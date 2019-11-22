Người mập có nên mặc váy xòe không? Cách mix đồ đẹp với váy xòe cho người béo

Là item khá dễ tính và dễ mix đồ, chính vì thế mà váy xòe là thiết kế không chỉ dành riêng cho những người có thân hình chuẩn, mảnh mai mà những người có thân hình tròn trịa cũng có thể ứng dụng mẫu trang phục. Ưu điểm của thiết kế váy xòe chính là che đi nhược điểm của vòng ba, giúp thân hình trong cân đối hơn. Thêm vào đó, với những người có phần bắp chân hơi lớn một chút, item này cũng là trợ lý đắc lực, che phủ đi nhược điểm này một cách hoàn hảo. Chúng giúp bạn thoải mái di chuyển, vận động và rất hữu ích khi che đi nhược điểm vòng bụng kém thon gọn.

Chắc hẳn không ít người trong chúng ta vẫn thường trải qua thời kỳ cân nặng thất thường. Đặc biệt là với những chị em sau sinh, cân nặng tăng lên chóng mặt và việc chọn lựa trang phục phù hợp với vóc dáng cũng trở nên khó khăn hơn. Vậy người mập có nên mặc váy xòe ? Và những kiểu váy xòe cho người béo như thế nào là phù hợp? cùng tìm hiểu nhé.

Theo các chuyên gia thời trang , việc chọn lựa một váy xòe cho người béo cũng không phải là không phù hợp. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho những cô nàng có ngoại hình hơi mũm mĩm đó là nên “tậu” cho bản thân một vài chiếc váy hay đầm xòe có form dáng chữ A, nên tránh những thiết kế xòe quá rộng, bởi có thể gây tác dụng ngược

Những chiếc váy xòe cũng có thể mặc kết hợp trong nhiều hoàn cảnh. Chính vì thế mà hầu hết chị em, từ học sinh, sinh viên cho đến người đi làm đều sở hữu cho mình ít nhất một chiếc kế váy dáng xòe.

Những thiết kế váy xòe có độ phồng cùng họa tiết nhỏ được rất nhiều chị em lựa chọn, bởi nó không những tạo cảm giác cho vòng 2 của cơ thể trông thon gọn, mà còn đem đến sự trẻ trung, năng động cho chính người mặc. Vậy nên nếu sở hữu thân hình hơi mũm mĩm một chút cũng chẳng sao cả, bạn hoàn toàn có thể yên tâm diện những thiết kế váy xòe mà không cần phải băn khoăn liệu rằng người mập có nên mặc váy xòe không nhé.

Những kiểu váy xòe dành cho người béo

Là item dễ tính, có thể kết hợp cùng với nhiều dáng người và ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi chơi, đi học cho đến diện nơi công sở…Vì thế, với thắc mắc liệu người béo có nên mặc chân váy xòe không? Hay những thiết kế đầm xòe có phù hợp với người béo không? Thì bạn yên tâm nhé. Để việc mix match với váy xòe có thể phát huy được tối đa khả năng của nó, nhất là với những người có ngoại hình tròn trịa, mũm mĩm, hãy lưu ý đến những gợi ý dưới đây nhé.

Váy xòe có thiết kế nổi bật

Những cô nàng có thân hình béo tròn nên chọn lựa những chiếc váy xòe có các điểm nhấn nổi bật như một chút ren, một chút bèo hay ôm nhẹ phần eo…. Chính những điểm nhấn này sẽ giúp thu hút người nhìn, làm phân tán chú ý đến những khuyết điểm trên cơ thể người mặc. Như vậy, các thiết kế váy xòe không những giúp bạn có thể tự tin hơn trong cách ăn mặc mà còn mang đến vẻ trẻ trung, năng động mà vẫn không làm mất đi sự dịu dàng vốn có của phái đẹp.

Chọn lựa những chiếc váy xòe có các điểm nhấn nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy có gam màu tối

Những người béo, mũm mĩm nên chú ý đến nguyên tắc đó là trong tủ đồ thời trang của bạn luôn không được thiếu những thiết kế váy xòe mang gam màu trung tính, những màu tối càng tốt. Những mẫu váy xòe có gam màu tối sẽ là vũ khí, hỗ trợ tốt cho những người có vòng eo, bắp chân có hơi lớn một chút. Các thiết kế này rất hữu ích khi có thể giúp người mặc che được khuyết điểm vùng bụng kém thon gọn, tôn lên làn da người mặc. Gợi ý nữa cho bạn chính là nếu chọn chân váy tối thì gam màu áo mix cùng nên là một màu sáng, nhưng không quá nổi bật nhé. Những gam màu nổi như cam, xanh chuối hoàn toàn không phù hợp với người béo.

