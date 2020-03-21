3 kiểu tóc ngắn sinh ra là dành cho khuôn mặt tròn, cứ cắt là xinh đẹp, sang chảnh lên ngay

Từ giờ, bạn đừng nên tự ti nữa vì đã có 3 kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt tròn dưới đây.
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Chẳng cần phẫu thuật, trang điểm che khuyết điểm, chỉ cần cắt một trong những kiểu tóc cho khuôn mặt tròn này, bạn sẽ "lột xác" ngay. Mái tóc ngắn sẽ giúp khuôn mặt trông nhỏ nhắn, xinh xắn và sang trọng hết nấc.
Tóc bob ngắn gợn sóng
Mùa hè oi bức khiến bạn thấy cực kỳ khó chịu. Đừng chần chừ nữa, hãy cắt phăng mái tóc dài đi để sở hữu diện mạo mới tràn đầy sức sống. Một trong những gợi ý tuyệt vời dành cho cô nàng có khuôn mặt mũm mĩm là kiểu tóc bob uốn gợn sóng.
Tóc ngắn uốn cúp chữ C
Nếu ngại uốn xoăn khó chăm sóc, cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn nên thử ngay kiểu tóc ngắn uốn cúp chữ C. Kiểu tóc này chẳng những che khuyết điểm cằm tròn, gò má mũm mĩm hiệu quả mà còn giúp chị em trông trẻ trung hơn hẳn.
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Tóc ngắn và mái bằng
Một trong những phương pháp làm giảm "diện tích" khuôn mặt hiệu quả cao chính là để mái ngang hay mái bằng. Do đó, hãy kết hợp kiểu mái này với tóc ngắn, kết quả đạt được sẽ còn khiến bạn kinh ngạc hơn.
Hỡi các nàng sở hữu khuôn mặt tròn, đừng tự ti nữa mà hãy cắt ngay các kiểu tóc ngắn trên, bạn sẽ tỏa sáng với nhan sắc xinh đẹp và sang trọng vô cùng.