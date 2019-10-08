Cách phối đồ với quần baggy vừa tôn dáng vừa che khuyết điểm

Là item khá phổ biến ở giới trẻ, chính vì thế baggy cũng có khá nhiều phiên bản khác nhau. Trong đó phải để đến là những kiểu quần sau:

Baggy là kiểu quần có phần đùi rộng, đáy thấp và bó dần xuống đến mắt cá chân. Mẫu quần này thường chú trọng đến sự thoải mái cho người mặc. Với độ rộng vừa, không quá ôm sát đùi như skinny, đồng thời đa phần quần baggy đều được may bằng chất vải mềm, thoáng mát nên được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là mỗi dịp hè. Thêm vào đó, đây cũng là kiểu quần khá “dễ tính”, nên dù bạn chọn cách phối đồ với quần baggy với item nào đi chăng nữa cũng đều rất phù hợp.

Cách phối đồ với quần baggy nữ dáng suông này cũng khá đa dạng. Với kiểu quần này, giới trẻ thường ứng dụng theo phong cách vintage hoài cổ, nhã nhặn và thanh lịch. Quần baggy dáng suông thường có chất liệu tương đối mềm mại, nhờ đó bạn có thể dễ dàng mix với nhiều kiểu, chỉ riêng việc xắn gấu quần cũng là cả nghệ thuật.

Quần baggy dáng suông là kiểu quần phổ biến nhất hiện nay và được nhiều bạn trẻ ưa chuộng bởi cảm giác rộng rãi, thoải mái khi vận động, mang đến phong cách rất riêng, lịch sự, trẻ trung.

Quần baggy wax rách

Những mẫu quần baggy wax rách khá đa dạng, từ form dáng cho đến những họa tiết, cách wax cũng khác nhau. Thông thường, vị trí wax sẽ nằm ngay đầu gối hoặc phần đùi. Quần baggy wax rách thường sử dụng chất liệu vải jean, tạo cảm giác bụi bặm và cá tính rất đặc biệt cho người mặc.

Những kiểu quần này rất dễ mặc, dù bạn ở bất cứ độ tuổi nào hoặc theo phong cách nào đi chăng nữa. Một gợi ý nhỏ với người bạn trẻ muốn mix đồ với quần baggy mùa đông, hãy sắm thêm cho mình một đôi sneaker hoặc boot cổ ngắn sẽ mang đến cho bạn một phong cách cực năng động, thời trang.

Quần baggy cạp cao

Baggy cạp cao chính là item thời trang tuyệt vời giúp mọi cô gái có thể ăn gian được chiều cao khá tốt. Kiểu quần này là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng “nấm lùn” bởi tuy trông có vẻ cá tính nhưng vẫn giúp bạn trở nên thu hút và nữ tính với đôi chân dài và vòng eo con kiến. Gợi ý cho bạn cách phối đồ với quần baggy cạp cao sao cho vừa sang chảnh vừa thoải mái, hãy mix cùng với những đôi giày cao quai mảnh, sơ mi lụa hay những chiếc áo thun croptop.

Quần baggy cạp cao vừa sang chảnh vừa thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Cách phối đồ với quần baggy cực chất

Cách phối đồ với quần baggy jean nữ

Muốn xuống phố trông thật nổi bật, sành điệu, phối đồ với quần baggy jeans và áo croptop sẽ là gợi ý lý tưởng dành cho bạn. Với set đồ này, vòng eo nhỏ của bạn sẽ được dịp phô diễn vừa mang đến vẻ gợi cảm nhưng vẫn không mất đi sự duyên dáng, dịu dàng cho chủ nhân. Kết hợp một đôi xăng đan hay giày cao gót, sneakers sẽ đều cho bạn một vẻ cực ổn. Ngoài croptop, sơ mi kẻ, áo trễ vai cũng là gợi ý không tồi. Áp dụng cách mix tương tự này khi phối đồ với quần baggy jean cạp chun.

Phối đồ với quần baggy jeans và áo croptop sẽ là gợi ý lý tưởng dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cách phối đồ với quần baggy ống rộng

Quần baggy ống rộng mang lại vẻ khỏe khoắn, trẻ trung cho người mặc, giúp chủ nhân có thể biến hóa muôn kiểu phong cách khác nhau, từ cá tính, bụi bặm đến thanh lịch, gợi cảm. Không cần quán cầu kỳ, một chiếc áo thun kết hợp cùng quần baggy ống rộng đã giúp bạn có thể tạo được sự thu hút rất riêng. Tinh ý hơn một chút, bạn có thể phối cùng một đôi giày cao hay một chiếc mũ để làm điểm nhấn cho set đồ “high fashion” hơn.

Baggy ống rộng, đặc biệt là chất liệu vải mềm hiện đang được rất nhiều cô nàng công sở ưa chuộng hơn bởi tính ứng dụng cao và sự thanh lịch mà nó mang lại. Với những quý cô văn phòng, có thể phối kiểu quần baggy vải ống rộng cùng áo sơ mi đơn giản, đây được xem item là "cạ cứng" với kiểu baggy này.

Cách phối đồ với quần baggy caro

Để biến phong cách riêng của mình trở nên năng động, cá tính hơn, bạn có thể kết hợp baggy cùng những chiếc áo thun thun form rộng đầy màu sắc hoặc có nhiều họa tiết nổi bật. Có thể chọn áo thun in hoa văn sặc sỡ mix cùng baggy caro màu sáng, nó sẽ giúp bạn trở nên nổi bật hơn. Hoặc bạn gái nào thích phong cách nhí nhảnh, có thể chọn áo thun in hình thú trên đấy. Đừng quên phối cùng giày trắng hoặc đen để set đồ trông hài hòa, cân đối hơn nhé.

Quần baggy caro dễ dàng phối đồ với phong cách năng động - Ảnh minh họa: Internet

Cách mặc quần baggy cho người chân ngắn

Lựa chọn màu sắc

Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn, những kiểu quần baggy có kẻ sọc, họa tiết nhỏ nên được ưu tiên để giúp đôi chân trông dài ra. Nên chọn những màu đậm, không bóng, khi đó trông người mặc sẽ thon thả, cao ráo hơn. Nên tránh mẫu quần nhiều mảng màu, khiến đôi chân như bị ngắn ra đồng thời rất khó kết hợp item phù hợp.

Độ dài quần

Thông thường, quần baggy sẽ có độ dài ngang mắt cá chân nên khá phù hợp với mọi dáng người. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ăn gian chiều dài của đôi chân thì nên chọn những kiểu quần có độ ngắn vừa phải. Việc lựa chọn một chiếc quần dài có thể sẽ khiến cho bạn trông thấp và không được gọn gàng.

Chất liệu

Với những cô nàng “nấm lùn”, tốt nhất là nên lựa chọn chất liệu vải mỏng, mềm mại để chiếc quần được buông xả thoải mái dọc theo chiều dài đôi chân. Nên tránh những chất liệu thô, cứng hoặc bóng sẽ có thể mang đến tác dụng ngược.

Phụ kiện

Bên cạnh cách phối đồ với quần baggy, việc kết hợp phụ kiện cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hãy ưu tiên những đôi giày gót cao để kéo dài chân của bạn ra. Bạn cũng có thể kết hợp thắt lưng để tạo vòng eo trông cao hơn vòng eo thật. Tránh tham lam sử dụng nhiều phụ kiện rườm rà.

Quần baggy nên kết hợp với những phụ kiện đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Những kiểu giày “cạ cứng” với quần baggy

Giày thể thao

Một đôi giày sneaker luôn là lựa chọn ưa tiên hàng đầu cho các cô nàng yêu thích sự năng động, phóng khoáng. Nếu bạn muốn trông thật thoải mái, tiện lợi di chuyển, tạo phong cách hay điểm nhấn cho những bộ trang phục, việc mix match cùng một đôi sneaker để góp phần giúp làm set đồ trông hoàn hảo hơn.

Giày cao gót

Item quen thuộc với hầu hết những cô nàng công sở bởi kiểu giày này vừa thanh lịch lại rất dịu dàng. Và cũng chính vì thế, kiểu giày này cũng là cách phối đồ với quần baggy khá phổ biến với phái đẹp, kiểu giày này giúp dáng người uyển chuyển, nữ tính hơn.

Mỗi kiểu giày kết hợp với quần baggy sẽ tạo nên phong cách khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Giày slip on

Mix giày slip on cùng quần baggy, tại sao không? Đây được xem là sự kết hợp tuyệt vời trong những chuyến đi xa, dạo phố hay đi học. Bạn sẽ trông đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại năng động và không kém phần cá tính.

Giày sandal

Những kiểu giày sandal cao gót hoặc sandal bệt cũng là phụ kiện thích hợp khi nhắc đến cách phối đồ với quần baggy phù hợp. Bạn sẽ trông thật chỉn chu với sandal cao gót khi đi làm, đến công sở hay gặp khách hàng…Sử dụng đôi sandal bệt khi xuống phố là một ý tưởng không tồi đấy

Có thể thấy, baggy là một trong những item khá là “dễ tính” khi mà hầu hết mọi dáng người đều có thể diện được item này. Và cho dù bạn chọn cách phối đồ với quần baggy nào thì mẫu quần nảy cũng sẽ phát huy tác dụng tôn dáng cho người mặc, giúp bạn thu hút, hoàn hảo hơn.