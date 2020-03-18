3 cách 'biến hóa' nhan sắc với phụ kiện tóc ngọc trai, muốn sang trọng, thời thượng nhất định phải biết

Hãy thay đổi vẻ ngoài mỗi ngày với 3 cách tạo kiểu với phụ kiện tóc ngọc trai, bạn sẽ trông cực kỳ sang chảnh và thời thượng.
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Thay vì thay đổi kiểu tóc bằng cách uốn, duỗi với các dụng cụ tạo nhiệt cực kỳ có hại, bạn gái có thể học ngay 3 cách tạo kiểu với phụ kiện tóc ngọc trai dưới đây.
Kẹp tóc ngọc trai là món phụ kiện tóc đang "làm mưa làm gió" trong giới làm đẹp, hãy bắt kịp xu hướng ngay bây giờ.
Kẹp hai bên mai nhí nhảnh, trẻ trung
Chẳng cần cầu kì, chỉ cần đính một hoặc hai chiếc kẹp ngọc trai lên hai bên mai, bạn sẽ trông vô cùng tươi trẻ và xinh đẹp. Cách tạo kiểu này lại rất đơn giản, dù vụng về đến mấy, chị em vẫn có thể thực hiện được.
Băng đô ngọc trai điệu đà
Những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, điệu đà, nhẹ nhàng có thể chọn các kiểu băng đô ngọc trai. Món phụ kiện tóc này đều phù hợp với style đời thường lẫn sang trọng.
Chun buộc tóc ngọc trai
Mùa hè oi bức khiến phụ nữ cảm thấy bức bối và khó chịu với mái tóc xõa dài. Để "cứu cánh" những lúc này, những chiếc chun buộc tóc ngọc trai là lựa chọn tuyệt vời. Món phụ kiện sang trọng này sẽ giúp kiểu tóc buộc thấp, tóc búi trở nên chỉn chu, thời thượng hơn.
"Bỏ túi" ngay những cách tạo kiểu tóc với phụ kiện ngọc trai sang chảnh, thời thượng trên, bạn sẽ xinh đẹp, tỏa sáng bất chấp hoàn cảnh, thời tiết.