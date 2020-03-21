3 kiểu tóc ngắn sinh ra là dành cho khuôn mặt tròn, cứ cắt là xinh đẹp, sang chảnh lên ngay

Thời trang 21/03/2020 05:30

Từ giờ, bạn đừng nên tự ti nữa vì đã có 3 kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt tròn dưới đây.

Chẳng cần phẫu thuật, trang điểm che khuyết điểm, chỉ cần cắt một trong những kiểu tóc cho khuôn mặt tròn này, bạn sẽ "lột xác" ngay. Mái tóc ngắn sẽ giúp khuôn mặt trông nhỏ nhắn, xinh xắn và sang trọng hết nấc.

Tóc bob ngắn gợn sóng

Mùa hè oi bức khiến bạn thấy cực kỳ khó chịu. Đừng chần chừ nữa, hãy cắt phăng mái tóc dài đi để sở hữu diện mạo mới tràn đầy sức sống. Một trong những gợi ý tuyệt vời dành cho cô nàng có khuôn mặt mũm mĩm là kiểu tóc bob uốn gợn sóng. 

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Không chỉ che khuyết điểm khuôn mặt tròn trịa hiệu quả, kiểu tóc bob uốn gợn sóng còn giúp phụ nữ trông xinh đẹp, thần thái ngút ngàn - Ảnh: Internet
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Hè này, hãy thay mới phong cách cho bản thân với mái tóc ngắn uốn xoăn thời thượng này. Mọi người chắc chắn sẽ bất ngờ vì sự thay đổi của bạn - Ảnh: Internet
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Chỉ là cắt tóc bob uốn xoăn gợn sóng mà cô nàng này trông xinh xắn, sành điệu trông thấy - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn cúp chữ C

Nếu ngại uốn xoăn khó chăm sóc, cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn nên thử ngay kiểu tóc ngắn uốn cúp chữ C. Kiểu tóc này chẳng những che khuyết điểm cằm tròn, gò má mũm mĩm hiệu quả mà còn giúp chị em trông trẻ trung hơn hẳn. 

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Nếu tóc ngắn thẳng tự nhiên khiến cô gái này trông già dặn, kém sắc thì mái tóc bob uốn cúp chữ C mang đến điều hoàn toàn ngược lại. Kiểu tóc cúp chữ C nhẹ nhàng giúp bạn gái thêm phần tươi tắn, trẻ trung - Ảnh: Internet
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Tóc ngắn uốn cúp cực sành điệu và đáng yêu này là kiểu đáng thử nhất trong mùa hè - Ảnh: Internet
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Kết hợp với mái lưa thưa, tóc ngắn uốn cúp càng giúp ăn gian tuổi tác và hack dáng khuôn mặt hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

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Tóc ngắn và mái bằng

Một trong những phương pháp làm giảm "diện tích" khuôn mặt hiệu quả cao chính là để mái ngang hay mái bằng. Do đó, hãy kết hợp kiểu mái này với tóc ngắn, kết quả đạt được sẽ còn khiến bạn kinh ngạc hơn.

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Bạn sẽ trông trẻ ra cả chục tuổi khi để tóc ngắn mái bằng - Ảnh: Internet
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Chắc chắn, sau khi cắt kiểu tóc ngắn trẻ trung này, bạn sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn từ người xung quanh vì sự xinh đẹp và thời thượng - Ảnh: Internet
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Gương mặt tròn trịa bỗng nhỏ nhắn, đáng yêu hết nấc nhờ tóc ngắn uốn cúp chữ C và mái bằng - Ảnh: Internet

Hỡi các nàng sở hữu khuôn mặt tròn, đừng tự ti nữa mà hãy cắt ngay các kiểu tóc ngắn trên, bạn sẽ tỏa sáng với nhan sắc xinh đẹp và sang trọng vô cùng.

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