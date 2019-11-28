Kiểu tóc ngắn hot nhất năm 2021 khiến phụ nữ Hàn 'đổ đứ đừ', ai sở hữu khuôn mặt tròn cứ cắt là thon gọn, V-line ngay

Nếu đang muốn thay đổi diện mạo để đón năm mới 2021, phái đẹp hãy cân nhắc kiểu tóc ngắn tỉa layer, chắc chắn, bạn sẽ tỏa sáng lung linh và thu hút mọi ánh nhìn.
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Cuối năm là thời điểm thích hợp nhất để mọi người đổi mới diện mạo, tân trang lại vẻ bề ngoài của bản thân để chào đón năm mới. Trong quan niệm phương Đông, thói quen này tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc. Đặc biệt, đối với phụ nữ, thay đổi phong cách là điều cực kỳ cần thiết mỗi độ Tết đến.
Năm 2020 vừa qua chính là thời kỳ hoàng kim của các kiểu tóc ngắn ngang vai, tóc bob. Tuy nhiên, trong năm 2021 này, kiểu tóc ngắn tỉa layer được giới chuyên gia thời trang dự đoán sẽ trở thành xu hướng cực kỳ hot.
Kiểu tóc ngắn này nổi lên nhờ sự "lăng xê" nhiệt tình của phái đẹp Hàn Quốc. Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn một số kiểu tóc ngắn tỉa layer thời thượng, sành điệu.
Tóc ngắn ngang vai tỉa layer
Với kiểu tóc ngắn này, bạn gái sẽ thêm phần thùy mị và nền nã. Không những thế, cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn sẽ trông đáng yêu và nhỏ nhắn hơn khi để tóc ngắn ngang vai tỉa layer.
Tóc bob tỉa layer
Nếu ưa chuộng vẻ ngoài cá tính và phá cách, đừng đợi chờ gì nữa, hãy đi cắt ngay kiểu tóc bob tỉa layer. Kiểu tóc này giúp bạn gái thêm phần trẻ trung, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.
Tóc ngắn tỉa layer uốn gợn sóng
Những năm gần đây, uốn gợn sóng luôn là một trong những xu hướng tóc cực kỳ hot và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó, hãy áp dụng cách tạo kiểu này cho mái tóc ngắn tỉa layer, chắc chắn, bạn sẽ thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục".
Tóc ngắn tỉa layer nhuộm nâu
Nâu là màu sắc có khả năng nâng tông da cực tốt. Do đó, bạn có thể thử kiểu tóc ngắn tỉa layer nhuộm tông nâu để vẻ ngoài trông tỏa sáng hơn.
Hãy áp dụng ngay một trong số những kiểu tóc ngắn tỉa layer trên, chắc chắn, bạn sẽ trở thành cô nàng thời thượng, tỏa sáng nhất trong năm mới 2021.