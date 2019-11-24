Xu hướng 2020: 9 kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn "hack" tuổi dữ dội

Thông thường, các bạn sẽ luôn thắc mắc mặt mập có nên cắt tóc ngắn. Đa số cho rằng, tóc ngắn chỉ hợp với những khuôn mặt gầy. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc nhiều vào mẫu tóc, kiểu nhuộm và tay nghề của thợ cắt tóc nữa. Vì thế sẽ có rất nhiều kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn .

Tìm được một kiểu tóc ngắn đẹp phù hợp với khuôn mặt không chỉ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp mà còn gây thiện cảm với những người xung quanh. Với những kiểu tóc ngắn siêu hot dưới đây sẽ biến khuôn mặt bạn trở nên thon gọn khiến chị em luôn “tỏa nắng”.

Những kiểu tóc trên khá dễ dàng chăm sóc và không gây hư tổn nhiều, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng và ăn mặc hợp thời trang bạn sẽ trở nên tự tin “tỏa nắng” khi đi làm đi học, đi làm hay đi chơi.

Những cô nàng sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh thì tóc ngắn là giải pháp lựa chọn phù hợp để che đi những khuyết điểm một cách hoàn hảo. Có khá nhiều kiểu tóc phù hợp giúp gương mặt của bạn trở nên thon gọn và thanh tú như: tóc ngắn uốn cụp phồng, tóc ngắn ngang cằm uốn xoăn, tóc ngắn uốn đuôi… Bạn có thể biến tấu theo nhiều khiển như để mái dài hoặc mái thưa, rẽ ngôi để khuôn mặt thêm nét thu hút. Hãy chọn những màu nhuộm sáng hoặc tông trầm như nâu lạnh, nâu tây… để trở nên nổi bật.

1. Tóc Bob uốn cụp

Tóc Bob uốn cụp dường như là kiểu tóc ngắn cho người béo mặt tròn. Với độ dài ngang cằm phần đuôi được uốn cụp ôm sát vào mặt tạo cảm giác thon gọn Vline khiến nhiều người trầm trồ tưởng bạn đã giảm cân.

Tóc Bob uốn cụp mang đến sự trẻ trung nhưng vẫn lịch sự - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc này vừa giữ được nét ngây thơ trong sáng giúp bạn trở nên trẻ trung. Bạn có thể biến tấu theo nhiều phong cách ưa thích như để mái thưa, mái dài hay rẽ ngôi, điều đó làm bản thân bạn trông sang chảnh hơn.

Đừng quên tô điểm cho mái tóc của bạn bằng những gam màu nhuộm hot nhất để nổi bật thu hút mọi ánh nhìn.

2. Tóc Lob Layer

Tóc Lob Layer rất thu hút các chị em bởi đây là kiểu tóc lai giữa tóc ngắn và tóc dài. Cắt kiểu Layer giúp cho các đường nét của tóc ôm nhẹ vào khuôn mặt giúp gương mặt trở nên thon gọn và thanh thoát. Kiểu tóc này có thể biến tấu đa dạng theo độ dài ngắn khác nhau góp phần không nhỏ tạo nên nét nữ tính, quyến rũ tạo cảm giác thân thiện với mọi người. Chỉ cần tô điểm bằng màu nhuộm bắt mắt và ăn vận trang điểm nhẹ nhàng bạn cũng khiến bao chàng trai phải đốn tim với vẻ ngoài quyến rũ.

Cách tỉa Layer đem đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc này chăm sóc khá đơn giản và không gây nhiều hư tổn vì vậy rất được lòng tất cả bạn nữ trên thế giới không riêng gì Việt Nam.

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3. Tóc Lob xoăn sóng

Đây là một kiểu tóc xinh lung linh dành cho những cô nàng vừa muốn thể hiện cá tính cũng như nét nữ tính vốn có. Những lọn tóc dưới đuôi được tạo mẫu theo hình gợn sóng tự nhiên tạo sự bồng bềnh che bớt được phần mập mạp của khuôn mặt. Bạn có thể lựa chọn làm xoăn sóng lọn to hay nhỏ để mái tóc của mình thêm tự nhiên mang lại vẻ trẻ trung, năng động không kém phần nữ tính.

Kiểu nhuộm Highlight hay được chọn để tạo mẫu cho dáng tóc này - Ảnh minh họa: Internet

Với việc kết hợp combo làm xoăn sóng và nhuộm sáng là trong những yếu tố quyết định vai trò thay đổi diện mạo không hề bị nhàm chán. Vì vậy với kiểu tóc này khiến phái đẹp đổ xô đi làm tóc để đón đầu xu hướng năm 2020.

4. Tóc ngắn uốn cụp dập phồng

Tóc ngắn dập phồng luôn mang lại cảm giác trẻ trung hơn so với mái tóc dài truyền thống. Đây cũng là kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn được nhiều bạn gái chọn hiện nay, bởi không chỉ che khuyết điểm mà dáng tóc này còn giúp bạn “ăn gian” tuổi cho diện mạo của mình rất nhiều.

