layer 1
Tóc ngắn ngang vai tỉa layer kết hợp với mái thưa, nhuộm màu nâu đỏ giúp cô nàng trông vô cùng xinh xắn và dễ thương - Ảnh: Internet
kieu toc ngan tia layer 2
Khuôn mặt trông thon gọn và thanh tú hơn nhờ mái tóc ngắn tỉa layer nhuộm đen truyền thống - Ảnh: Internet
kieu toc ngan tia layer 3
Kết hợp với mái dài, vuốt ngược khiến kiểu tóc ngắn tỉa layer thêm phần sang chảnh - Ảnh: Internet
kieu toc ngan tia layer 4
Uốn vểnh đuôi một chút, kết hợp cùng mái thưa, tóc ngắn tỉa layer lại mang đến vẻ đẹp cổ điển - Ảnh: Internet
kieu toc ngan tia layer 5
Còn chần chừ gì nữa, bạn hãy bắt kịp ngay xu hướng 2021 với kiểu tóc ngắn tỉa layer - Ảnh: Internet

Tóc bob tỉa layer

Nếu ưa chuộng vẻ ngoài cá tính và phá cách, đừng đợi chờ gì nữa, hãy đi cắt ngay kiểu tóc bob tỉa layer. Kiểu tóc này giúp bạn gái thêm phần trẻ trung, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

kieu toc ngan tia layer 6
Tóc bob tỉa layer mang đến vẻ đẹp tinh nghịch, năng động - Ảnh: Internet
kieu toc ngan tia layer 7
Khi kết hợp với mái thưa và giữ màu đen nguyên thủy, tóc bob tỉa layer vẫn giúp bạn gái trông đáng yêu và xinh xắn - Ảnh: Internet
kieu toc ngan tia layer 8
Nếu muốn sở hữu vẻ ngoài cá tính, phá cách, hãy thử kiểu tóc tỉa layer táo bạo như Châu Bùi - Ảnh: Internet
kieu toc ngan tia layer 9
Tỉa layer nhẹ, đánh rối cũng là một gợi ý tạo kiểu hay cho tóc bob tỉa layer - Ảnh: Internet

Tóc ngắn tỉa layer uốn gợn sóng

Những năm gần đây, uốn gợn sóng luôn là một trong những xu hướng tóc cực kỳ hot và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó, hãy áp dụng cách tạo kiểu này cho mái tóc ngắn tỉa layer, chắc chắn, bạn sẽ thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục".

kieu toc ngan tia layer 10
Tóc ngang vai tỉa layer uốn xoăn sóng mang đến nét đẹp quyến rũ và đầy thu hút - Ảnh: Internet
kieu toc ngan tia layer 11
Đối với những cô nàng ưa chuộng phong cách phóng khoáng, tóc ngắn tỉa layer uốn gợn sóng là lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet
kieu toc ngan tia layer 12
Gợi cảm, thời thượng và sang chảnh là những gì kiểu tóc tỉa layer uốn gợn sóng mang đến cho phụ nữ - Ảnh: Internet

Tóc ngắn tỉa layer nhuộm nâu

Nâu là màu sắc có khả năng nâng tông da cực tốt. Do đó, bạn có thể thử kiểu tóc ngắn tỉa layer nhuộm tông nâu để vẻ ngoài trông tỏa sáng hơn.

kieu toc ngan tia layer 13
Tóc ngắn tỉa layer giúp cô nàng trông tỏa sáng, rạng ngời hơn - Ảnh: Internet
kieu toc ngan tia layer 14
Màu nâu giúp làn da trông mịn màng, trắng hồng bật tông - Ảnh: Internet

Hãy áp dụng ngay một trong số những kiểu tóc ngắn tỉa layer trên, chắc chắn, bạn sẽ trở thành cô nàng thời thượng, tỏa sáng nhất trong năm mới 2021.

Xu hướng 2020: 9 kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn "hack" tuổi dữ dội

Xu hướng 2020: 9 kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn "hack" tuổi dữ dội

Những kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn ngày càng được phái nữ yêu thích không chỉ bởi sự trẻ trung mà còn có khả năng che khuyết điểm và “hack” tuổi cực hiệu quả. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để lựa chọn cho mình các kiểu tóc ngắn cho mặt tròn dẫn đầu xu hướng tóc năm 2020.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc mới xu hướng tóc kiểu tóc ngắn đẹp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 48 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 48 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt