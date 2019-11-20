Quần jogger nữ phối với áo gì để tạo nét cá tính riêng?

Đây là kiểu quần khá rộng rãi, mang lại cảm giác dễ chịu. Vì thế, nó được ứng dụng trong khá nhiều hoàn cảnh như đi chơi, ở nhà, đi học, làm việc hoặc tập luyện thể thao. Trước đây, quần Jogger thường được làm từ những chất liệu mềm, có độ co giãn cao như vải thun, nỉ, tuy nhiên ngày nay chúng đã được cải thiện đa dạng hơn trên nhiều nền chất liệu ví dụ như kaki, len, cotton, jean, bò, da,…

Để biết quần jogger nữ phối với áo gì phù hợp, bạn cũng cần hiểu qua về kiểu quần đang rất thịnh hành trong giới trẻ này. Quần Jogger là kiểu quần được biến tấu từ quần thể thao truyền thống. Phần cạp quần thường được thiết kế có dây thun, gấu quần bó vừa phải. Cũng như quần thể thao, quần jogger tạo cảm giác thoải mái khi mặc, giúp người ứng dụng kiểu quần này thoải mái vận động, di chuyển.

Đây là loại quần cổ điển nhất, xuất phát từ kiểu quần thể thao với chất liệu vải nỉ hoặc cotton mềm, thoải mái. Kiểu quần này phù hợp với những hoạt động thể thao, sinh hoạt thường ngày. Với chất vải mềm, quần jogger có hai kiểu cơ bản:

Quần jogger thường được chia thành hai loại, quần jogger với chất liệu vải mềm như nỉ, cotton,… và quần jogger với chất liệu vải cứng như kaki, jeans,… tuỳ từng hoàn cảnh, dáng người mà mỗi kiểu quần sẽ có sự mix match khác nhau. Tuy vậy, đây là items khá "dễ tính" nên dù với chất liệu nào thì quần jogger sẽ mang đến vẻ trẻ trung, khỏe khoắn và năng động cho người mặc. Vậy với các cô gái, quần jogger nữ mặc với áo gì thì phù hợp?

Dáng quần thụng, đũi quần thấp và rộng

Đây là dáng quần không được ứng dụng nhiều bởi chúng khá kén dáng, thêm nữa kiểu quần này được thiết kế độc đáo và có phần nổi loạn nên những người có chiều cao khiêm tốn, phần đùi to sẽ khó có thể diện được dáng quần này. Chúng sẽ “dìm” chiều cao của người mặc. Dáng quần thụng gần như đến ngang gối nên không phải ai cũng can đảm diện kiểu quần này ra phố. Tuy nhiên, với các nghệ sĩ hay dancer vẫn rất ưa chuộng loại quần này để tạo phong cách cá tính, nổi bật khi xuất hiện trước đám đông.

Kiểu dáng gọn gàng, ôm chân

Với form dáng gọn gàng, đây là kiểu quần phù hợp với hầu hết mọi dáng người. Chất liệu nỉ, thun nhẹ, thoải mái và phần gấu quần được thiết kế bo lại, đảm bảo sự dễ chịu, thoải mái trong vận động, di chuyển. Nếu muốn lựa chọn một kiểu quần jogger thoải mái, tiện dụng thì đây chính là kiểu quần mà bạn không nên bỏ qua.

Với form dáng gọn gàng, đây là kiểu quần phù hợp với hầu hết mọi dáng người - Ảnh minh họa: Internet

Quần jogger chất vải cứng

Gồm những chất liệu như kaki, jean, da,… quần jogger chất vải cứng thường chỉ có một form dáng đó là gọn gàng, lịch sự và trẻ trung. Kiểu quần jogger này cũng không kén người mặc, với bất kì dáng người nào cũng đều có thể diện chúng.

Phối đồ cực chất với quần Jogger

Thời trang luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi cô gái. Và dù jogger là kiểu quần khá phổ biến thì những câu hỏi đại loại như quần jogger nữ phối với áo gì? quần jogger thun nữ mặc với áo gì? Hay quần jogger túi hộp nữ phối với áo gì? Vẫn luôn xuất hiện trong đầu của mọi tín đồ thời trang. Dưới đây là một vài gợi ý kết hợp jogger mà bạn có thể tham khảo.

Áo croptop thể thao

Đây là items chúng ta thường xuyên bắt gặp trong những phòng tập thể thao, đây có thể xem là trang phục dành cho những người ưa vận động. Mặc jogger với áo croptop thể thao sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích phong cách thể thao, năng động.