Dù đã có mặt từ rất lâu nhưng đây vẫn là kiểu tóc được nhiều bạn trẻ lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Mái tóc được cắt với độ dài ngang cằm hơi uốn cụp nhẹ nhàng phần đuôi. Với những bạn nữ nào sở hữu mái tóc mỏng thì nên dập phồng giấu phía trong để tạo độ bồng bềnh cho mái tóc. Có thể biến tấu để mái thưa, mái rẽ ngôi hoặc mái dài buông thả tự nhiên xuống trán tạo cảm giác thanh thoát hút hồn cho gương mặt. Đây là kiểu tóc giúp ăn gian tuổi tác vô cùng hiệu quả mà các cô nàng nên biết để níu giữ thanh xuân ở lại. Kiểu tóc này rất dễ chăm sóc, để tạo kiểu bạn chỉ cần dùng máy sấy cùng lượt xoăn uốn nhẹ nhàng phần đuôi thành nếp ôm vào bờ vai.

5. Tóc ngắn xoăn xù

Tóc ngắn xoăn xù là một mẫu tóc khá ấn tượng, nhưng vẫn là một kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn. Tóc cắt ngắn chấm vai, uốn xoăn xù cả đầu tạo nên sức hút về một cô nàng cá tính, năng động, sẵn sàng cho mọi thử thách, thay đổi của cuộc sống. Nếu kết hợp cùng với mái thưa, thêm một chút sắc màu nhuộm cá tính nữa thì bạn trông thật sexy và cuốn hút.

Kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn - Ảnh minh họa: Internet

6. Tóc ngắn uốn đuôi

Khó có kiểu tóc ngắn uốn đuôi nào lại phù hợp với hầu hết các khuôn mặt tròn to đến mặt tròn vuông. Do đó kiểu tóc này là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng muốn thay đổi kiểu tóc để tạo ra sự ấn tượng cho bản thân mình.

Phần uốn nhẹ ở đuôi tóc khiến tổng thể trẻ trung hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với đặc điểm uốn nhẹ nhàng dưới phần đuôi khiến các lọn tóc ôm sát khuôn mặt tạo cảm giác thon gọn che chắn khuyết điểm một cách hoàn hảo. Kiểu tóc này được biến tấu với nhiều phong cách mang lại nét thú vị. Bạn có thể uốn đuôi để mái dài, mái chéo hay mái thưa hoặc rẽ ngôi tăng thêm phần cuốn hút. Bên cạnh đó, một chút điểm tô bằng những gam màu nhuộm tóc hot nhất mang lại vẻ trẻ trung năng động.

Kiểu tóc này khá dễ dàng chăm sóc mà không mất nhiều thời gian cho các bạn gái. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng và mix đồ thời trang bạn hoàn toàn có thể tự tin xuống phố, đi làm hay dự tiệc.

7. Tóc ngắn tỉa ngang vai

Đây là kiểu tóc được chị em thần tượng một thời và các sao Hàn Quốc thi nhau lăng xê đến giờ vẫn chưa hết hot. Kiểu tóc này có độ dài ngang vai được cắt tỉa nhẹ nhàng ở đuôi tóc uốn cụp ôm trọn lấy gương mặt khiến bạn có một diện mạo hoàn toàn mới. Kiểu tóc này rất dễ chăm sóc giúp bạn khắc phục được điểm yếu của mái tóc xơ và chẻ ngọn tạo nên vẻ cá tính trẻ trung năng động.

Thêm 1 kiểu tóc dễ chăm sóc cho chị em - Ảnh minh họa: Internet

8. Tóc ngắn xoăn nửa đầu

Tóc ngắn xoăn nửa đầu mang đến cho bạn vẻ mới lạ hấp dẫn người khác bởi sự tự nhiên và thanh lịch. Với đặc điểm uốn xoăn nửa đầu khiến cho mái tóc của bạn thêm bồng bềnh, các lọn tóc ôm lấy khuôn mặt tạo cảm giác thon gọn. Kiểu xoăn nửa đầu bạn có thể biến tấu theo nhiều phong cách như xoăn gợn sóng, xoăn sóng to hay sóng nhỏ. Mỗi kiểu đều mang lại một nét đẹp riêng. Kiểu tóc này để màu tự nhiên sẽ rất “già” vì vậy bạn hãy chọn các tông màu sáng nhuộm để trông trẻ trung và tươi mới.

Màu nhuộm thời trang giúp diện mạo như trẻ hơn 10 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Để kiểu tóc này bạn cần dưỡng tóc cẩn thận để tóc xoăn tự nhiên. Tóc khô và xơ sẽ khiến phần tóc đơ và khó tạo nếp.

9. Tóc ngắn xoăn cả đầu

Tóc ngắn xoăn cả đầu mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung hiện đại. Đây là kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn và với những cô nàng có cá tính mạnh mẽ năng động sẵn sàng thay đổi để làm mới bản thân. Kiểu tóc này được làm xoăn cả đầu kết hợp thêm một chút rối khiến giới trẻ đều ưa chuộng. Những lọn tóc bồng bềnh được tạo kiểu xoăn sóng nước, xoăn lọn to hay nhỏ ôm sát khuôn mặt làm tăng thêm nét duyên dáng.

Một gợi ý thú vị cho đầu năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó sự kết hợp hài hòa với mái thưa cũng góp phần tạo nên kết cấu cân đối. . Bạn không nên để tông màu đen tự nhiên mà nên nhuộm tông màu vàng sáng thì sẽ gương mặt sẽ sáng bừng, trắng trẻo một cách không ngờ. Đây là kiểu tóc rất phù hợp với các cô gái mặt tròn cá tính và năng động.

Hãy tự tin và thay đổi bản thân trở nên xinh đẹp quyến rũ với những kiểu tóc phù hợp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn lựa chọn cho bản thân mình những kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn ưng ý nhất khiến bạn có thể làm mới bản thân trong năm 2020 sắp tới.