Chân váy xòe độ dài ngang gối

Chiều dài của những chiếc váy cũng là yếu tố rất quan trọng mà các cô nàng mũm mĩm nên lưu tâm khi chọn mua các thiết kế váy dáng xòe. Thông thường, nên chọn những mẫu chân váy có chiều dài đến ngang gối, chúng vừa giúp che được khuyết điểm phần đùi to, nhược điểm vòng ba mà lại dễ dàng trong việc phối đồ. Không nên chọn những mẫu chân váy dài quá gối bởi chúng vừa khiến bạn khó phối đồ mà còn làm cho tỷ lệ cơ thể trông "ngắn" lại, rất mất thẩm mỹ.

Nên chọn những mẫu chân váy có chiều dài đến ngang gối - Ảnh minh họa: Internet

Váy xòe có họa tiết tối màu

Những chiếc váy xòe có họa tiết tối màu cùng chất liệu voan mềm mại, nhẹ nhàng sẽ dễ dàng làm che đi khuyết điểm đôi chân to, dáng người đậm, giúp người mặc có thể di chuyển thuận lợi và linh hoạt hơn mà vẫn không làm mất đi vẻ duyên dáng cho phái đẹp. Tuy nhiên, chú ý nhỏ khi kết hợp cùng váy họa tiết đó là bạn nên chỉ nên chọn những thiết kế có họa tiết nhỏ xinh. Bởi vì những họa tiết bản to sẽ khiến cho thân hình bạn trở nên mũm mĩm và mập mạp hơn trông thấy đấy.

Váy xòe có họa tiết tối màu dễ dàng làm che đi khuyết điểm đôi chân to - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng nên tránh những kiểu váy xòe có họa tiết quá diêm dúa, cầu kỳ bởi nó sẽ làm bạn mất điểm trầm trọng do các thiết kế này thường khiến cho bề ngang của người mặc trở nên “đồ sộ” hơn bao giờ hết.

Mix đồ đẹp với chân váy xòe

Một chút khéo léo và tinh tế, bạn hoàn toàn có thể xây dựng một gu thời trang cực ổn với váy xòe dù không sở hữu thân hình mảnh mai, thon gọn. Với những người béo, hãy chú ý cách mix match, ứng dụng những cách phối đồ theo những gợi ý sau.

Áo sơ mi tối giản

Nếu là người yêu thích sự tối giản, thanh lịch, kín đáo thì có thể phối chân váy xòe cùng với áo sơ mi, tốt nhất là những kiểu áo kẻ sọc để che khuyết điểm cơ thể một cách an toàn. Những chiếc áo sơ mi kẻ sẽ giúp tôn dáng mà vẫn tạo sự thoải mái, lịch sự cho người mặc.

Những kiểu áo kẻ sọc để che khuyết điểm cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Áo kiểu hoạ tiết nhỏ

Combo gồm chân váy xòe cùng áo kiểu hoạ tiết cũng là gợi ý dành cho các cô nàng có thân hình quá khổ. Nên chọn những chiếc áo có hoạ tiết nhỏ và tối màu để trông thân hình người mặc gọn gàng hơn. Chú ý tránh những thiết kế áo kiểu cầu kỳ, nhúng bèo bởi chúng khiến cho tổng thể người mặc mất cân đối và gây phản ứng ngược.

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Nên chọn những chiếc áo có hoạ tiết nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Áo thun

Có thể nói, trong tất cả các thiết kế thì áo thun vẫn chính là trang phục "cạ cứng" với mọi vóc dáng. Nếu như những cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn có thể thoải mái chọn tất cả những kiểu áo thun, gam màu từ nổi bật cho đến màu trầm thì với những nàng béo, mix áo thun với váy xòe nên chú ý chọn những kiểu áo thun có thiết kế đơn giản, không có quá nhiều hoạ tiết. Tránh những gam màu quá nổi, tốt nhất nên chọn những mẫu áo có gam màu trung tính hoặc tối màu.

Có thể nói, nếu không có thân hình chuẩn mà ngoại hình hơi tròn trịa, mũm mĩm đôi chút thì các cô gái cũng đừng quá tự tin hay bi quan về ngoại hình nhé. Chỉ với một chút sự khéo léo, chị em vẫn hoàn toàn có thể sắm cho mình những thiết kế váy xòe đẹp dành cho người béo, vừa giúp che được nhược điểm trên cơ thể, vừa có thể phát huy được phong cách thời trang rất riêng. Hi vọng với những thông tin trên đây, bạn đã có được câu trả lời cho thắc mắc người mập có nên mặc váy xòe không cũng như định hình được phong cách cho riêng mình.