Áo thun form rộng

Set đồ tuy đơn giản nhưng lại khá tinh tế, mang lại cảm giác gọn gàng, khỏe khoắn cho các cô gái. Những chiếc áo thun basic, vải mềm ánh đôi cùng quần jogger tối màu sẽ khiến cho những hoạt động hàng ngày trở nên dễ dàng hơn.

Nếu một ngày thức dậy, bạn cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm màu sắc áo phù hợp với quần jogger, thì lời khuyên là bạn nên trao quyền ưu tiên cho những chiếc áo thun màu trắng hoặc đen. Bởi chúng là những gam màu trung tính, rất dễ kết hợp với các loại quần.

Set đồ tuy đơn giản nhưng lại khá tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Áo ba lỗ

Trước đây, jogger và áo ba lỗ set đồ quá đỗi quen thuộc với phái đẹp tại các phòng tập gym. Ngày nay, chúng không chỉ gói trọn trong phòng tập mà đã trở thành bộ trang phục duyên dáng khi có thể ứng dụng đi dạo phố, vui chơi cùng bạn bè,…

Đây có thể xem là một cách phối đồ tràn đầy sức sống cho phái đẹp. Không dừng lại ở đó, việc khoác lên mình set đồ áo ba lỗ và quần jogger sẽ giúp bạn thu hút được ánh mắt của người đối diện nhờ sự cá tính, khỏe khoắn mà set đồ này mang lại.

Áo sơ mi

Làng thời trang Việt Nam luôn chịu sự ảnh hưởng của thời trang quốc tế. Chẳng vậy mà quần jogger nữ mặc với áo sơ mi trở thành “cơn gió lạ”, mang đến phong cách không chỉ trẻ trung, năng động mà còn khá thanh lịch. Đây là set đồ cực kỳ hoàn hảo cho các cô nàng công sở mong muốn vẻ ngoài trông thật lịch sự nhưng lại không thích sự gò bó và khuôn khổ.

Sơ mi - jogger là set đồ cực kỳ hoàn hảo cho các cô nàng công sở - Ảnh minh họa: Internet

Áo Hoodie

Trong những cách mix match đẹp với quần jogger phổ biến trong giới trẻ, không thể không nhắc đến bộ đôi quần jogger và áo hoodie. Với thiết kế rộng rãi, thoải mái, có mũ hoặc không, kiểu dáng nhẹ nhàng, phổ biến với những gam màu lạnh, quần jogger kết hợp với áo hoodie thực sự là bộ đôi hoàn hảo trong những ngày thời tiết se lạnh. Nếu đã có một set đồ jogger và hoodie cùng tông màu, hãy phối cùng với giày thể thao hoặc những đôi giày lười, điều này sẽ giúp bạn sẽ thực sự thu hút đấy.

Jogger kết hợp với áo hoodie thực sự là bộ đôi hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Áo croptop kiểu

Đã bao giờ bạn nghe đến phong cách Athleisure chưa? Những chiếc áo croptop với kiểu dáng nữ tính và quần jogger là một trong những ví dụ cực kỳ điển hình cho xu hướng thời trang này. Đặc biệt với những bạn gái sở hữu vòng eo nhỏ thì đây thực sự là bộ đôi không thể hoàn hảo hơn. Sự phóng khoáng, gợi cảm và một chút gì đó nổi loạn là nét đặc trưng của set đồ sexy, thời thượng này.

Với những bạn gái sở hữu vòng eo nhỏ thì đây là bộ đôi không thể hoàn hảo hơn - Ảnh minh họa: Internet

Áo khoác Bomber

Bên cạnh các cách phối đồ cùng với quần jogger như trên, những chiếc áo khoác bomber cũng là thiết kế "cạ cứng" không thể không có mỗi khi “rảo bước” cùng với quần jogger.

Bomber chưa bao giờ là “lỗi thời” trong thế giới thời trang hiện đại. Những chiếc áo khoác bomber mang thiết kế bó gấu là items khá ăn ý với những chiếc quần có kiểu dáng thoải mái, đầy phong cách sporty điển hình như quần jogger. Gợi ý cho bạn là bạn cũng có thể mix áo bomber với áo croptop mặc bên trong - vừa kín, vừa hở và khoe đường cong quyến rũ của mình.

Trên đây là những gợi ý về thắc mắc liệu quần jogger nữ phối với áo gì phù hợp? Hay cách phối đồ đẹp với quần jogger. Đây chỉ là những cách phối đồ phổ biến trong giới trẻ hiện nay và chưa phải là tất cả bởi xu hướng thời trang trong tương lai luôn biến động, thay đổi một cách đầy bất ngờ từ chính những thứ mà chúng ta của hôm nay không nghĩ tới. Ngoài ra, để tạo nên một phong cách hoàn hảo, đừng quên những món phụ kiện đi kèm như giày, mũ, trang sức… nữa nhé.